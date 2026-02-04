Η ανακοίνωση της επιστροφής του Μιχάλη Ζαμπίδη στα ρινγκ προκάλεσε έντονο ενθουσιασμό στους φίλους των μαχητικών αθλημάτων στην Ελλάδα. Ωστόσο, η είδηση που έκανε τον γύρο της χώρας το βράδυ της Τρίτης ήταν η γνωστοποίηση ότι ο «Iron Mike» θα αντιμετωπίσει τον Φλόιντ Μέιγουεδερ στις 27 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ, προκαλώντας αίσθηση. Παρότι πρόκειται για αγώνα επίδειξης μεταξύ δύο αθλητών που έχουν αποσυρθεί από την ενεργό δράση, θεωρείται ήδη ο μεγαλύτερος αγώνας που έχει διεξαχθεί ποτέ στην Ελλάδα.

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης ετοιμάζεται να προσφέρει ακόμη μία εντυπωσιακή εμφάνιση μπροστά στους χιλιάδες θαυμαστές του, φιλοδοξώντας να ξεσηκώσει ξανά τα πλήθη. Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία επίσημη εμφάνισή του στο kickboxing ήταν το 2015 στο ΣΕΦ, όπου είχε επικρατήσει του Αυστραλού Στιβ Μόξον, γνωρίζοντας την αποθέωση. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2019, είχε αγωνιστεί σε αγώνα πυγμαχίας στη Γερμανία, καταγράφοντας ακόμη μία νίκη.

Ο αγώνας τώρα με τον Μεϊγουέδερ θα διεξαχθεί στις 27 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ με παγκόσμια τηλεοπτική κάλυψη, όπως αναφέρει στα social του ο Μιχάλης Ζαμπίδης. Ένα γεγονός που θα στρέψει τα βλέμματα όλων των οπαδών των μαχητικών αθλημάτων στην ελληνική πρωτεύουσα. Ο Μεϊγουέδερ εκτός από το ότι είναι ένας εκ των κορυφαίων στην ιστορία της πυγμαχίας, είναι και από τους πιο αναγνωρίσιμους μαχητές της σύγχρονης εποχής με εκατομμύρια ακολούθους.

Σημαντικό στοιχείο του αγώνα η διαφορετική «αφετηρία» των δύο αθλητών, καθώς ο Iron Mike είναι kick boxer, ενώ ο «Money» αγωνιζόταν ως μποξέρ. Ο Μέιγουεδερ ήταν αήττητος, καθώς είχε κερδίσει και τους 50 επίσημους αγώνες του. Τελευταία του επίσημη μάχη ήταν το 2017 κόντρα στον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, τον οποίο είχε νικήσει με τεχνικό νοκ-άουτ.

Να σημειωθεί πως έχει δώσει και οκτώ αγώνες επίδειξης και έχει κερδίσει τους τρεις, τέσσερις δεν υπήρχε σκορ, ενώ ένας σταμάτησε λόγω του trash talking.

Oι μεγάλοι τίτλοι του Μέιγουεδερ:

WBC super featherweight champion

WBC lightweight champion

WBC super lightweight champion

WBA (Super) welterweight champion

WBC welterweight champion

IBF welterweight champion

WBO welterweight champion

WBA (Super) light middleweight champion

WBC light middleweight champion

*Ως ερασιτέχνης κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996.