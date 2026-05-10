Άγρια δολοφονία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (09.05.2026) στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή των Μαλγάρων, έπειτα από συμπλοκή ανδρών.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τρεις άνδρες πήγαν σε σπίτι στα Μάλγαρα και συναντήθηκαν με δύο Ρομά.

Εκεί, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, οι τρεις άνδρες διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους, με τον έναν να παίρνει το όπλο που είχε μαζί του ο άλλος και να σκοτώνει τον τρίτο.

Οι άνδρες πήραν την σορό και την πέταξαν στον ποταμό Λουδία, για να κρύψουν τα ίχνη τους.

Ένας περαστικός που συνάντησε περιπολικό στον δρόμο του, ενημέρωσε τους αστυνομικούς για το συμβάν.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν τις έρευνες και εντόπισαν τους δύο δράστες, οι οποίοι ομολόγησαν τόσο τη δολοφονία, όσο και το ότι πέταξαν τη σορό στον ποταμό.

Συνελήφθησαν και τώρα σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τον εντοπισμό της σορού.

Την υπόθεση δολοφονίας έγινε αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

