Αγωνία στην Ινδονησία στο νησί Χαλμαχέρα μετά από ισχυρή έκρηξη του ηφαιστείου Ντουκόνο, όπου τρεις εκδρομείς που έκαναν πεζοπορία (δύο από τους οποίους ξένοι) έχασαν τη ζωή τους, τη στιγμή που αγνοείται η τύχη δέκα άλλων.

«Υπάρχουν τρεις νεκροί, δύο ξένοι και ένας κάτοικος του νησιού Τερνάτε», στην ανατολική Ινδονησία, δήλωσε ο Έρλιχσον Πασαρίμπου, αρχηγός της Αστυνομίας στην περιοχή.

Massive eruption of Mt. Dukono volcano in North Maluku Province, Indonesia 🇮🇩 (08.05.2026) pic.twitter.com/gdL9HclkqN May 8, 2026

Η έκρηξη, η οποία σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, συνοδεύθηκε από ένα «βουητό» και από μια στήλη πυκνού καπνού που υψώθηκε περίπου 10 χιλιόμετρα πάνω από την κορυφή του Ντουκόνο, ηφαιστείου που βρίσκεται στην επαρχία των Βόρειων Μολούκων, δήλωσε η Λάνα Σάρια, υπεύθυνη της Εθνικής Γεωλογικής Υπηρεσίας της Ινδονησίας.

«Οι στάχτες κατευθύνονται προς βορρά, οι κατοικημένες περιοχές και η πόλη Τομπέλο πρέπει να είναι σε επιφυλακή για βροχές ηφαιστειακής τέφρας», υπογράμμισε σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Δεκάδες διασώστες και αστυνομικοί στην περιοχή του ηφαιστείου

Ο επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, Ιβάν Ραμντάνι, δήλωσε πως δεκάδες διασώστες, μαζί με αστυνομικές δυνάμεις, έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή του ηφαιστείου για τον εντοπισμό των εγκλωβισμένων πεζοπόρων, μεταξύ των οποίων περιλαμβνάνονται και εννέα πολίτες από τη Σιγκαπούρη.

«Η ομάδα μας βρίσκεται καθ’ οδόν. Δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί αν υπάρχουν τραυματίες, όμως διεξάγονται έρευνες για περίπου 10 άτομα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αρκετοί από τους ορειβάτες φέρεται να έχουν τραυματιστεί εξαιτίας της έκρηξης του ηφαιστείου.

Οι Αρχές διατηρούν υψηλό επίπεδο συναγερμού

Η υπηρεσία Ηφαιστειολογίας της Ινδονησίας διατήρησε το επίπεδο συναγερμού στην τρίτη υψηλότερη βαθμίδα, προειδοποιώντας τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μην πλησιάζουν σε απόσταση μικρότερη των τεσσάρων χιλιομέτρων από τον κρατήρα.

Παράλληλα, οι ειδικοί προειδοποίησαν για αυξημένο κίνδυνο λασποροών από ηφαιστειακά υλικά σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων.

Χωρίς προβλήματα μέχρι στιγμής στις πτήσεις

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα ή ακυρώσεις πτήσεων λόγω της ηφαιστειακής δραστηριότητας, ωστόσο οι Αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου.

Το Ντουκόνο συγκαταλέγεται στα πλέον ενεργά ηφαίστεια της Ινδονησίας, μιας χώρας που βρίσκεται πάνω στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» του Ειρηνικού, περιοχή με έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.

