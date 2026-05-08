Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός προσώπου 50 ετών, το οποίο εισήλθε παράνομα σε υποστατικό στη Λεμεσό και στην κατοχή του εντοπίστηκαν διαρρηκτικά εργαλεία.

Μέλη της Αστυνομίας γύρω στις 8:30 μμ χθες, στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής πληροφορίας, μετέβησαν σε συγκεκριμένο υποστατικό, όπου στην ταράτσα εντόπισαν 50χρονο, τον οποίο είχε ακινητοποιήσει ο φρουρός ασφαλείας.

Στην κατοχή του 50χρονου εντοπίστηκε μια τσάντα, η οποία περιείχε διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία, καθώς και δύο κουκούλες.

Ο 50χρονος συνελήφθηκε για αυτόφωρο αδίκημα και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον Δικαστηρίου για την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.

Το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.