Στο στόχαστρο βομβαρδισμού από τη στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ μπήκε νοσοκομείο στο δυτικό τμήμα της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 31 άνθρωποι, ανέφερε σήμερα εργαζόμενος σε ανθρωπιστική οργάνωση που βρίσκεται εκεί, καθώς ο στρατός διεξάγει επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας ενώ πλησιάζει η ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών.

«Η κατάσταση είναι φρικτή», δήλωσε ο Ουί Χο Αούνγκ, αναφερόμενος σε βομβαρδισμό που εξαπέλυσε στρατιωτικό αεροσκάφος χθες βράδυ εναντίον γενικού νοσοκομείου στη Μιάουκ Ου, στην πολιτεία Ραχίν, κοντά στα σύνορα με το Μπανγκλαντές.

Death toll from Mrauk-U Hospital bombing exceeds 30, more than 70 Injured



DMG Newsroom

11 December 2025, Mrauk-U



More than 30 people have been killed and over 70 injured after the junta carried out an airstrike on Mrauk-U Public Hospital in Arakan State, according to local… pic.twitter.com/48sIudE99N December 11, 2025

Μίλησε για «31 νεκρούς» που «θεωρούμε πως θα γίνουν περισσότεροι» και για «68 τραυματίες» που αυξάνονταν όσο πέρναγε η ώρα.

Εκπρόσωπος του στρατιωτικού καθεστώτος με τον οποίο προσπάθησε να επικοινωνήσει το Γαλλικό Πρακτορείο για να του ζητήσει σχόλιο δεν απάντησε αμέσως.

Σύμφωνα με παρατηρητές του εμφυλίου πολέμου στην άλλοτε Βιρμανία, η στρατιωτική χούντα κλιμακώνει κάθε χρόνο ολοένα περισσότερο τα αεροπορικά πλήγματα αφότου κατέλαβε την εξουσία τον Φεβρουάριο του 2021, έπειτα από δημοκρατική παρένθεση μιας δεκαετίας.

Ο στρατός έχει προγραμματίσει τη διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών από την 28η Δεκεμβρίου και παρουσιάζει τη διαδικασία ως μέρος προσπάθειας για να τερματιστεί η εμφύλια ένοπλη σύρραξη. Από την άλλη, οργανώσεις αναρτών έχουν διαμηνύσει πως θα εμποδίσουν την ψηφοφορία στους τομείς που ελέγχουν κι επιχειρεί για να ανακαταλάβει η χούντα των στρατηγών.

cnn.gr