Υπάρχουν πολύ σημαντικές επιτυχίες της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσα από τον ρόλο που διαδραματίζουμε, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά το μνημόσυνο των ηρώων Μιχάλη Καραολή και Ανδρέα Δημητρίου, στο Παλαιχώρι, και σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι οι διεθνείς δραστηριότητες του Προέδρου, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας, προκαλούν δυσφορία στην Άγκυρα και ερωτηθείς πόσο διευκολύνει αυτό τις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού και για επανέναρξη των συνομιλιών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένα ανεξάρτητο, κυρίαρχο κράτος, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών.

Κράτος που την τρέχουσα περίοδο με περηφάνια ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και χαίρομαι γιατί υπάρχουν πολύ σημαντικές επιτυχίες μέχρι στιγμής, μέσα από τον ρόλο που διαδραματίζουμε και αυτόν τον ρόλο θα συνεχίσουμε να πράττουμε.

Και θεωρώ ότι αυτή η αναβαθμισμένη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η αναβάθμιση της υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενισχύει και τις προσπάθειές μας για επίλυση του Κυπριακού, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και φυσικά των αρχών, των αξιών και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα συνεχίσουμε με την ίδια πορεία.

Χαίρομαι ιδιαίτερα για την ανταπόκριση που βλέπω σε διεθνές επίπεδο για τη χώρα μας. Μια ανταπόκριση που σχετίζεται άμεσα και με τη διαχείριση αρκετών θεμάτων που άπτονται της εσωτερικής διακυβέρνησης.

Και τι εννοώ; Θέλω να είμαι συγκεκριμένος. Πρόσφατα βρέθηκα, για παράδειγμα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ανάμεσα στα θέματα που συζητήσαμε ήταν και το ενεργειακό, αλλά ήταν και το υδατικό. Να σας θυμίσω ότι όταν προέκυψε ανάγκη, αποτάθηκα αμέσως στον Πρόεδρο της χώρας, και ανταποκρίθηκαν.

Άρα, αυτή η εξωτερική μας πολιτική σχετίζεται άμεσα με την εσωτερική πολιτική, αναβαθμίζει τη χώρα μας και ενισχύει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες μας για επίλυση του Κυπριακού».