Αθόρυβα συνεχίζει την πορεία του στην Ευρώπη ο ιός Mpox (ευλογία των πιθήκων) με τη μετάδοση του να μην αναχαιτίζεται, παρά τη σχετική μείωση στον αριθμό των νέων περιστατικών τον περασμένο μήνα.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC) εξέδωσε μάλιστα ανακοίνωση, προειδοποιώντας για ενδεχόμενο νέας αύξησης και καλώντας τα κράτη να μεριμνήσουν για την ενίσχυση της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού τους.

Στο μικροσκόπιο των επιστημόνων βρίσκεται ο κλάδος Ι του Mpox, ο οποίος εξακολουθεί να εντοπίζεται στο μεγαλύτερο αριθμό νέων περιστατικών.

Σύμφωνα με τη νέα μηνιαία έκθεση του ECDC, σε ό,τι αφορά τον κλάδο Ιb, μετά την αύξηση των κρουσμάτων προς τα τέλη του 2025, ο αριθμός κορυφώθηκε τον Ιανουάριο του 2026 με 89 περιστατικά. Στη συνέχεια παρατηρείται μικρή μείωση, χωρίς όμως να ανακόπτεται η μετάδοση του ιού.

Τον Φεβρουάριο καταγράφηκαν 78 κρούσματα σε 11 χώρες, ενώ τον Μάρτιο 80 κρούσματα σε 10 χώρες, επιβεβαιώνοντας ότι η κατάσταση παραμένει, σύμφωνα με τον αρμόδιο ευρωπαϊκό φορέα, σταθερή αλλά επίμονη.

Την ίδια ώρα, ο κλάδος II του ιού παρουσιάζει υποχώρηση. Από 63 κρούσματα σε εννέα χώρες τον Φεβρουάριο, μειώθηκε σε μόλις 22 περιστατικά σε επτά χώρες τον Μάρτιο.

Η εικόνα παραμένει σαφής, σε ό,τι αφορά τα άτομα που μολύνονται αφού 9 στις 10 περιπτώσεις αφορούν άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες, γεγονός που, όπως επισημαίνει το ECDC, «καθιστά απαραίτητες τις στοχευμένες παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού».

Ένα από τα πιο ανησυχητικά ευρήματα της έκθεσης αφορά τα χαμηλά ποσοστά πλήρους εμβολιασμού καθώς όπως διαπιστώνεται μόνο το 23% των ατόμων στα οποία εντοπίστηκε ο κλάδος Ι και το 18% του κλάδου IIείχαν λάβει δύο δόσεις εμβολίου.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι ο έγκαιρος εμβολιασμός και η σωστή ενημέρωση «παραμένουν τα βασικά «όπλα» για τον περιορισμό της νόσου, ιδιαίτερα για ευάλωτες ομάδες όπως οι ομοφυλόφιλοι, οι αμφιφυλόφιλοι και οι τρανς άνδρες».

Παρά τη γενικά ήπια εικόνα της νόσου, «η συνεχιζόμενη μετάδοση υπενθυμίζει ότι ο mpox παραμένει μια ενεργή απειλή δημόσιας υγείας, που απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο».