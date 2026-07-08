Η Αργεντινή, σε ένα δραματικό παιχνίδι, επικράτησε της Αιγύπτου με 3-2 στο φινάλε και εξασφάλισε την πρόκρισή της στους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι φίλαθλοι της «Αλμπισελέστε», τόσο όσοι βρέθηκαν στο Mercedes-Benz Stadium όσο και εκείνοι που παρακολούθησαν τον αγώνα από την πατρίδα τους, πανηγύρισαν έξαλλα τη νέα πρόκριση της ομάδας του Μέσι.

Στο Μπουένος Άιρες, λοιπόν, ένας οδηγός λεωφορείου μάς χάρισε ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο.

Η ώρα ήταν εργάσιμη, καθώς το παιχνίδι διεξαγόταν το μεσημέρι. Άπαντες στην Αργεντινή, παράλληλα με τη δουλειά τους, παρακολουθούσαν και άκουγαν την εξέλιξη της αναμέτρησης από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο αντίστοιχα.

Στο 90+2’, ο Έντσο Φερνάντες ολοκλήρωσε την ανατροπή και έστειλε τους απανταχού λάτρεις της «Αλμπισελέστε» στον έβδομο ουρανό. Τα συναισθήματα όλων ήταν απερίγραπτα. Η έξαψη είχε κατακλύσει άπαντες.

Τρανταχτό παράδειγμα αποτελεί η αντίδραση ενός οδηγού λεωφορείου. Με το που άκουσε την περιγραφή του τρίτου γκολ, σταμάτησε το πούλμαν και όρμησε προς τους επιβάτες, αγκαλιάζοντάς τους έναν προς έναν.

FRENÓ EL BONDI PARA FESTEJAR EL TERCER GOL DE LA SELECCIÓN. pic.twitter.com/nRZ0rknhFu July 7, 2026

Ακόμη μία στιγμή χαράς που μας χαρίζει το Παγκόσμιο Κύπελλο.

tanea.gr