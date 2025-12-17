Η υιοθέτηση του πρώτου Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Οικονομικά Προσιτή Στέγη συνιστά το επιστέγασμα μιας πολύμηνης, συντονισμένης και συλλογικής προσπάθειας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που το ζήτημα αντιμετωπίζεται με ενιαίο τρόπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με τον υπουργό, μέσω του Σχεδίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να δώσει απάντηση σε μία από τις πιο πιεστικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες, αυτήν της πρόσβασης σε προσιτή, βιώσιμη και ποιοτική στέγαση.

Όπως σημείωσε, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Προσιτή Στέγη στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες, οι οποίοι επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο τους πολίτες της Ένωσης στα επιμέρους κράτη μέλη.

Βασική στόχευση του Σχεδίου είναι, σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, η αύξηση της προσφοράς κατοικιών μέσω της ενίσχυσης της παραγωγικότητας και της καινοτομίας, καθώς και η εισαγωγή μεταρρυθμίσεων για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, πρακτική που, όπως ανέφερε, εφαρμόζεται ήδη στην Κύπρο. Παράλληλα, το Σχέδιο επικεντρώνεται στην κινητοποίηση επενδύσεων, προβλέποντας τη δημιουργία Πανευρωπαϊκής Επενδυτικής Πλατφόρμας με στόχο την προσέλκυση κεφαλαίων για τη στέγαση και την ανάπτυξη καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Επιπλέον, όπως ανέφερε ο υπουργός, στο Σχέδιο περιλαμβάνονται προτάσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος των βραχυχρόνιων μισθώσεων, καθώς και για τη στήριξη πληθυσμιακών ομάδων που αντιμετωπίζουν εντονότερο στεγαστικό πρόβλημα.

Ο κ. Ιωάννου τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία χαιρετίζει το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Προσιτή Στέγη και εξέφρασε την ετοιμότητα της χώρας να συμβάλει στον καθορισμό των επόμενων βημάτων για την υλοποίησή του, κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επόμενο εξάμηνο.

Όπως ανέφερε, στη βάση των αρχών του Housing First, οι στεγαστικές πολιτικές που ήδη υλοποιούνται στην Κύπρο μπορούν να αποτελέσουν προτάσεις για τη διαμόρφωση συγκεκριμένων λύσεων, με στόχο την άμβλυνση του προβλήματος, κυρίως μεταξύ ομάδων του πληθυσμού όπως οι νέοι και οι πολίτες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.