Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που τροποποιεί τον περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμο του 2011» εκτιμάται ότι θα επιλύσει το πρόβλημα με την έλλειψη οδηγών λεωφορείων στην Κύπρο. Και αυτό επειδή καταργεί πρόνοια της υφιστάμενης νομοθεσίας με βάση την οποία για να οδηγεί κάποιος νόμιμα λεωφορείο στην Κύπρο πρέπει να παρουσιάσει λευκό ποινικό μητρώο, το οποίο να καλύπτει τους τελευταίους τρεις μήνες παραμονής του στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Σημειώνεται, πως με επίκληση την έλλειψη οδηγών λεωφορείων, η εταιρεία η οποία εκτελεί τις διαδρομές «Πάμε εξπρές» από το στάδιο ΓΣΠ μέχρι το κέντρο της Λευκωσίας και τούμπαλιν είχε εξαγγείλει τερματισμό της υπηρεσίας στις 23 Μαρτίου τρέχοντος έτους. Αργότερα και κατόπιν παροτρύνσεων και του υπουργείου Μεταφορών η απόφαση δεν υλοποιήθηκε, αλλά τα δρομολόγια είχαν αραιώσει προκαλώντας ταλαιπωρία στους χρήστες των λεωφορείων.

Η υφιστάμενη νομοθεσία δημιουργούσε προσκόμματα στην εργοδότηση οδηγών από χώρες-μέλη της ΕΕ έστω και αν κατέθεσαν πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου από τις χώρες προέλευσής τους. Συγκεκριμένα, στην υφιστάμενη νομοθεσία αναφέρεται, πως «σε περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο το οποίο αιτείται έκδοση άδειας κατηγορίας “Λ” είναι πολίτης άλλου κράτους-μέλους, το Τμήμα, δύναται να αποδεχτεί για σκοπούς βεβαίωσης ότι ο αιτητής δεν έχει στερηθεί της ικανότητας να κατέχει άδεια, πιστοποιητικό ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο λευκού ποινικού μητρώου το οποίο εκδόθηκε από την αρμόδια Αρχή του κράτους-μέλους υπηκοότητας του αιτητή, νοουμένου ότι δεν έχουν παρέλθει τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του εν λόγω εγγράφου».

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα όποιος οδηγός λεωφορείου από χώρα-μέλος της ΕΕ επιθυμούσε να εργαστεί στην Κύπρο, να υποχρεώνεται να διαμείνει για περίοδο περίπου τριών μηνών στο νησί, ώστε να εξασφαλίσει (εδώ) λευκό ποινικό το οποίο να υποβάλει προς έγκριση.

Πάντως, όπως πληροφορείται ο «Φ», τουλάχιστον μία εταιρεία έφερε στην Κύπρο οδηγούς από χώρα κράτους-μέλους της ΕΕ και τους πλήρωνε μέχρι να παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, ώστε να εξασφαλίσουν λευκό ποινικό μητρώο από τις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας για να καταστεί δυνατόν να εργοδοτηθούν.

Το προωθούμενο νομοσχέδιο τέθηκε ήδη σε διαβούλευση και ακολούθως θα προωθηθεί στη Βουλή για έγκριση.

Στο προοίμιο του κειμένου της διαβούλευσης γίνεται αναφορά στο μειωμένο αριθμό των οδηγών και στις ατελέσφορες προσπάθειες εξεύρεσης ενδιαφερομένων, καθώς και στην ανάγκη στελέχωσης των επιχειρήσεων που μεταφέρουν επιβάτες και εμπορεύματα με επαγγελματίες οδηγούς, ενώ δεν παραλείπεται η αναφορά στο θέμα της δημόσιας ασφάλειας.

Με το προωθούμενο νομοσχέδιο τροποποιείται σχετικό άρθρο της υφιστάμενης νομοθεσίας με προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης: «… σε περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο το οποίο αιτείται έκδοση άδειας κατηγορίας “Λ” και “Φ”, είναι πολίτης άλλου κράτους-μέλους ή έχει τη συνήθη διαμονή του σε άλλο κράτος-μέλος, το Τμήμα (Οδικών Μεταφορών) δύναται να αποδεχτεί για σκοπούς επιβεβαίωσης ότι ο αιτητής δεν έχει στερηθεί της ικανότητας να κατέχει άδεια, πιστοποιητικό ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο λευκού ποινικού μητρώου το οποίο εκδόθηκε από την αρμόδια Αρχή του κράτους-μέλους υπηκοότητας του αιτητή ή του κράτους-μέλους που έχει τη συνήθη διαμονή του νοουμένου ότι δεν έχουν παρέλθει τρείς μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του εν λόγω εγγράφου».

Με άλλα λόγια, ένας επαγγελματίας οδηγός από χώρα-μέλος της ΕΕ εξασφαλίσει σήμερα στη χώρα του πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου, θα μπορεί να το καταθέσει στην Κύπρο και να θεωρηθεί έγκυρο, για σκοπούς εργοδότησης του (ως οδηγός λεωφορείου) νοουμένου ότι δεν θα περάσουν τρεις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του.

Ειδικά όσον αφορά την υπηρεσία «Πάμε εξπρές», η οποία ήταν από τους βασικούς παράγοντες που επέσπευσαν την εξέταση μέτρων αντιμετώπισης της έλλειψης οδηγών λεωφορείων, όπως έχει κατατεθεί ενώπιον της Βουλής, καθημερινά εξυπηρετεί γύρω στα 500-600 άτομα. Την προηγούμενη χρονιά είχαν καταγραφεί περίπου 100.000 μετακινήσεις.

Ένα από τα ζητήματα τα οποία προβληματίζει τις εταιρείες λεωφορείων είναι και το ότι της ηλικίας των οδηγών, το οποίο σήμερα αρχίζει από τα 21 και τερματίζεται στα 70. Κάποιοι θεωρούν πως θα μπορούσε να επεκταθεί και πέραν του εβδομηκοστού έτους.

Όσον αφορά εξ Ελλάδος οδηγούς, οι οποίοι μπορούν να συνεννοηθούν καλύτερα (σε σχέση με τους οδηγούς που προέρχονται από άλλες χώρες, φαίνεται πως κάποιοι δοκίμασαν αλλά τελικά επαναπατρίστηκαν παρ’ όλον ότι οι απολαβές στην Κύπρο είναι καλύτερες. Βασικός λόγος για τον οποίο αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την Κύπρο ήταν και το κόστος ζωής και ειδικότερα τα ενοίκια τα οποία εξουδετέρωσαν τις επιπλέον απολαβές τους.