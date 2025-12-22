ΦΕΤΟΣ θρηνούμε 44 ανθρώπινες ψυχές σε 44 οδικές συγκρούσεις. Όσον αφορά στις αιτίες που χάθηκαν φέτος 44 συνάνθρωποί μας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας είναι, πρώτα η απρόσεκτη οδήγηση / απόσπαση προσοχής με 11 θύματα, ενώ άλλοι 8 για μη τήρηση αριστερής πλευράς. Και οι δύο αυτές αιτίες αποδίδονται στη χρήση κινητού κατά την οδήγηση. Από ταχύτητα σκοτώθηκαν δύο πρόσωπα, πέντε εντοπίστηκαν να έχουν αλκοόλ ή και ναρκωτικά στο αίμα τους, ενώ 17 σκοτώθηκαν από άλλες παραβάσεις εντός πόλης.

ΦΑΙΝΕΤΑΙ ότι χάσαμε 19 συνανθρώπους μας από τη χρήση κινητού, και αυτό δεν μπορεί γίνει αποδεκτό και πρέπει να αντιμετωπισθεί. Και ο πρώτος παράγοντας είμαστε εμείς οι ίδιοι. Το κινητό δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ποτέ την ώρα της οδήγησης. Θα έπρεπε αυτό να θεωρείται αυτονόητο. Δεν είναι όμως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης, σημείωσε προ ημερών, μετά τη συνεδρίαση ου Συμβουλίου Οδικής Ασφαλείας, ότι από τα 44 θανατηφόρα δυστυχήματα, η Αστυνομία «με βεβαιότητα μπορεί να υποδείξει ότι τα 19 είναι αποτέλεσμα της έλλειψης προσοχής των οδηγών στους δρόμους. Αυτό, προσωπικά το μεταφράζω δυνητικά σε χρήση κινητού τηλεφώνου». Ο υπουργός ανέφερε πως αυτό που απασχολεί την Κυβέρνησης και την κοινωνία, θα προσθέταμε εμείς, είναι βρεθούν τρόποι μείωσης των δυστυχημάτων. Αυτό το έχουμε αναφέρει πολλές φορές.

ΔΕΝ αρκεί να σοκάρουν οι αριθμοί. Ούτε και μόνο να γίνονται δράσεις. Έχουμε πολλές φορές αναφέρει πως μέτρα λαμβάνονται. Υπάρχουν και πρωτοβουλίες, εκστρατείες. Όλα, ωστόσο, κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Αλλά δεν θα ασχοληθούμε μόνο με την πλευρά εκείνη των αρμοδίων, που έχουν την ευθύνη της εφαρμογής μέτρων και πολιτικών.

ΘΑ σταθούμε στις ευθύνες των οδηγών. Θα σταθούμε στις ευθύνες όλων εκείνων που βρίσκονται πίσω από το τιμόνι. Είναι ανευθυνότητα να οδηγείς και να «ψάχνεις» την ίδια ώρα στο κινητό τηλέφωνο ή να σερφάρεις. Όσοι το πράττουν θέτουν σε κίνδυνο το εαυτό τους, όσους βρίσκονται στο αυτοκίνητο. Θέτουν σε κίνδυνο και όλους τους υπόλοιπους, που βρίσκονται στο δρόμο.

ΤΙ πρέπει να γίνει; Αυστηρότερα μέτρα. Όποιος κατά την οδήγηση χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο να πληρώνει πρόστιμο και να του αφαιρείται η άδεια για ένα χρονικό διάστημα, μεταξύ τριών και έξι μηνών. Να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, η οποία και να υλοποιηθεί αμέσως.

ΤΟΥΤΟ είναι ένα δραστικό μέτρο, το οποίο θεωρούμε ότι μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά.