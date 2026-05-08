Τη δεύτερη υψηλότερη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για μη οικιακούς καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψε η Κύπρος το δεύτερο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή.

Η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο διαμορφώθηκε στα €24,29 ανά 100 kWh, πίσω μόνο από την Ιρλανδία, όπου καταγράφηκε η υψηλότερη τιμή στην ΕΕ, στα €25,52 ανά 100 kWh. Στην τρίτη θέση βρέθηκε η Γερμανία, με €22,64 ανά 100 kWh.

Παρά το υψηλό κόστος, η Κύπρος κατέγραψε μείωση σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 2024, όταν η αντίστοιχη τιμή ανερχόταν στα €25,78 ανά 100 kWh. Η μείωση υπολογίζεται περίπου στο 5,8%. Ωστόσο, σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, όταν η τιμή ήταν στα €23,21, καταγράφηκε αύξηση.

Σύμφωνα με την Eurostat, η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για μη οικιακούς καταναλωτές στην ΕΕ διαμορφώθηκε στα €18,37 ανά 100 kWh το δεύτερο εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας μείωση 3,5% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του ίδιου έτους, όταν είχε ανέλθει στα €19,03.

Η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία σημειώνει ότι οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τις επιχειρήσεις ακολουθούν γενικά πτωτική πορεία στην ΕΕ από το πρώτο εξάμηνο του 2023, όταν η μέση τιμή ανερχόταν στα €21,51 ανά 100 kWh.

Το δεύτερο εξάμηνο του 2023 η τιμή υποχώρησε στα €20,03, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2024 μειώθηκε περαιτέρω στα €18,85. Ακολούθησε μικρή αύξηση στα €19,41 το δεύτερο εξάμηνο του 2024 και νέα υποχώρηση στα €19,03 το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Οι χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025 καταγράφηκαν στη Φινλανδία, με €7,48 ανά 100 kWh, και στη Σουηδία, με €9,70 ανά 100 kWh.

Σε επίπεδο κρατών μελών, 18 χώρες της ΕΕ κατέγραψαν μείωση στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024. Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στη Σλοβενία, με -16,6%, στο Λουξεμβούργο, με -15,8%, και στη Γαλλία, με -14,1%.

Αντίθετα, αυξήσεις καταγράφηκαν σε πέντε χώρες της ΕΕ. Συγκεκριμένα, οι τιμές αυξήθηκαν στη Ρουμανία κατά 15,4%, στη Σουηδία κατά 9,4%, στη Βουλγαρία κατά 6,8%, στο Βέλγιο κατά 2,8% και στη Σλοβακία κατά 1,4%.

Σε τέσσερα κράτη μέλη οι τιμές παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, με μεταβολές που κυμάνθηκαν από 0,4% στη Μάλτα έως 1% στην Αυστρία.

Τα στοιχεία αφορούν μη οικιακούς καταναλωτές με ετήσια κατανάλωση μεταξύ 500 και 2.000 MWh, κατηγορία που καλύπτει κυρίως επιχειρήσεις και επαγγελματικούς χρήστες.