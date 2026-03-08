Με νέα φόρμουλα – πρόταση θα απαντήσει αύριο η Κυβέρνηση στις 26 κομματικές προτάσεις με τις οποίες προωθείται αλλαγή του νομικού πλαισίου για τις εκποιήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», προωθείται από το Υπουργείο Οικονομικών νέος μηχανισμός για επαλήθευση του χρέους του δανειολήπτη αλλά και για καθορισμό του τρόπου αποπληρωμής, έτσι ώστε η απόφαση να μην εναπόκειται μόνο στους πιστωτές.

Ουσιαστικά, με τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς ενδυναμώνονται οι υφιστάμενες διαδικασίες του Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης, εμπλέκονται στη διαδικασία και οι σύμβουλοι αφερεγγυότητας και, παράλληλα, οι δανειολήπτες κερδίζουν επιπρόσθετο χρόνο για να αξιοποιήσουν τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους. Βασικά, θα δοθούν επιπρόσθετες ευκαιρίες στους δανειολήπτες για να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους. Παράλληλα, έμμεσα επιβραδύνεται και η διαδικασία της εκποίησης.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», η πρόταση που επεξεργάστηκαν οι τεχνοκράτες του Υπουργείου Οικονομικών κινείται σε τρία επίπεδα.

Δεσμευτικές οι αποφάσεις Επιτρόπου

Συγκεκριμένα, θα τροποποιηθεί ο νόμος του Φορέα, έτσι ώστε οι αποφάσεις που θα λαμβάνει η Χρηματοοικονομική Επίτροπος για παράπονα που αφορούν υπερχρεώσεις δανείων να είναι δεσμευτικές.

Θα αφορά κυρίως χρηματοοικονομικές διαφορές για ποσά μέχρι €20 χιλ. Όπως πληροφορούμαστε, καθορίστηκε το όριο των €20 χιλ., καθώς καλύπτεται το 70% των περιπτώσεων υπερχρεώσεων σε δανειακές συμβάσεις.

Στο παιχνίδι και οι σύμβουλοι αφερεγγυότητας

Ταυτόχρονα θα εμπλέκονται στη διαδικασία και οι σύμβουλοι αφερεγγυότητας, οι οποίοι θα ετοιμάζουν πλάνο αποπληρωμής, με το οποίο θα συναινεί και ο δανειολήπτης, ώστε να διευκολύνεται η αποπληρωμή του χρέους.

Πρακτικά, μετά τον καθορισμό του χρέους από τη Χρηματοοικονομική Επίτροπο, οι σύμβουλοι αφερεγγυότητας θα καταλήγουν σε πλαίσιο ρύθμισης στη βάση των δεδομένων της κάθε περίπτωσης. Συγκεκριμένα, αφού υπάρξει κατάληξη στο ύψος του χρέους, οι σύμβουλοι αφερεγγυότητας θα ετοιμάζουν πλάνο αποπληρωμής, με το οποίο θα καλούνται να συμφωνήσουν και τα δύο μέρη, δηλαδή πιστωτές και δανειολήπτες. Αφού υπάρξει τοποθέτηση των δύο εμπλεκόμενων μερών, θα εξαρτάται το μέλλον της διαδικασίας εκποίησης ενυπόθηκου ακινήτου.

Με την επιστολή τύπου Ι στην Επίτροπο

Το τρίτο στάδιο προβλέπει πως με την παραλαβή της ειδοποίησης τύπου Ι, με την οποία ουσιαστικά ενεργοποιείται η διαδικασία εκποίησης, ο δανειολήπτης θα μπορεί να απευθυνθεί στη Χρηματοοικονομική Επίτροπο για επαλήθευση του ύψους του χρέους, της εκποίησης και για την εξεύρεση πλαισίου ρύθμισης. Σήμερα ο δανειολήπτης μπορεί να απευθυνθεί στην Επίτροπο αφού λάβει την αμέσως επόμενη ειδοποίηση τύπου ΙΑ. Με τη νέα διαδικασία που προωθείται, ουσιαστικά οι δανειολήπτες θα κερδίζουν χρόνο για να ρυθμίσουν το ύψος του χρέους και της εκποίησης. Σήμερα, βάσει του νομικού πλαισίου για τις εκποιήσεις, με την παραλαβή της ειδοποίησης τύπου Ι ο δανειολήπτης ενημερώνεται για το ύψος του χρέους και ότι το ακίνητο θα τεθεί στη διαδικασία πλειστηριασμού. Συγκεκριμένα, η ειδοποίηση Ι (επιστολή) αποστέλλεται μαζί με κατάσταση λογαριασμού του ενυπόθηκου χρέους, των τόκων και όλων των εξόδων και καλείται ο ενυπόθηκος οφειλέτης να εξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό εντός 45 ημερών από την ημέρα της επίδοσης. Μάλιστα, εάν δεν εξοφληθεί το ποσό του χρέους, ο δανειστής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα πώλησης του ενυπόθηκου ακινήτου. Αν ο οφειλέτης δεν συμμορφωθεί με την ειδοποίηση τύπου Ι, ακολουθεί η δεύτερη ειδοποίηση τύπου ΙΑ, με την οποία γνωστοποιείται ότι το ακίνητο πρόκειται να πωληθεί με πλειστηριασμό. Η συγκεκριμένη ειδοποίηση πρέπει να επιδίδεται τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα πώλησης. Η επιστολή τύπου ΙΑ ανοίγει τον δρόμο προς τον πλειστηριασμό. Σήμερα ο δανειολήπτης μπορεί να απευθυνθεί στην Επίτροπο μετά την παραλαβή της επιστολής τύπου ΙΑ. Με τη νέα κυβερνητική πρόταση ο δανειολήπτης θα μπορεί να απευθύνεται στον Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών με την παραλαβή της ειδοποίησης τύπου Ι.

Άγνωστο εάν θα προλάβουν

Την πρόταση αναμένεται να παρουσιάσει αύριο στα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών τεχνοκράτης του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός θα απουσιάζει στις Βρυξέλλες, όπου θα προεδρεύει του Συμβουλίου του ECOFIN.

Το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί πως με τη νέα φόρμουλα θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των εκποιήσεων. Μάλιστα, για τον σκοπό αυτό έχουν ετοιμαστεί και σχετικά νομοσχέδια, τα οποία σύντομα θα οδηγηθούν στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο.

Εκείνο, όμως, που δεν έχει ξεκαθαρίσει είναι εάν, λόγω των ασφυκτικών χρονικών περιθωρίων, το υπουργείο θα προλάβει να τα καταθέσει στη Βουλή πριν από την αυτοδιάλυσή της τον Απρίλιο. Αξίζει να σημειωθεί πως κάποιες από τις πρόνοιες του κυβερνητικού νομοσχεδίου περιλαμβάνονται σε ορισμένες από τις κομματικές προτάσεις νόμου.