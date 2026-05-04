Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο χαιρετίζει την απόφαση των κρατών μελών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού να συνεχίσουν τις εντατικές διαβουλεύσεις για την επίτευξη παγκόσμιας συμφωνίας με στόχο την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας.

Η απόφαση λήφθηκε κατά την 84η Σύνοδο της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, MEPC 84, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο από τις 27 Απριλίου έως την 1η Μαΐου 2026.

Σε ανακοίνωσή του, το ΚΝΕ αναφέρει ότι, σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής ναυτιλία καλείται να διαχειριστεί σύνθετες προκλήσεις στην πορεία προς την πράσινη μετάβαση, το αποτέλεσμα της Συνόδου αποτελεί ουσιαστικό βήμα προόδου.

Το Επιμελητήριο σημειώνει ότι, με δεδομένη τη σημαντική πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη ναυτιλία μέσω συντονισμένης παγκόσμιας δράσης, οι συνεχιζόμενες συζητήσεις πρέπει να παραμείνουν εστιασμένες στη διαμόρφωση ενός πρακτικού, αποτελεσματικού και παγκοσμίως εφαρμόσιμου πλαισίου.

Σύμφωνα με το ΚΝΕ, στόχος πρέπει να είναι μια ρεαλιστική και εφαρμόσιμη παγκόσμια λύση, η οποία θα διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τη διεθνή ναυτιλία, ενώ παράλληλα θα ανταποκρίνεται στους περιβαλλοντικούς στόχους.

Το Επιμελητήριο εκφράζει την προσδοκία ότι όλες οι πλευρές που συμμετέχουν στις συζητήσεις θα συνεχίσουν να επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας και εποικοδομητικής προσέγγισης, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία το συντομότερο δυνατό.

Συμμετοχή της κυπριακής αντιπροσωπείας

Ο Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, Αλέξανδρος Ιωσηφίδης, συμμετείχε στις εργασίες της Συνόδου ως μέλος της κυπριακής αντιπροσωπείας, μέσω του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.

Με την ευκαιρία αυτή, το ΚΝΕ ευχαριστεί και συγχαίρει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας για την προετοιμασία και τον συντονισμό τόσο της εθνικής αποστολής όσο και των κρατών μελών της ΕΕ κατά τη διάρκεια της MEPC 84.

Ο ρόλος αυτός ασκήθηκε υπό την ιδιότητα της Κύπρου ως Προεδρεύουσας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο δηλώνει ότι παραμένει προσηλωμένο στη στήριξη των διεθνών προσπαθειών για ένα βιώσιμο και ρεαλιστικό μέλλον στην παγκόσμια ναυτιλία.