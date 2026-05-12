Αποτροπιασμό προκαλεί η πράξη ανεγκέφαλων που τα έβαλαν με ανυπεράσπιστα νεογέννητα γατάκια σε πάρκο της περιοχής Λιβαδιών, τα οποία φαίνεται πως πυροβολήθηκαν με αεροβόλο όπλο. Για το θέμα έγινε και σχετική καταγγελία στην Αστυνομία Ορόκλινης που άρχισε διερεύνηση, σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί ο δράστης.

Την καταγγελία υπέβαλε η Ειρήνη Αντωνίου, κάτοικος της περιοχής, αρχισυντάκτρια της τοπικής ιστοσελίδας Larnakaonline. «Εδώ και λίγο καιρό βλέπαμε γατάκια να κουτσαίνουν στο πάρκο της γειτονιάς μας, αλλά δεν έγινε κατορθωτό να τα πιάσουμε. Είναι μικρά γατάκια που γεννήθηκαν πριν από λίγους μήνες κι εμείς τους βάζαμε φαγητά. Καταφέραμε ψες και πιάσαμε ένα γατάκι και διαπιστώσαμε πως είναι πυροβολημένο στο πόδι», ανέφερε η κ. Αντωνίου, σημειώνοντας πως σήμερα (12/5)έσπευσαν στο σημείο μέλη της Αστυνομίας Ορόκλινης που άρχισαν εξετάσεις. «Έγινε καταγγελία και στον αντιδήμαρχο Λιβαδιών, Μάριο Αρμένη, ο οποίος μας είπε ότι δεν είχε αντίστοιχες καταγγελίες από άλλη περιοχή, πλην της δικής μας. Ήρθε η Αστυνομία και ελπίζουμε πως θα φοβηθεί αυτός που το έκανε», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως τόσο η ίδια όσο και γείτονες που έχουν κατοικίδια φροντίζουν το συγκεκριμένο γατάκι, αλλά και τα υπόλοιπα της περιοχής. «Είναι άνανδροι και ανεγκέφαλοι όσοι προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες. Δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις τέτοιες πράξεις», υπέδειξε η κ. Αντωνίου.

Σημειώνεται πως στην επαρχία Λάρνακας έχουν πυκνώσει το τελευταίο διάστημα οι καταγγελίες για κακοποίηση ζώων, γεγονός που πρέπει να απασχολήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες.