Από τον Δεκέμβριο του 2023 μπορούσε να λειτουργήσει η Ειδική Δικαιοδοσία για μη εξυπηρετούμενα δάνεια, γνωστή ως Δικαστήριο Εκποιήσεων, ενώπιον της οποίας θα μπορούσαν να προσφύγουν δανειολήπτες για να προστατεύσουν από την εκποίηση την κύρια κατοικία τους, αξίας μέχρι €350 χιλ. Ωστόσο, λόγω του μη υποχρεωτικού χαρακτήρα του μέτρου, το Ανώτατο Δικαστήριο θεώρησε πως δεν είναι αναγκαία η λειτουργία ειδικού δικαστηρίου για τις εκποιήσεις, καθώς οι πολίτες μπορούν να προσφεύγουν με το προηγούμενο καθεστώς για να αμφισβητήσουν τις δανειακές συμβάσεις αλλά και τις αποπληρωμές δανείων.

Πρόσφατα, λέχθηκε πως οι δανειολήπτες δεν αξιοποιούν τα επιπρόσθετα εργαλεία που τους δόθηκαν το 2023 διά νόμου, για να απευθύνονται στον Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης.

Χθες το ΑΚΕΛ, κατά την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, έθεσε θέμα επαναφοράς της πρότασης νόμου που κατέθεσε το 2023 με τους Οικολόγους, με την οποία θα αποκατασταθεί το δικαίωμα των δανειοληπτών να προσφεύγουν ενώπιον δικαστηρίου και να αναστέλλουν την εκποίηση της κατοικίας στην οποία διαμένουν, στις περιπτώσεις παράνομων χρεώσεων και καταχρηστικών ρητρών από μέρους των τραπεζών.

Το ΑΚΕΛ επιμένει το θέμα να συζητηθεί πριν από την αυτοδιάλυση της Βουλής για τις βουλευτικές εκλογές. Χθες η Επιτροπή Οικονομικών δεν έλαβε την τελική απόφαση για το πότε και εάν θα συζητηθεί τελικά η σχετική πρόταση νόμου. Ωστόσο, είναι δεδομένο πως εάν αυτή τεθεί προς συζήτηση, τα υπόλοιπα κόμματα θα απαιτήσουν να βγουν από τα συρτάρια της Βουλής και οι δικές τους προτάσεις νόμου. Μάλιστα, πολλές από αυτές χρονολογούνται και έχει εκλείψει ο σκοπός για τον οποίο έχουν κατατεθεί.

ΑΚΕΛ: Έχει προδικάσει την απόφαση ο ΥΠΟΙΚ

Πέραν της πίεσης που ασκεί το ΑΚΕΛ για την επαναφορά της σχετικής πρότασης νόμου, δεν διστάζει να επικρίνει και τις τοποθετήσεις του υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού, στον «Φ», ο οποίος υποστήριξε πως η αλλαγή του πλαισίου για τις εκποιήσεις δεν είναι εύκολο θέμα.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού κατηγόρησε τον κ. Κεραυνό ότι έσπευσε να προδικάσει κάποια ζητήματα χωρίς να ακούσει τις προτάσεις επί της ουσίας. «Εδώ και δέκα χρόνια το ΑΚΕΛ καταβάλλει προσπάθεια για να αποκατασταθεί η ισορροπία ανάμεσα στα υπερπρονόμια των τραπεζών και πλέον των εταιρειών εξαγοράς και διαχείρισης πιστώσεων και στα στοιχειώδη δικαιώματα των δανειοληπτών και εγγυητών», πρόσθεσε.

Όπως είπε, το ΑΚΕΛ διεκδικεί απρόσκοπτη πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ώστε οι δανειολήπτες να μπορούν να διεκδικήσουν αναστολή εκποίησης πρώτης κατοικίας και μικρής επαγγελματικής στέγης, στις περιπτώσεις που υπάρχει ισχυρισμός για καταχρηστικές ρήτρες ή αμφισβήτηση του υπολοίπου δανείου. Όπως ανέφερε, «πρέπει να αποφασιστεί τελεσίδικα κατά πόσο τα στοιχειώδη δικαιώματα που αφαιρέθηκαν ετσιθελικά από την πλειοψηφία της Βουλής και την προηγούμενη κυβέρνηση θα συνεχίσουν να υφίστανται ή αν θα επανέλθουμε σε μια δικαιότερη κατάσταση πραγμάτων».

Οικολόγοι: Δεν κινδυνεύουν οι τράπεζες

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης δήλωσε ότι αναφέρθηκε στις προτάσεις νόμου που αφορούν το καθεστώς των εγγυητών, τις καταχρηστικές ρήτρες και το ύψος των δανείων, επισημαίνοντας ότι οι δανειολήπτες καλούνται σήμερα να διαχειριστούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια που είναι «φορτωμένα με καταχρηστικές ρήτρες», οι οποίες μπορούν να αμφισβητηθούν μόνο μέσω δικαστηρίων.

Όπως είπε, «είμαστε σε ένα σημείο που πρέπει να ληφθούν σοβαρές πολιτικές αποφάσεις», καλώντας τα κόμματα να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια για το αν το ισχύον σύστημα τους ικανοποιεί ή αν πρέπει να αλλάξει. Απέρριψε τις ανησυχίες για πρόκληση κινδύνων στο τραπεζικό σύστημα, τονίζοντας πως οι τράπεζες διαθέτουν υψηλή ρευστότητα και δεν αντιμετωπίζουν ζητήματα ανακεφαλαιοποίησης.