Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε χωριό της βορειοανατολικής Ταϊλάνδης, όταν ελέφαντας αφηνίασε και προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές, αφού ο ιδιοκτήτης του τον διέκοψε την ώρα που ζευγάρωνε με θηλυκό.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του φροντιστή του 19χρονου ελέφαντα, που προκάλεσε υλικές καταστροφές σε οχήματα και σήματα κυκλοφορίας.

Ο ελέφαντας, ονόματι Phlai Petch Uthai, είχε μεταφερθεί τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στην επαρχία Μπουρίραμ της Ταϊλάνδης για προγραμματισμένη αναπαραγωγή με θηλυκό ελέφαντα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν ο 35χρονος ιδιοκτήτης του, επιχείρησε να απομακρύνει το παχύδερμο μετά το πέρας της διαδικασίας.

Σκηνές χάους από τη βίαιη αντίδραση του ελέφαντα

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο ελέφαντας αντέδρασε με έντονη επιθετικότητα, πιθανότατα λόγω αυξημένης τεστοστερόνης και εκνευρισμού από τη διακοπή του ζευγαρώματος. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του χωριού,ο ιδιοκτήτης φέρεται να προέτρεψε το ζώο να «τελειώσει γρήγορα», κάτι που ενδέχεται να προκάλεσε εκνευρισμό και κτητικότητα απέναντι στο θηλυκό.

Βίντεο που καταγράφηκε από παρευρισκόμενους δείχνει τον εξαγριωμένο ελέφαντα να τρέχει ανεξέλεγκτος στους δρόμους, να καταδιώκει έναν οδηγό μοτοσικλέτας και να αναποδογυρίζει ένα λευκό αυτοκίνητο. Παράλληλα, καταστράφηκαν ακόμη ένα όχημα και πέντε πινακίδες οδικής σήμανσης, ενώ κάτοικοι παρακολουθούσαν έντρομοι από απόσταση.

Ο ιδιοκτήτης του ζώου τραυματίστηκε σοβαρά με κάκωση στον πνεύμονα και διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο. Ο ελέφαντας απομακρύνθηκε από το σημείο μετά το επεισόδιο, συνεχίζοντας να κινείται ανεξέλεγκτα για αρκετή ώρα.

Επί δύο ώρες προσπαθούσαν να ακινητοποιήσουν τον ελέφαντα

Εθελοντές και ειδικοί από το νοσοκομείο Elephant Kingdom για παχύδερμα έσπευσαν στην περιοχή για να περιορίσουν το ζώο. Χρειάστηκε να του χορηγηθεί ηρεμιστικό, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, άρχισε να δρα περίπου δύο ώρες αργότερα. Μόνο τότε κατέστη δυνατή η σύλληψη και ασφαλής μεταφορά του ελέφαντα.

Ο 30χρονος Natthaphon Malihuan, του οποίου το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές ζημιές, δήλωσε ότι αναμένει ενημέρωση από την ασφαλιστική του εταιρεία για το αν η αποζημίωση καλύπτει επιθέσεις από ελέφαντες.

Ο ελέφαντας βρίσκεται πλέον υπό την παρακολούθηση κτηνιάτρων στο νοσοκομείο Elephant Kingdom, στην επαρχία Σουρίν, ενώ ο φροντιστής του συνεχίζει τη νοσηλεία του.

Οι ελέφαντες στην Ταϊλάνδη

Η Ταϊλάνδη φιλοξενεί τόσο άγριους όσο και εξημερωμένους ελέφαντες, οι οποίοι διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην ιστορία, τον πολιτισμό και την οικονομία της χώρας εδώ και αιώνες. Στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν σε πολεμικές επιχειρήσεις, στην υλοτομία και στις μεταφορές, ενώ σήμερα αποτελούν σημαντικό πόλο έλξης για τον τουρισμό.

Πολλοί ελέφαντες σε αιχμαλωσία απασχολούνται σε δραστηριότητες όπως τουριστικές βόλτες, φεστιβάλ ή προγράμματα αναπαραγωγής. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν ενταθεί οι ανησυχίες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και μεταχείρισής τους, οδηγώντας στην ανάπτυξη «ηθικών» καταφυγίων, όπου τα ζώα φιλοξενούνται χωρίς καταναγκαστική εργασία.

