Πρωτοφανείς τακτικές με αντισταθμιστικά τέλη στον Δήμο Πάφου στο πλαίσιο πολεοδομικών χαλαρώσεων και παρεκκλίσεων που γεννούν καυτά ερωτήματα, προκύπτουν από την έρευνα του «Φ».

Δεκάδες χιλιάδες ευρώ που καλείτο να καταβάλει ένας επιχειρηματίας ανάπτυξης γης για μια πολεοδομικής φύσεως χαλάρωση σε ακίνητο που του παραχωρείτο, όπως άδεια για ανέγερση επιπλέον ορόφου σε ένα έργο, δεν κατέληγαν στα ταμεία του Δήμου Πάφου, αλλά σε άλλον κατασκευαστή.

Η αιτιολογία που διδόταν σ΄ αυτούς που καλούνταν να καταβάλουν χρηματικό αντιστάθμισμα ήταν ότι πρέπει να δώσουν το ποσό σε άλλον κατασκευαστή, ο οποίος είχε αναλάβει να εκτελέσει έργα/εργασίες κοινής ωφελείας εντός των δημοτικών ορίων.

Αυτή η τακτική που μόλις καταγράψαμε έχει αφήσει ίχνη σε έγγραφα που εξασφάλισε ο «Φ» κι ακολουθείτο κατά κόρον επί δημαρχίας Φαίδωνα Φαίδωνος. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις τα χρήματα κατέληγαν σε συγκεκριμένους κατασκευαστές που είχαν πολύ συχνή συνεργασία με τον Δήμο Πάφου.

Στα έγγραφα που έχει στην κατοχή του ο «Φ» φαίνεται πως υπήρχε τυποποιημένη μέθοδος για να ακολουθείται αυτή η τακτική. Ένας κατασκευαστής που λάμβανε την πολεοδομική άδεια καλείτο να υπογράψει έγγραφο. Αυτό τον παρουσίαζε να επιθυμεί ο ίδιος όπως δώσει τα χρήματα σε συγκεκριμένο άλλο κατασκευαστή, ο οποίος με τη σειρά του θα υλοποιούσε ένα έργο για τον Δήμο. Πρακτική που από μόνη της εγείρει σωρεία ερωτημάτων. Πώς γίνεται να μην μεσολαβεί ο Δήμος σε μια καθαρή οικονομική πράξη και να καλούνται δυο κατασκευαστές να συνδιαλλαγούν για έργα προς όφελος του Δήμου;

Ο εργολάβος επέλεξε… εργολάβο

Ένα από τα έγγραφα που εξασφαλίσαμε παρουσιάζει μια κατασκευαστική εταιρεία να επιλέγει όπως καταβάλει το αντιστάθμισμα για πολεοδομική χαλάρωση σε μια άλλη εταιρεία στον ίδιο κλάδο.

Το χαρτί φέρει την υπογραφή ανώτερου λειτουργού του Δήμου Πάφου και παρουσιάζει τον ένα κατασκευαστή που έλαβε την άδεια, να δηλώνει τα ακόλουθα: «Έχουμε ενημερωθεί από εσάς ότι έχετε επιλέξει ως εργολάβο για γενικές οικοδομικές εργασίες την εταιρεία «… Construction Ltd», με σκοπό την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης Τ/Κ υποστατικού στο κέντρο της Πάφου. Η προσκόμιση εκ μέρους σας των αποδείξεων πληρωμής προς την εταιρεία «… Construction Ltd» αποτελεί ικανοποιητικό αποδεικτικό για τη δαπάνη του προαναφερόμενου ποσού προς εκπλήρωση της υποχρέωσης σας ως αναφέρεται στην παράγραφο 1 πιο πάνω».

Αόριστη αιτιολογία

Σε άλλη περίπτωση, όπως δείχνει έγγραφο που έχουμε στην κατοχή μας, εργοληπτική/κατασκευαστική εταιρεία καταβάλλει ένα ποσό (μικρότερο των €10.000) σε άλλον κατασκευαστή με τον οποίο συνεργαζόταν πολύ συχνά με τον Δήμο Πάφου. Στην αιτιολογία του τιμολογίου για την καταβολή του ποσό αναφέρεται ότι αυτό θα δοθεί στην συγκεκριμένη εταιρεία που εκτελεί οικοδομικές εργασίες προκειμένου να εκτελεστούν έργα συντήρησης σε τουρκοκυπριακά υποστατικά. Η αναφορά είναι αόριστη κι εδώ τα ερωτήματα πληθαίνουν.

Τα ποσά, πάντως, έφταναν από μερικές χιλιάδες ευρώ, μέχρι και μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Ο αντιδήμαρχος

Ο «Φ» επιχείρησε χθες να λάβει απαντήσεις από λειτουργούς του Δήμου που εμπλέκονταν στη διαδικασία, με βάση τις υπογραφές τους που εντοπίσαμε σε έγγραφα, για να εντοπίσει και ποιος έδιδε οδηγίες γι΄ αυτή την τακτική. Κανείς δεν θέλησε να τοποθετηθεί.

Μας παρέπεμψαν στον δημαρχεύοντα. Επικοινωνήσαμε, λοιπόν, με τον αντιδήμαρχο Πάφου, Άγγελο Ονησιφόρου. Θέσαμε ενώπιόν του ότι έχουμε λάβει καταγγελίες και έγγραφα που παρουσιάζουν αυτό που καταγράφουμε για τις πολεοδομικές χαλαρώσεις/παρεκκλίσεις. «Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το θέμα μας απασχολεί» είπε, ενώ μετά από ερώτημά μας πρόσθεσε πως «έχω δώσει οδηγίες για να ετοιμαστούν οικονομικές καταστάσεις για τα αντισταθμιστικά τέλη, προκειμένου να διαφανεί πού κατέληγαν τα χρήματα και υπό ποιες συνθήκες». Ο δημαρχεύων κατέληξε πως δεν θέλει να επεκταθεί.

Πάντως, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Φ», μέχρι τις αρχές του προσεχούς μήνα προγραμματίζεται να γίνει συνάντηση μεταξύ εκπροσώπου του δημοτικού συμβουλίου της Πάφου και του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, Ανδρέα Παπακωνσταντίνου. Κι αυτό προκειμένου να ξεκαθαριστούν οι τομείς στους οποίους θα εστιάσουν οι έρευνες κλιμακίου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στον Δήμο Πάφου. Ήδη, όπως αποκάλυψε ο «Φ» στη βάση τοποθέτησης του Γενικού Ελεγκτή, η έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στον Δήμο Πάφου θεωρείται δεδομένη.

Μέτρα από Υπουργείο Εσωτερικών

Η έρευνα του «Φ» για το θέμα των αντισταθμιστικών τελών επεκτάθηκε και στο Υπουργείο Εσωτερικών. Έγγραφα που εντοπίσαμε δείχνουν πως έχουν ληφθεί μέτρα για το φαινόμενο. Από τον Μάρτιο του 2025 ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών Ελλίκος Ηλία έχει αποστείλει σχετική εγκύκλιο προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες με το ακόλουθο θέμα: «Πολιτική Επιβολής Αντισταθμιστικών Μέτρων κατά την Άσκηση Διακριτικής Ευχέρειας των Πολεοδομικών Αρχών για Υπέρβαση του Μέγιστου Αριθμού Ορόφων». Η εγκύκλιος φέρει ημερομηνία 20/3/2025, αποτελείται από 14 σημεία, και σ΄ αυτήν περιλαμβάνονται οι πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται με όλα τα αντισταθμιστικά μέτρα για να τηρείται διαφάνεια. Επιπλέον, καταλήγει με την υπόδειξη ότι «η παρούσα Εγκύκλιος τίθεται σε άμεση εφαρμογή».

Επιπλέον, στις 16/1/2026 ο υπουργός Εσωτερικών εξέδωσε εντολή σε σχέση με τον Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο που πραγματεύεται την «Πολιτική επιβολής αντισταθμιστικών μέτρων κατά την άσκηση διακριτικής ευχέρειας των Πολεοδομικών Αρχών για υπέρβαση του μέγιστου αριθμού ορόφων».

Η υπουργική εντολή που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα του κράτους, αποκλείει τις αθέμιτες πρακτικές. Αρκεί να σημειώσουμε ότι επιβάλλει τήρηση διαφάνειας και ελέγχου, αφού μεταξύ άλλων επιβάλλει στις τοπικές Αρχές όπως το 50% από το αντιστάθμισμα που καταβάλλεται, κατατίθεται στον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης: «Το 50% του αντισταθμίσματος θα κατατίθεται στο Ειδικό Ταμείο Προσιτής Στέγης του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ), ώστε να προγραμματισθούν και υλοποιηθούν από τον εν λόγω Φορέα υλοποίησης της στεγαστικής πολιτικής του κράτους, αναπτύξεις για εξασφάλιση προσιτής στέγης προς όφελος του τοπικού πληθυσμού. Το υπόλοιπο 50% του αντισταθμίσματος θα κατατίθεται σε Ειδικό Ταμείο Αντισταθμισμάτων για Υπέρβαση του Αριθμού Ορόφων της Τοπικής Αρχής, για υλοποίηση έργων, στη βάση Προγράμματος Έργων που θα καταρτίσει η κάθε Τοπική Αρχή».

Ξεκαθάρισμα για την ποινική έρευνα

Σύντομα ξεκαθαρίζει το θέμα της ποινικής έρευνας για τον φερόμενο βιασμό με ελεγχόμενο τον εν αργία δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος. Η προχθεσινή ανακριτική κατάθεση που του λήφθηκε υποδηλώνει πως ο φάκελος της ειδικής ανακριτικής ομάδας που συστάθηκε σύντομα θα συμπληρωθεί. Κατά την πάγια πρακτική η ανακριτική κατάθεση από έναν ελεγχόμενο λαμβάνεται στα τελικά στάδιο των αστυνομικών εξετάσεων. Σ΄ αυτό συγκλίνουν και πληροφορίες του «Φ».

Ο επικεφαλής της ομάδας που ανέλαβε την διερεύνηση της υπόθεσης θα κάνει την εισήγησή του για δίωξη ή μη δίωξη και ο φάκελος θα διαβιβαστεί στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελλέα. Οι επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας θα έχουν και τον τελευταίο λόγο σε σχέση με την καταχώρηση ή όχι υπόθεσης.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι εξετάσεις καλύπτονται από πέπλο μυστικότητας. Οι αστυνομικοί χειρισμοί είναι λεπτοί, αφού η ειδική ομάδα που συνεστήθη λογοδοτεί μόνο στην ηγεσία του Σώματος.

Επιπλέον, από πλευράς Φαίδωνος τηρείται ανάλογη στάση. Όπως γράψαμε και χθες ο εκ των δικηγόρων του Επαμεινώνδας Κορακίδης αρνήθηκε να τοποθετηθεί στον «Φ». Επιπλέον, όταν προσήλθε στο ΤΑΕ Λευκωσίας για κατάθεση ο κ. Φαίδωνος, άτομο που τον συνόδευε προειδοποίησε με νομικά μέτρα άτομο συνεργείου τηλεοπτικού σταθμού, προκειμένου να μην λάβει πλάνα από το σημείο.