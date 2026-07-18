Στην απομάκρυνση κατοίκων μιας απομακρυσμένης κοινότητας 600 ανθρώπων που απειλείται από δασικές πυρκαγιές, προχώρησε ο στρατός του Καναδά, με τη χώρα να δίνει μάχη με την πύρινη λαίλαπα και τους καπνούς να πνίγουν πλέον και περιοχές των ΗΠΑ.

Η υπουργός Εκτάκτων Καταστάσεων Έλενορ Ολσέφσκι δήλωσε αργά χθες Παρασκευή πως οι ένοπλες δυνάμεις θα χρησιμοποιήσουν αεροσκάφη προκειμένου να απομακρύνουν τους κατοίκους του Φορτ Χόουπ στο αραιοκατοικημένο βορειοδυτικό Οντάριο, όπου μαίνονται μερικές από τις πιο σφοδρές πυρκαγιές.

🔥Impressionnante vidéo montrant l'un des 177 #incendies concernant actuellement l'Ontario au #Canada. Le plus important d'entre eux a déjà parcouru 350 000 hectares.

Vidéo via @asso_psfdf pic.twitter.com/Zf1xJQLl1y July 18, 2026

Η περιοχή δεν έχει πολλούς δρόμους και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αεροπορική μεταφορά. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί από επηρεαζόμενες περιοχές προς πόλεις νοτιότερα στο Οντάριο.

🔥Massive wildfires in Canada. Footage from a firefighting aircraft shows crews racing to contain the flames. Just look at the sheer size and intensity of these infernos. pic.twitter.com/sJ3vynfVAx July 17, 2026

Οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές έχουν γίνει ετήσιο φαινόμενο στον Καναδά όπου βρίσκονται μερικά από τα μεγαλύτερα στον κόσμο δάση. Ειδικοί στο κλίμα λένε πως οι αυξανόμενες θερμοκρασίες έχουν οδηγήσει σε ξηρότητα τα δάση και αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Forest fire is still wild in Ontario, Canada. pic.twitter.com/mgqFdt8jPz July 17, 2026

Το ομοσπονδιακό υπουργείο Φυσικών Πόρων δήλωσε σήμερα πως 69 νέες πυρκαγιές έχουν αναφερθεί στη διάρκεια της νύχτας στον Καναδά, ανεβάζοντας τον αριθμό τους σε 955.

Συνολικά η περιοχή που έχει καεί μέχρι τώρα φθάνει σχεδόν τα 11.000 τετραγωνικά μίλια (28.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα) πολύ κάτω από τον μέσο όρο της πενταετίας. Όμως οι άνεμοι μετέφεραν τον καπνό νότια των συνόρων, με αποτέλεσμα οι αρχές να εκδώσουν έκτακτα δελτία για την ποιότητα του αέρα και προειδοποιήσεις για την υγεία σε τμήματα των ΗΠΑ.

🚨🇨🇦#BREAKING | NEWS ⚠️

More video from a cockpit of an aircraft flying over the uncontrolled wildfires burning in Ontario,Canada. pic.twitter.com/7a4o82qV6p — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) July 18, 2026

Μέχρι τις 8.00 π.μ. ET (15:00 ώρα Ελλάδας) ο ιστότοπος AirNow της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Προστασίας των ΗΠΑ χαρακτήριζε την ποιότητα του αέρα «ανθυγιεινή» σε μια περιοχή πoυ περιλαμβάνει το νότιο Οντάριο, ανατολικές περιοχές του Οχάιο και της Δυτικής Βιρτζίνια, το μεγαλύτερο μέρος της Πενσιλβάνια και του Νιου Τζέρσι, μεγάλο μέρος της Βιρτζίνια και όλο το Μέριλαντ, το Ντέλαγουερ και την Ουάσινγκτον.

Τμήματα της ανατολικής Πενσιλβάνια, περιλαμβανομένου του Πίτσμπουργκ, χαρακτηρίζονταν «πολύ ανθυγιεινά». Το AirNow προβλέπει ότι η ποιότητα του αέρα σε εκείνες τις περιοχές θα βελτιωθεί στη διάρκεια της ημέρας.

Ο καπνός από τις φωτιές στον Καναδά θα έχει μόνο ελάχιστη επίδραση στον αυριανό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου που θα διεξαχθεί στο New York New Jersey Stadium, προέβλεπε την Παρασκευή το AccuWeather.

Smoke from Canadian wildfires covered New York this week, but meteorologists expect it to clear by Sunday's World Cup final at MetLife Stadium.



It's unclear how FIFA would handle poor air quality for the match.



Full story: https://t.co/kdQGe7uYxq pic.twitter.com/m2DAbcOmnN — Front Office Sports (@FOS) July 18, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέρριψε την ευθύνη στην ακαταλληλότητα, όπως τη χαρακτήρισε, της καναδικής δασικής διαχείρισης για τον καπνό και είπε ότι θα προσθέσει το «ανυπολόγιστο κόστος» της αντιμετώπισης της μόλυνσης στους υφιστάμενους δασμούς σε καναδικά προϊόντα.

Μετά τα σχόλια του Τραμπ, η Ολσέφσκι δήλωσε πως ο Καναδάς έχει επενδύσει 12 δισεκ. δολάρια Καναδά (8,56 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ) στη δασική βιωσιμότητα και στην πρόληψη πυρκαγιών από το 2020, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με όλο και περισσότερο ξηρές, θερμές μετεωρολογικές συνθήκες.

protothema.gr