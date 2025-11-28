Κατά την ενασχόλησή μας με τη δυσβάσταχτη κατάσταση στην Κύπρο, σε ό,τι αφορά την υπερπληρότητα των Κεντρικών Φυλακών, πραγματευτήκαμε και μια είδηση του περασμένου Ιουνίου.

Ο πρόεδρος της CPT (Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης Μεταχείρισης), Άλαν Μίτσελ, στις 17 του περασμένου Ιουνίου, είχε συζητήσεις στην Κύπρο με τον υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Μάριο Χαρτσιώτη. Στις εν λόγω συζητήσεις συμμετείχαν και υψηλόβαθμα στελέχη της Αστυνομίας.

Αυτό που ξενίζει είναι ότι η είδηση πέρασε εντελώς απαρατήρητη. Λες και δεν έγινε ποτέ. Κι ο κάθε κακεντρεχής θα μπορεί να διατείνεται πως ο λόγος που πέρασε στα ψιλά είναι τα όσα καταγράφονται σε δελτίο Τύπου της CPT (γιατί δελτίο Τύπου από υπουργείο και Αστυνομία δεν εντοπίσαμε). Οι αναφορές της CPT δεν μας κολακεύουν καθόλου, καθώς γίνεται λόγος ακόμη και για «επίμονες ανησυχίες σχετικά με την αστυνομική κράτηση».

Πάντως, γενικότερα η επικοινωνιακή πολιτική και η τακτική της επιλεκτικής ενημέρωσης θα γυρίσει μπούμερανγκ. Τα προβλήματα δεν μπορούν να κρύβονται κάτω από το χαλί.

ΜακΦαν