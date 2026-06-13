Ασθενής χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά αρχικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις ή και αραιή ομίχλη. Τις απογευματινές ώρες όμως θα αναπτύσσονται αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, περιοχές του εσωτερικού ή και τα νοτιοανατολικά. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς 3 μποφόρ για να καταστούν σύντομα νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια, ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις και τις αυγινές ώρες πιθανό να σχηματιστεί και αραιή ομίχλη, κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα καταστούν σύντομα βορειοδυτικοί ως βορειανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος αλλά τις απογευματινές ώρες θα αναπτύσσονται αυξημένες νεφώσεις, πού αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα την Κυριακή και τη Δευτέρα, τα οποία είναι κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους. Την Τρίτη αναμένεται μικρή άνοδος.