Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης ενός ισχυρού φαινομένου «Super El Niño» μέσα στο καλοκαίρι του 2026.

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που αλλάζει τη ροή των ανέμων και των θερμών νερών στον Ειρηνικό, με αποτέλεσμα να επηρεάζει τον καιρό σε όλο τον πλανήτη.

Τι είναι το φαινόμενο El Nino, ποια η διαφορά του Super El Nino

Όπως διαβάζουμε στο «slate.fr», κανονικά, οι άνεμοι στον ισημερινό σπρώχνουν τα θερμά νερά προς την Ασία.

Κατά τη διάρκεια του El Nino, οι άνεμοι εξασθενούν και τα ζεστά νερά επιστρέφουν προς τις αμερικανικές ακτές, θερμαίνοντας την ατμόσφαιρα και προκαλώντας αλλαγές στα ρεύματα του Ειρηνικού.

Στην περίπτωση ενός Super El Nino, αυτά τα φαινόμενα γίνονται πολύ πιο έντονα: μεγαλύτερες πλημμύρες, παρατεταμένες ξηρασίες και τροποποιημένες διαδρομές καταιγίδων.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η εμφάνιση του φαινομένου αναμένεται πιο θερμό και ξηρό καλοκαίρι στις βόρειες ΗΠΑ και Καναδά, έντονες βροχοπτώσεις στις νότιες ΗΠΑ και στον Κόλπο του Μεξικού, ενώ στις δυτικές ΗΠΑ περιμένουμε έντονη ξηρασία, καύσωνες και αυξημένο κίνδυνο δασικών πυρκαγιών.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ένα τέτοιο φαινόμενο σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να ανεβάσει τις θερμοκρασίες πάνω από το όριο του +1,5°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Η μόνη θετική σημείωση είναι ότι η σεζόν των τυφώνων του Ατλαντικού ενδέχεται να είναι πιο ήρεμη.

Οι μετεωρολόγοι τονίζουν ότι οι προβλέψεις της άνοιξης δεν είναι ακόμη οριστικές. Το «super» σενάριο δεν είναι το πιο πιθανό, αλλά οι επόμενοι μήνες θα δείξουν με μεγαλύτερη σαφήνεια την πορεία και την ένταση του El Niño.

iefimerida.gr