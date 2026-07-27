Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς 3 και παροδικά μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο την Τρίτη και θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα την Τετάρτη και την Πέμπτη, τα οποία είναι πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους.