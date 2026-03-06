Τουλάχιστον ένα ποσό που κυμαίνεται στα €2.3 εκατ. και αντιστοιχεί σε αντισταθμιστικά τέλη με δικαιούχο τον Δήμο Πάφου, είναι μετέωρα αυτή τη στιγμή, αφού προορίστηκαν για έργα που για την ώρα δεν έχουν υλοποιηθεί.

Το εν λόγω ποσό προκύπτει, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, από μια πρώτη εσωτερική έρευνα στο Δήμο Πάφου που έγινε για το θέμα, το οποίο αποτελούσε κοινό μυστικό στην Πάφο, αλλά αποκάλυψε στη βάση ντοκουμέντων η εφημερίδα μας στις 20/2.

Συγκεκριμένα, όπως είχαμε σημειώσει κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, ο Δήμος Πάφου ως πολεοδομική Αρχή ακολουθούσε μια αξιοπερίεργη πρακτική όταν ένας κατασκευαστής ζητούσε χαλάρωση/παρέκκλιση (υπέρβαση ορόφων).

Η τοπική Αρχή καλούσε τον κατασκευαστή του έργου σε περίπτωση που του παραχωρηθεί η άδεια, αντί να καταβάλλει οικονομικό αντιστάθμισμα στα ταμεία του Δήμου, να δίδει τα χρήματα απευθείας σε άλλον κατασκευαστή, ο οποίος θα αναλάμβανε να κάνει έργα κοινής ωφελείας για λογαριασμό της τοπικής Αρχής.

Η τακτική αυτή, όπως προκύπτει, εγκαθιδρύθηκε το 2019 και είχε ως αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ να καταλήγουν από ντιβέλοπερς σε άλλους ντιβέλοπερς. Το θέμα εγείρει ζητήματα και ερωτήματα γιατί δεν μεσολαβούσε καθόλου ο Δήμος και ποιάς μορφής ήταν ο έλεγχος από τον δημοτικό ταμία και τον δημοτικό μηχανικό.

Για την όλη υπόθεση με τα αντισταθμιστικά, όπως μας ανέφερε στις 20/2 ο αντιδήμαρχος, Άγγελος Ονησιφόρου, επρόκειτο να αρχίσει εσωτερική έρευνα στον Δήμο Πάφου και ότι θα ζητούνταν στοιχεία από αρμόδιους λειτουργούς. Το θέμα, θυμίζουμε, προέκυψε από καταγγελίες και αντιδράσεις μετά την απόφαση να τεθεί σε αργία ο δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, ο οποίος εκ της θέσεώς του ήταν ο αξιωματούχος που είχε τις εξουσίες να εποπτεύει στενά την όλη διαδικασία.

Τα ευρήματα

Από τα προκαταρκτικά ευρήματα, λοιπόν, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Φ», προκύπτει ότι ένα ποσό περί τα €2.3 εκατ. από τα αντισταθμιστικά τέλη που καλούνταν να καταβάλουν σε άλλους κατασκευαστές οι κατασκευαστές που λάμβαναν τις πολεοδομικές χαλαρώσεις, αφορούν σε έργα που εκκρεμούν. Κι εδώ τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται. Ποιος είναι ο μηχανισμός εποπτείας για τα έργα που εκτελούνται;

Πάντως, ο «Φ» επιχείρησε στα τέλη Φεβρουαρίου να λάβει απαντήσεις από τον δημοτικό μηχανικό, κ. Χρίστο Κωνσταντινίδη, ο οποίος, όμως, δεν θέλησε να τοποθετηθεί δηλώνοντας ως αναρμόδιος για να εκφράσει θέσεις.

Να σημειωθεί ότι συμφωνίες με το λογότυπο του Δήμου Πάφου που έφτασαν στα χέρια μας και με τις οποίες παρουσιάζεται ένας ντιβέλοπερ να δεσμεύεται να καταβάλει ποσά σε άλλο ντιβέλοπερ έναντι πολεοδομικής χαλάρωσης, φέρουν την υπογραφή του δημοτικού μηχανικού, δηλαδή του κ. Κωνσταντινίδη.

Τα €3 εκατ.

Τα ίδια στοιχεία, όπως αναφέρουν ανεξάρτητες πηγές πληροφόρησης του «Φ», δείχνουν πως ένα ποσό περί τα €3 εκατ., αντιστοιχεί σε έργα που έχουν γίνει έναντι αντισταθμιστικών τελών. Αυτό το ποσό, βέβαια, είναι υπό διερεύνηση, καθώς σε μόνο μια περίπτωση κατασκευαστής που έλαβε άδεια κατά παρέκκλιση για μεγάλο έργο, κλήθηκε να αντισταθμίσει την άδεια με κατασκευαστικές εργασίες που αγγίζουν επταψήφιο χρηματικό νούμερο.

Περί τις 150

Ο αριθμός των πολεοδομικών αδειών που περιλάμβαναν αντισταθμιστικά τέλη φαίνεται να αγγίζει τις 150. Αυτή η εικόνα φαίνεται να ίσχυε μέχρι και τον Μάρτιο του 2025 οπότε ο Δήμος Πάφου είχε εξουσίες πολεοδομικής Αρχής. Εξουσίες, οι οποίες από την άνοιξη του περασμένου έτους έχουν εκχωρηθεί στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης.

Πάντως, η μερίδα του λέοντος των αντισταθμιστικών τελών κατέληγαν σε συγκεκριμένους επιχειρηματίες ανάπτυξης γης. Πηγή του «Φ» ανέφερε ότι «προκύπτει πως οι κατασκευαστές που λάμβαναν από άλλους εργολάβους αντισταθμιστικά τέλη ήταν δύο με τρεις συγκεκριμένοι».

Κατά την έρευνά μας προκύπτει από μαρτυρίες και καταστάσεις που τέθηκαν ενώπιόν μας πως γενικότερα έργα του Δήμου Πάφου εκτελούνταν από έναν πολύ στενό κύκλο κατασκευαστών.

Η τοποθέτηση που αφαιρέθηκε

Να σημειωθεί ότι η δημοτική ομάδα του ΔΗΣΥ Πάφου τοποθετήθηκε μετά το δημοσίευμά (20/2) με αντικείμενο τα αντισταθμιστικά τέλη. Στη γραπτή τοποθέτηση αναφερόταν ότι σχετική απόφαση λήφθηκε από το δημοτικό συμβούλιο στα μέσα του 2019. Επεξηγείται πως η εν λόγω απόφαση ήταν σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 43 του «Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου».

Στην ίδια γραπτή τοποθέτηση που δημοσίευσε ο «Φ» (26/2), σημείωνε ότι «δεν πρόκειται να επιτρέψει τη συστηματική προσπάθεια δημιουργίας σκιών γύρω από τη θεσμική λειτουργία του Δήμου Πάφου, μέσα από υπαινιγμούς».

Πάντως, γραπτή τοποθέτηση με το ίδιο περιεχόμενο, αλλά με ξύλινο ύφος, αρχικά είχε δημοσιευτεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Πάφου (20/2), αλλά αφαιρέθηκε. Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί από μια απλή έρευνα στο διαδίκτυο μέσω μηχανής αναζήτησης. Εν τέλει η γραπτή δήλωση διοχετεύθηκε στα ΜΜΕ ως επίσημη θέση της δημοτικής ομάδας του ΔΗΣΥ Πάφου. Πληροφορίες μας αναφέρουν πως η γραπτή τοποθέτηση αυθαιρέτως είχε δημοσιοποιηθεί αρχικά στην ιστοσελίδα του Δήμου, γι΄ αυτό και δόθηκαν οδηγίες για να αφαιρεθεί.

Εξελίξεις για την καταγγελία σε βάρος Φαίδωνος

Περιλαμβάνει τέσσερις πτυχές για αυθαρεσίες στον Δήμο Πάφου

Εξελίξεις προέκυψαν τις τελευταίες ημέρες σε σχέση με την καταγγελία που είχε γίνει στην Αστυνομία σε βάρος του εν αργία δημάρχου και του δημοτικού γραμματέα την άνοιξη του 2022 και έχει να κάνει με τέσσερις πτυχές.

Ο ανακριτικός φάκελος της υπόθεσης βρίσκεται από τον Ιανουάριο στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα και ανατέθηκε σε αρμόδιο λειτουργό.

Όπως έγκυρα πληροφορείται ο «Φ», η υπόθεση απασχόλησε πριν από λίγες ημέρες τους επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας. Δόθηκαν οδηγίες προκειμένου η Αστυνομία να προχωρήσει σε επιπλέον ανακριτικό έργο σε σχέση με την καταγγελία.

Θυμίζουμε ότι η καταγγελία έγινε από ανώτερη δημοτικό λειτουργό το 2022 και αφορούσε:

>> Παράνομη χρήση του υπηρεσιακού οχήματος από τον εν αργία δήμαρχο

>> Πέντε παράνομες προσλήψεις από το Δήμο Πάφου.

>> Σωρεία παρατυπιών σε σχέση με υπεκμίσθωση τουρκοκυπριακής περιουσίας στον Μούτταλο.

>> Αυθαίρετη χρήση ποσού πέραν του €1 εκατ. από το ταμείο συντάξεων των δημοτικών υπαλλήλων για αγορά γης με στόχο ανέγερση φοιτητικών εστιών.

Ο «Φ» αποκάλυψε το περιεχόμενο της καταγγελίας και έλαβε θέσεις από τον ίδιο τον κ. Φαίδωνος. Παραδέχθηκε παρανομία με τη χρήση του οχήματος, καθώς όπως ανέφερε δεν ήθελε να γνωρίζουν άτομα, τα οποία τον εχθρεύονταν κι εργάζονταν στο δημαρχείο, που μεταβαίνει. Για τις άλλες τρεις πτυχές της καταγγελίας, αν και ο κ. Φαίδωνος είπε πως όλα έγιναν νομότυπα, εντούτοις ο «Φ» έφερε στο φως ντοκουμέντα που δείχνουν ότι τα όσα καταλογίζονται στηρίζονται σε στοιχεία.

Εξελίξεις σημειώθηκαν και για την υπόθεση βιασμού που διερευνάται και για την οποία, επίσης, ελέγχεται ο εν αργία δήμαρχος. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 την περασμένη Τρίτη, από τη Γενική Εισαγγελία ζητήθηκε επιπλέον ανακριτικό έργο, που έχει να κάνει με καταθέσεις δυο προσώπων.