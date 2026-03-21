Οι αποκαλύψεις του «Φ» για τις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που διακινούνταν μεταξύ ντιβέλοπερς επί δημαρχίας Φαίδωνα Φαίδωνος και αφορούσαν αντισταθμιστικά τέλη με δικαιούχο τον δήμο Πάφου, έχει απασχολήσει ήδη δυο ανώτατους αξιωματούχους της Πολιτείας.

Μάλιστα, η διερεύνηση της υπόθεσης δεν αποκλείεται να λάβει ποινικό χαρακτήρα.

Διασταυρωμένες πληροφορίες της εφημερίδας μας κάνουν λόγο για επαφές που έγιναν την περασμένη εβδομάδα μεταξύ του Γενικού Ελεγκτή, Ανδρέα Παπακωνσταντίνου και του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Γιώργου Σαββίδη, με αντικείμενο το θέμα των αντισταθμιστικών τελών.

Αρμόδιος αξιωματούχος που μίλησε στον «Φ» κι έχει γνώση των δεδομένων, δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνεία σε σχέση με το αντικείμενο της συζήτησης που έγινε μεταξύ των δυο ανδρών. «Θα υπάρξει συντονισμός μεταξύ τους όταν υπάρξουν ευρήματα για τα αντισταθμιστικά τέλη» ήταν η χαρακτηριστική τοποθέτηση που έγινε στην εφημερίδα μας.

Ενδεχόμενα ποινικά

Τα όσα μας αναφέρθηκαν και παρουσιάσαμε στις πιο πάνω αράδες, σε συνδυασμό με την επικείμενη έρευνα ειδικού κλιμακίου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που θα θέσει υπό το μικροσκόπιό της, μεταξύ άλλων, το κεφάλαιο με τα αντισταθμιστικά τέλη, είναι αρκούντως ενδεικτικά για το πως θα εξελιχθεί το ζήτημα.

Αν από τον προγραμματισμένο έλεγχο στον Δήμο Πάφου προκύψει ότι υπάρχουν σοβαρές οικονομικές σκιές και διαφανούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, τότε θα ενημερωθεί και ο Γενικός Εισαγγελέας. Ο τελευταίος είναι σε θέση να δώσει αμέσως οδηγίες στην Αστυνομία Κύπρου για έναρξη ποινικής διερεύνησης.

Η πρωτοφανής πρακτική

Η πρωτοφανής πρακτική τεκμηριώνεται από αριθξμμντοκουμέντων που εξασφάλισε και αποκάλυψε ο «Φ» στις 20 Φεβρουαρίου. Όπως αποδεικνύεται και από τα έγγραφα, όταν ένας κατασκευαστής αιτείτο να του παραχωρηθεί άδεια από τον Δήμο για πολεοδομική χαλάρωση/παρέκκλιση (επιπλέον όροφοι κτλ.) του υποδεικνυόταν να ακολουθήσει συγκεκριμένη διαδικασία.

Αφού πρώτα υπολογιζόταν στη βάση φόρμουλας το ποσό που αντιστοιχούσε στην άδεια, υποδεικνυόταν στον κατασκευαστή από αξιωματούχο του Δήμου να καταβάλει τα χρήματα για την άδεια σε άλλο εργολάβο/κατασκευαστή, που θα αναλάμβανε να υλοποιήσει έργα κοινής ωφελείας για τον δήμο.

Τιμολόγιο που ήρθε στα χέρια μας δείχνει ότι ένας κατασκευαστής πλήρωνε άλλον κατασκευαστή απευθείας για αντισταθμιστικά τέλη, δηλαδή, το ποσό δεν περνούσε από τα ταμεία του Δήμου.

Εδώ προκύπτουν και τα περισσότερα ερωτήματα. Ποιος έκανε προϋπολογισμό του έργου που θα υλοποιούσε ο κατασκευαστής/εργολάβος που λάμβανε το ποσό των αντισταθμιστικών τελών; Γιατί παρακάμπτονταν ο Δήμος; Τι μηχανισμός ακολουθείτο;

Από τα έγγραφα που έχουμε στην κατοχή μας, προκύπτει ότι δημοτικοί λειτουργοί είχαν ετοιμάσει επίσημη τυποποιημένη φόρμα που συμπλήρωνε ο λήπτης της άδειας για πολεοδομική χαλάρωση και στην οποία παρουσιαζόταν να επιλέγει όπως δώσει τα λεφτά σε άλλο εργολάβο για να υλοποιήσει έργα για τον δήμο. Η φόρμα αυτή έφερε την υπογραφή του δημοτικού μηχανικού, Χρίστου Κωνσταντινίδη.

Ο «Φ» επικοινώνησε με τον τελευταίο στα τέλη Φεβρουαρίου να λάβει απαντήσεις για την μέθοδο , όμως, δεν θέλησε να τοποθετηθεί δηλώνοντας ως αναρμόδιος για να εκφράσει θέσεις.

Πολύ υψηλά ποσά

Το ύψος των ποσών που καταβάλλονταν με την μέθοδο που περιγράψαμε για τα αντισταθμιστικά τέλη, ήταν από δεκάδες χιλιάδες ευρώ, μέχρι μερικές εκατοντάδες χιλιάδες, ενώ σε τουλάχιστον μια περίπτωση δόθηκε ως αντιστάθμισμα επταψήφιο ποσό. Υπερέβαινε το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Όπως πληροφορούμαστε, ο Γενικός Ελεγκτής ενημερώθηκε για τη συγκεκριμένη υπόθεση με τα αντισταθμιστικά τέλη που έφτασαν σε επταψήφιο νούμερο από αρμόδιο πρόσωπο που του κατήγγειλε συγκεκριμένα συμβάντα γύρω από το κεφάλαιο αυτό.

Ξέρει ο Ελεγκτής

Ο κ. Παπακωνσταντίνου τις τελευταίες ημέρες είχε σειρά επαφών με νυν και πρώην αξιωματούχους του δήμου και συγκέντρωσε πληροφορίες. Ανάμεσα σ΄ αυτούς και ο αντιδήμαρχος Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, ο οποίος εκτελεί χρέη δημαρχεύοντα από την ημέρα που τέθηκε σε αργία ο Φαίδωνας Φαίδωνος.

Ο κ. Ονησιφόρου φέρεται να διαβίβασε στοιχεία στον Γενικό Ελεγκτή για τα αντισταθμιστικά τέλη.

Προκαταρκτική έρευνα

Θυμίζουμε ότι μετά από εσωτερική έρευνα που είχε ζητήσει ο δημαρχεύων, διαπιστώθηκε πως τουλάχιστον ένα ποσό που κυμαίνεται στα €2.3 εκατ. και αντιστοιχεί σε αντισταθμιστικά τέλη με δικαιούχο τον Δήμο Πάφου, είναι μετέωρα αυτή τη στιγμή. Τα χρήματα αυτά προορίζονταν για έργα που για την ώρα δεν έχουν υλοποιηθεί.

Τα ίδια στοιχεία, όπως αναφέρουν ανεξάρτητες πηγές πληροφόρησης του «Φ», δείχνουν πως ένα ποσό περί τα €3 εκατ., αντιστοιχεί σε έργα που έχουν γίνει έναντι αντισταθμιστικών τελών. Η ακρίβεια του ποσού αυτό, ωστόσο, είναι υπό διερεύνηση, καθώς -όπως σημειώσαμε- σε μόνο μια περίπτωση κατασκευαστής που έλαβε άδεια κατά παρέκκλιση για μεγάλο έργο, κλήθηκε να αντισταθμίσει την άδεια με κατασκευαστικές εργασίες που αγγίζουν επταψήφιο χρηματικό νούμερο. Ο αριθμός των πολεοδομικών αδειών που σχετίζονταν με πολεοδομικές χαλαρώσεις/παρεκκλίσεις και περιλάμβαναν αντισταθμιστικά τέλη, φαίνεται να αγγίζει τις 150.

Ακόμη προέκυψε ότι αποδέκτες των αντισταθμιστικών τελών με στόχο να εκτελέσουν έργα κοινής ωφελείας ήταν 2-3 συγκεκριμένοι εργολάβοι.

Ετοιμάζεται η Ελεγκτική Υπηρεσία

Ο «Φ» επικοινώνησε με την εκπρόσωπο Τύπου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, Γιώτα Μιχαήλ, για το θέμα του προγραμματισμένου ελέγχου στον Δήμο Πάφου. Μας ανέφερε πως δεν έχει αρχίσει. Εξήγησε ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία λαμβάνει πληροφορίες για ζητήματα που αφορούν το Δήμο Πάφου, τις αξιολογεί, κι αναλόγως θα διαμορφωθεί το τελικό πλάνο για τους τομείς στους οποίους θα εστιάσει ο έλεγχος.

Πίσω στην Αστυνομία ο φάκελος με την καταγγελία τεσσάρων πτυχών

Ευρήματα για τις προσλήψεις σε διευθυντικές θέσεις

Αρμόδιες αστυνομικές πηγές ανέφεραν στον «Φ» ότι ο φάκελος της υπόθεσης με την καταγγελία που είχε γίνει τον Απρίλιο του 2022 από ανώτερη δημοτική λειτουργό σε βάρος του εν αργία δημάρχου, Φαίδωνα Φαίδωνος και του πρώην δημοτικού γραμματέα, Θέμη Φιλιππίδη, βρίσκεται ξανά στα χέρια της Αστυνομίας. Ο Γενικός Εισαγγελέας που είχε παραλάβει τον φάκελο για τελευταία φορά στις 13 Ιανουαρίου έκρινε πως πρέπει να γίνει επιπλέον ανακριτικό έργο.

Η καταγγελία, όπως έχουμε αποκαλύψει (13/2/2026), έχει τέσσερις πτυχές κι αφορά ενδεχόμενη διασπάθιση δημοσίου χρήματος και άλλες παρανομίες.

Έγκυρες πληροφορίες μας αναφέρουν ότι από το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας έχουν προκύψει σοβαρά ευρήματα σε σχέση με προσλήψεις που φέρονται να έγιναν παράνομα στον Δήμο Πάφου.

Πιο συγκεκριμένα, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Φ», στοιχεία που εξασφάλισε η Αστυνομία το φθινόπωρο του 2023 δείχνουν ότι ο Δήμος Πάφου όταν άρχισε τη διαδικασία για πρόσληψη διευθυντή και βοηθού διευθυντή Έργων Έξυπνης Πόλης δεν είχε λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από τα αρμόδια Υπουργεία (Εσωτερικών και Οικονομικών).

Η διαδικασία προσλήψεων άρχισε τρεις μήνες πριν από την έγκριση από τα αρμόδια Υπουργεία, αυτό του Εσωτερικών και αυτό του Οικονομικών. η μια θέση, αυτή του διευθυντή, προνοεί υψηλή μισθολογική κλίμακα. Όταν προκήρυξε τις θέσεις ο Δήμος Πάφου, γνωστοποιούσε ότι «ο βασικός μισθός θα είναι στην αρχική βαθμίδα της κλίμακας Α13: €53.258. Στη μισθοδοσία θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο της απασχόλησης». Επιπλέον, η θέση βοηθού διευθυντή Έξυπνης Πόλης, ήταν κλίμακας Α8-10-11 για περίοδο τριών ετών.

Πάντως, ο εν αργία δήμαρχος εξέφρασε διαφορετικές θέσεις στον «Φ». Όταν τον ρωτήσαμε την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου για το θέμα των προσλήψεων και των ενδεχόμενων παρατυπιών τόνισε πως όλα ήταν νομότυπα. Δεν διαφοροποίησε τη θέση ούτε κι όταν του υποδείξαμε πως σε κάποιες περιπτώσεις οι προσλήψεις έγιναν χωρίς να ληφθεί άδεια από τα αρμόδια Υπουργεία, Οικονομικών και Εσωτερικών. Ο εν αργία δήμαρχος «επέμεινε ότι ήταν όλα νομότυπα και στη βάση έγκρισης από τα αρμόδια Υπουργεία».

Οι τέσσερις πτυχές της καταγγελίας:

(1) αυθαιρεσίες με Τουρκοκυπριακή περιουσία 17.000 τ.μ. στον Μούτταλλο που υπό αξιοπερίεργες συνθήκες υπεκμισθώθηκε σε ιδιώτη για σκοπούς λειτουργίας καφετέριας, σε αντίθεση με γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας και τις πρακτικές που τηρούνται στη βάση νομοθεσίας,

(2) πέντε προσλήψεις προσωπικού στον Δήμο Πάφου για θέσεις που φτάνουν μέχρι και κλίμακα Α13 και οι οποίες δεν έγιναν με διαφανείς διαδικασίες,

(3) παράνομη χρήση υπηρεσιακού οχήματος από τον δήμαρχο με δυο υπαλλήλους του Δήμου, οι οποίοι, μάλιστα, πληρώνονταν υπερωριακά με δημόσιο χρήμα και

(4) αυθαίρετη χρήση ποσού πέραν του €1 εκατ. του ταμείου συντάξεων των δημοτικών υπαλλήλων, από τον Δήμο Πάφου για αγορά τεμαχίου που διαβιβάστηκε στον Δήμο για σκοπούς ανέγερσης φοιτητικών εστιών.