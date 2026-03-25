Κλιμάκιο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας πιάνει από αύριο δουλειά στον Δήμο Πάφου.

Πληροφορίες μας που προέρχονται από ανεξάρτητες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι αρμόδια ομάδα ελεγκτών προγραμμάτισε για την προσεχή Πέμπτη τη μετάβασή της στην Πάφο με στόχο να θέσει υπό το μικροσκόπιο οικονομικής φύσεως ζητήματα.

Ο «Φ» αποκάλυψε στις 10 Φεβρουαρίου ότι ο Γενικός Ελεγκτής, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, είχε καταλήξει να γίνει έρευνα στην δημοτική Αρχή. Ο ίδιος ο κ. Παπακωνσταντίνου μας είχε επιβεβαιώσει αυτή την εξέλιξη με τοποθετήσεις του.

Ωστόσο, από το πρώτο δεκαήμερο του περασμένου μήνα μέχρι και σήμερα υπήρξε διαδικασία προπαρασκευής του ελέγχου. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα ο κ. Παπακωνσταντίνου υπήρξε αποδέκτης καταγγελιών και πληροφοριών, τις οποίες και αξιολογούσε, ώστε να καταλήξει στους τομείς που θα πρέπει να τεθούν υπό το μικροσκόπιο.

Αν και δεν διαρρέουν ακριβείς πληροφορίες για τα ζητήματα που αποφάσισαν να εξετάσουν Γενικός Ελεγκτής και η ομάδα του, εντούτοις θεωρείται σίγουρο ότι θα ελεγχθούν οικονομικής φύσεως θέματα, μεταξύ των οποίων και το κεφάλαιο των αντισταθμιστικών τελών και η αξιοπερίεργη πρακτική που ακολουθείτο επί θητείας του εν αργία δημάρχου Φαίδωνα Φαίδωνος.

Από την πρόσφατη προκαταρκτική έρευνα δημοτικών υπαλλήλων μετά από οδηγίες του δημαρχεύοντα, Άγγελου Ονησιφόρου, προέκυψαν ερωτηματικά ως προς τον τρόπο που τα αντισταθμιστικά τέλη που επιβάλλονταν για πολεοδομικές χαλαρώσεις σε επιχειρηματίες ανάπτυξης γης, κατέληγαν σε εργοληπτικές εταιρείες που αναλάμβαναν να κάνουν έργα κοινής ωφελείας για τη δημοτική Αρχή.

Η διαδικασία δεν φαινόταν να εποπτεύεται από μηχανισμό αυστηρής επιτήρησης, καθώς τα αντισταθμιστικά τέλη δεν περνούσαν καν από τα ταμεία του Δήμου. Ο ντιβέλοπερ που καλείτο να καταβάλει αντιστάθμισμα έναντι πολεοδομικής παρέκκλισης καλείτο να υποδείξει άλλον εργολάβο για να εκτελεστεί έργο για λογαριασμό του Δήμου και έδιδε τα χρήματα κατευθείαν στον τελευταίο. Τιμολόγια και συμβάσεις που εξασφάλισε ο «Φ» δεν αφήνουν αμφιβολία γι΄ αυτή την αξιοπερίεργη πρακτική.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο «Φ», προκύπτει ότι η πρακτική αυτή ακολουθήθηκε σε συνολικά 150 περιπτώσεις με αντισταθμιστικά τέλη. Επιπλέον, από την εσωτερική έρευνα που έγινε, κατόπιν οδηγιών του αντιδημάρχου, διαπιστώθηκε πως τουλάχιστον ένα ποσό που κυμαίνεται στα €2.3 εκατ. και αντιστοιχεί σε αντισταθμιστικά τέλη με δικαιούχο τον Δήμο Πάφου, είναι μετέωρα αυτή τη στιγμή. Τα χρήματα αυτά προορίζονταν για έργα που για την ώρα δεν έχουν υλοποιηθεί.

Επιπλέον, από την ίδια προκαταρκτική έρευνα προκύπτει ότι ένα ποσό περί τα €3 εκατ., αντιστοιχεί σε έργα που έχουν γίνει έναντι αντισταθμιστικών τελών. Το ακριβές ποσό, βέβαια, είναι υπό διερεύνηση. Κι αυτό γιατί σε μόνο μια περίπτωση κατασκευαστής που έλαβε άδεια κατά παρέκκλιση για μεγάλο έργο, κλήθηκε να αντισταθμίσει την άδεια με κατασκευαστικές εργασίες που αγγίζουν επταψήφιο χρηματικό νούμερο.

Για όλα τα πιο πάνω έχουν δώσει πληροφορίες στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας πρώην και νυν αξιωματούχοι του Δήμου Πάφου, ενώ κάποιοι εξ αυτών διαβίβασαν και έγγραφα. Όπως πληροφορείται ο «Φ», ιδιοκτήτης εταιρείας του κατασκευαστικού τομέα που έχει εκτελέσει μεγάλο αριθμό έργων για τον Δήμο Πάφου, τα είπε πρόσφατα με τον κ. Παπακωνσταντίνου.

Πληροφορίες της εφημερίδας μας αναφέρουν, επίσης, ότι ο Γενικός Ελεγκτής ενημερώθηκε ότι στην πολεοδομική επιτροπή του Δήμου Πάφου συμμετείχε πρόσωπο, το οποίο εργαζόταν για κατασκευαστή στον οποίο ανατέθηκαν έργα του Δήμου.

Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας έχει λάβει αριθμό καταγγελιών για άλλες αποφάσεις της δημοτικής Αρχής, οι οποίες δεν αφορούν τις τέσσερις πτυχές της γνωστής καταγγελίας που διερεύνησε η Αστυνομία (τουρκοκυπριακά, χρήση αυτοκινήτου δημάρχου, παράνομες προσλήψεις και χρήση ποσού πέραν του €1 εκατ. από το ταμείο συντάξεων). Καταγγελία έγινε και για τον ΧΥΤΑ.