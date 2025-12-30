Τα μέτρα για αποσυμφόρηση του σωφρονιστικού συστήματος και δη η αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού των Κεντρικών Φυλακών, για τα οποία μίλησε στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη του στον «Φ» (28-29/12) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο Πρόεδρος είχε αναφερθεί σε επαφές με τον Γενικό Εισαγγελέα και τον υπουργό Δικαιοσύνης, προκειμένου να γίνει χαρτογράφηση της κατάστασης στις Φυλακές με την εξακρίβωση αριθμητικών και άλλων δεδομένων κρατουμένων, προκειμένου να ληφθούν αμέσως μέτρα απάμβλυνσης του προβλήματος.

Αλλοδαποί το 53.5%

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Φ», ενώπιον της Προεδρίας ήδη έχουν τεθεί αυτά τα στοιχεία, ενώ πολύ σύντομα θα γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες.

Πιο συγκεκριμένα, ισχύουν τα ακόλουθα δεδομένα:

>> Στις Κεντρικές Φυλακές κρατούνται 1.120 πρόσωπα.

>> 521 είναι Ελληνοκύπριοι, ενώ οι υπόλοιποι 599 είναι αλλοδαποί που αντιστοιχούν με ποσοστό 53.5% του συνόλου των κρατουμένων.

>> Ως υπόδικοι κρατούνται 145 Ελληνοκύπριοι και 221 αλλοδαποί.

>> Οι δε κατάδικοι Ελληνοκύπριοι ανέρχονται στους 376 και οι αλλοδαποί είναι 378.

Εθελούσια απέλαση

Βάσει της λύσης που έχει δρομολογηθεί μετά και τις επαφές που έγιναν με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τη Γενική Εισαγγελία, πολύ σύντομα αναμένεται να γίνουν ενέργειες σε συνεννόηση με το υφυπουργείο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, προκειμένου να επιτευχθεί εθελούσια απέλαση κρατουμένων.

Αποφυλάκιση 100

Επιπλέον, ο προκαταρκτικός κατάλογος που ετοιμάστηκε και τυγχάνει επεξεργασίας από τις Αρχές περιλαμβάνει περίπου 100 αλλοδαπούς (από σύνολο 175) κρατουμένους, οι οποίοι μπορούν να ευεργετηθούν του προνομίου αποφυλάκισης. Με απλά λόγια, είναι εφικτή η αποφυλάκιση στην περίπτωσή τους, καθώς δεν έχουν διαπράξει κάποιο κακούργημα, όπως δολοφονία, εμπορία ναρκωτικών, παιδεραστία κ.α.

Ριζική αναδόμηση

Εξάλλου, αρμόδια πηγή ανέφερε στον «Φ» ότι ήδη «δρομολογούνται ενέργειες για τη ριζική αναδόμηση των Κεντρικών Φυλακών σε όλα τα επίπεδα, με στόχο να αντιμετωπιστούν δραστικά μια σειρά από προβλήματα».

Αυτά τα προβλήματα, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή πληροφόρησης, «έχουν να κάνουν με την παράνομη δράση κακοποιών στοιχείων, τον υπερπληθυσμό αλλά και με διοικητικά ζητήματα όπως έλλειψη συνεργασίας, ακόμη και φαινόμενα ανεπάρκειας και διαφθοράς».

Μας υπεδείχθη, ακόμη, πως «η εμπλοκή καταδίκων ή και υποδίκων σε παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα είναι αποδεδειγμένη, όπως προκύπτει από διάφορες υποθέσεις που βρίσκονται ενώπιον της Δικαιοσύνης, καθώς και από μαρτυρίες και στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση των Αρχών».

Η τοποθέτηση

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στη συνέντευξή του στον «Φ» είχε κληθεί να μιλήσει για τα προβλήματα του σωφρονιστικού ιδρύματος και πιο συγκεκριμένα για τις προθέσεις του, με στόχο την επίλυσή τους. Είχε απαντήσει ως ακολούθως: «Είμαστε σε επαφή με τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Δικαιοσύνης για να γίνει αμέσως καταγραφή της κατάστασης πραγμάτων σε σχέση με τους φυλακισμένους, τη χώρα προέλευσής τους και τα αδικήματα για τα οποία καταδικάστηκαν ή δικάζονται. Όλοι οι ξένοι υπήκοοι που είναι στις Κεντρικές Φυλακές και η καταδίκη τους δεν αφορά σοβαρά εγκλήματα, θα απελαθούν ή θα επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους ή αλλού, και θα μπουν στο stop list για να τους απαγορευτεί η είσοδος στην Κυπριακή Δημοκρατία. Οι ξένοι υπήκοοι είναι ένα σημαντικό ποσοστό σήμερα στις Kεντρικές Φυλακές. Η υλοποίηση ενός τέτοιου μέτρου θα έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των κρατουμένων, αντιμετωπίζοντας τον υπερπληθυσμό, που προκαλεί και πολλά άλλα προβλήματα».