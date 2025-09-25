Το Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο ανακοίνωσε πως εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα (EDP). Όπως αναφέρει, με αυτή την επιλογή αποκτά παρουσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ισχυροποιεί το πολιτικό του αποτύπωμα και εδραιώνει τον φιλοευρωπαϊκό του χαρακτήρα.

«Η συμμετοχή μας στο EDP μας τοποθετεί στον χώρο του μεταρρυθμιστικού κέντρου, αλλά κυρίως μας συνδέει με τη μεγάλη πολιτική οικογένεια του RENEW EUROPE στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», προστίθεται.

Η Κύπρος, συνεχίζει η ανακοίνωση, μέσα από αυτή τη διεύρυνση της παρουσίας της στο RENEW, αποκτά μια επιπλέον δυνατή φωνή που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά τόσο στην προώθηση λύσεων για το εθνικό μας πρόβλημα όσο και στην ανάδειξη ευρύτερων θεμάτων που αφορούν τη χώρα μας σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

«Η επιλογή αυτή εκφράζει και τη δέσμευσή μας σε κοινές αξίες με το EDP:

Προώθηση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος για μια πιο ισχυρή και ασφαλή Ευρώπη

Ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Κοινωνική συνοχή και εξισορρόπηση της αγοράς και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το Άλμα ολοκληρώνεται ως πολιτική δύναμη με φωνή που ακούγεται πλέον και στην Ευρώπη. Μαζί με τους πολίτες, φέρνουμε την Κύπρο πιο κοντά σε ένα μέλλον δικαιότερο, δημοκρατικότερο και πραγματικά ευρωπαϊκό», καταλήγει.