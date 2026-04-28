Ένα σοκαριστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στην Ινδία, όπου ένας άνδρας αναγκάστηκε να ξεθάψει τη νεκρή αδερφή του, προκειμένου να αποδείξει στην τράπεζα τον θάνατό της και να αποκτήσει πρόσβαση στις καταθέσεις της.

Το συμβάν έλαβε χώρα στο χωριό Μαλιπάσι το απόγευμα της Δευτέρας. Η αδερφή του Τζίτου Μούντα, Κάκρα, διατηρούσε λογαριασμό στην τράπεζα Odisha Gramin Bank. Η γυναίκα είχε πεθάνει πριν από δύο μήνες, ενώ ο σύζυγος και το παιδί της είχαν φύγει νωρίτερα από τη ζωή, με αποτέλεσμα ο αδερφός της να είναι ο μοναδικός εν ζωή συγγενής της, αναφέρει το Times Of India.

Προσοχή σκληρές εικόνες:

A man in Odisha dug up his deceased sister’s grave and brought her skeleton to the bank Just to prove she had died.



He had been trying to withdraw ₹20,000 from her account, but bank officials kept insisting he bring the account holder in person. Despite repeatedly telling them… pic.twitter.com/hICEqwvPFu — Woke Eminent (@WokePandemic) April 28, 2026

Ο Τζίτου μετέβη στην τράπεζα και προσπάθησε να κάνει ανάληψη των 19.300 ρουπιών που υπήρχαν στον λογαριασμό. Ωστόσο, ο διευθυντής τού το αρνήθηκε, εξηγώντας πως θα έπρεπε είτε να είναι παρούσα η κάτοχος, είτε να προσκομιστούν έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι ο ίδιος είναι ο νόμιμος κληρονόμος.

Καθώς ο Τζίτου προέρχεται από φυλή και στερείται μόρφωσης, δεν είχε προχωρήσει στην έκδοση πιστοποιητικού θανάτου ή άλλων επίσημων εγγράφων, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να κατανοήσει την περίπλοκη γραφειοκρατική διαδικασία. Έτσι, πήγε στο νεκροταφείο, ξέθαψε τα λείψανα της αδερφής του, τύλιξε τον σκελετό σε ένα πανί και περπάτησε τρία χιλιόμετρα μέχρι την τράπεζα κουβαλώντας τη νεκρή αδερφή του.

Μόλις έφτασε στον προορισμό του, οι ντόπιοι σοκαρίστηκαν από το θέαμα. Κάποιοι ξέσπασαν σε κλάματα, ενώ άλλοι οργίστηκαν με την αναλγησία της τράπεζας. «Είναι τόσο δύσκολο για έναν φτωχό άνθρωπο να πάρει τα χρήματά του;» αναρωτήθηκαν.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία για να επιληφθεί της κατάστασης. Ο Κίραν Πρασάντ Σαχού, από το αστυνομικό τμήμα της Πάτνα, δήλωσε: «Πρόκειται για έναν αθώο άνθρωπο που δεν κατάλαβε ότι έπρεπε να καταθέσει πιστοποιητικό θανάτου για να πάρει τα χρήματα της αδερφής του». Η αστυνομία υπογράμμισε ότι η υπόθεση θα αντιμετωπιστεί με ανθρωπιστικά κριτήρια και ζήτησε επίσημη απάντηση από την τράπεζα.

Μετά από συζήτηση με τους αστυνομικούς, ο Τζίτου ξαναέθαψε τα λείψανα της αδερφής του.