Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ο καρκίνος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έχει εξαπλωθεί, με μεταστάσεις «στα οστά και αλλού», δήλωσε ο γιος του, Χάντερ Μπάιντεν, σε συνέντευξή του στο BBC. Ο Χάντερ Μπάιντεν περιέγραψε την κατάσταση της υγείας του πατέρα του ως «πολύ επώδυνη» και «πολύ εξουθενωτική».

Ο 83χρονος Μπάιντεν αποκάλυψε τον Μάιο του 2025, τέσσερις μήνες μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, ότι διαγνώστηκε με «επιθετικό» καρκίνο του προστάτη με οστικές μεταστάσεις.

«Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί, έχει κάνει μετάσταση στα οστά του και αλλού», δήλωσε ο Χάντερ Μπάιντεν στην εκπομπή BBC Newsnight. Η κατάσταση «είναι πολύ επώδυνη, είναι πολύ εξουθενωτική από πολλές απόψεις», είπε εμφανώς φορτισμένος ο γιος του 46ου προέδρου των ΗΠΑ (2021-2025). «Είναι πραγματικά δύσκολο και λυπηρό», συμπλήρωσε.

Ο Τζο Μπάιντεν αποφάσισε να μην διεκδικήσει την επανεκλογή του στις εκλογές του 2024, εν μέσω ανησυχίας σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. Αντιμέτωπη με τον Ντόναλντ Τραμπ τέθηκε τελικά η αντιπρόεδρος του Μπάιντεν, η Κάμαλα Χάρις, η οποία ηττήθηκε από τον Ρεπουμπλικάνο μεγιστάνα.

Αφότου διαγνώστηκε με καρκίνο, ο Τζο Μπάιντεν έχει υποβληθεί σε ακτινοθεραπείες και ορμονοθεραπεία. Τον προηγούμενο μήνα, ενόψει της κυκλοφορίας ενός βιβλίου για την προεδρική του θητεία, ο Μπάιντεν είχε δηλώσει πως η θεραπεία του πήγαινε «πραγματικά καλά».

ΑΠΕ-ΜΠΕ