Επανέρχεται με νέα ανάρτηση η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, για το επίμαχο βίντεο με «πρωταγωνιστές» τους Γιώργο Λακκοτρύπη, Χαράλαμπο Χαραλάμπους και τον διευθυντή του Ομίλου Cyfield, Γιώργου Χρυσοχού. Όπως σημειώνει, «αυτή τη στιγμή υπάρχει θυμός μα κυρίως απογοήτευση. Μέχρι τώρα δεν έχω ακούσει καμία πειστική απάντηση και με ενοχλεί η υποτίμηση της νοημοσύνης όλων μας, μα κυρίως η μη αντίληψη της θεσμικής και πολιτικής ζημιάς που συντελείται για τη χώρα μας».

Αυτούσια η ανάρτηση

Αυτή τη στιγμή υπάρχει θυμός μα κυρίως απογοήτευση.

Μέχρι τώρα δεν έχω ακούσει καμία πειστική απάντηση και με ενοχλεί η υποτίμηση της νοημοσύνης όλων μας, μα κυρίως η μη αντίληψη της θεσμικής και πολιτικής ζημιάς που συντελείται για τη χώρα μας.

Ανέμενα όπως είπα χθες το αυτονόητο από την κυβέρνηση, κυρίως άμεσες πολιτικές αποφάσεις και πράξεις:

1) ανάληψη ευθύνης

2) άμεση δρομολόγηση ερευνητικών διαδικασιών

3) πολιτική απόφαση για δημοσιοποίηση εισφορών αναφορικά με το Ταμείο του Φορέα, και δραστικές αλλαγές ως προς τον τρόπο λειτουργίας του.

Αν δεν υπάρξουν τολμηρές αποφάσεις και θεσμική αντιμετώπιση ως επιβάλλεται, ο διασυρμός θα συνεχίζεται και η Κύπρος μας θα εκτίθεται.