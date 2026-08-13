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Πολλά γράφονται για τον Great Sea Interconnector, κάποιοι παραθέτουν οικονομικά στοιχεία, κάποιοι τεχνικά και κάποιοι άλλοι πολιτικά. Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα αφήνει την εντύπωση ότι τίποτε δεν έχει ξεκαθαρίσει, ότι υπάρχουν κενά, ότι η Κυβέρνηση πρέπει να τοποθετηθεί, ενώ όλα τα θέματα πλην ενός έχουν ξεκαθαρίσει το 2021, το 2023 και το 2025. Και επεξηγώ.

– Στον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (130(I)/2021), στο Μέρος IX, σχετικά με τη Διαχείριση και Ιδιοκτησία Γραμμών Διασύνδεσης (Άρθρα 103 έως 110), είναι καταγεγραμμένες οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις τόσο του Ιδιοκτήτη όσο και του Διαχειριστή Γραμμών Διασύνδεσης.

Επίσης, με βάση τα Άρθρα 26 και 30 του ίδιου Νόμου, χορήγηση Άδειας Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης και χορήγηση Άδειας Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης, χορηγούνται από τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). Ως εκ τούτου, ως κράτος και ως Βουλή, αποφασίστηκαν από το 2021 όλες οι λεπτομέρειες. Και οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις, αλλά και ποιος Φορέας χορηγεί τις εν λόγω άδειες.

– Κάτι που έπραξαν τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ το 2023, με 2 ρυθμιστικές αποφάσεις, την 173/2023 – Αίτηση της εταιρείας Euroasia Interconnector Ltd για Χορήγηση Άδειας Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης και την 174/2023 – Αίτηση της εταιρείας EUTSO Ltd για Χορήγηση Άδειας Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης. Οι Διευθυντές και ο Γραμματέας των δύο εταιρειών είναι τα ίδια άτομα, δεν μπορώ να γνωρίζω το μετοχικό κεφάλαιο όμως. Ως εκ τούτου, από το 2023 ήταν ξεκάθαρο και ποια νομική οντότητα θα κατέχει την Άδεια Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης και ποια νομική οντότητα θα κατέχει την Άδειας Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης.

– Και το 2025, τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, με άλλες δύο ρυθμιστικές αποφάσεις, την 302/2025 – Αίτημα Μεταβίβασης της Υπ’ Αριθμόν ΙΓΔ1/2023 Άδειας Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης και την 303/2025 – Αίτημα Μεταβίβασης της Υπ’ Αριθμόν ΔΣΔ1/2023 Άδειας Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης, μεταβίβασαν και τις δύο άδειες προς την εταιρεία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Ανώνυμη Εταιρεία. Ως εκ τούτου, από το 2025, έχει ξεκαθαρίσει ότι την άδεια ιδιοκτησίας ΚΑΙ την άδεια διαχείρισης της Γραμμής Διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας θα τις κατέχει ο ΑΔΜΗΕ.

Το μόνο θέμα που εκκρεμεί είναι η χρηματοδότη του έργου. Ο Great Sea Interconnector δεν είναι ούτε ο διαχειριστής, ούτε ο ιδιοκτήτης του έργου. Είναι απλά το όχημα ειδικού σκοπού που δημιουργήθηκε –ο μηχανισμός αν θέλετε– μέσω του οποίου θα εξασφαλίσει την αναγκαία χρηματοδότηση ο ΑΔΜΗΕ. Το ότι η εταιρεία Meridiam θα συμμετέχει στον Great Sea Interconnector, δεν αλλάζει κάτι στη διαχείριση ή ιδιοκτησία της εν λόγω γραμμής διασύνδεσης. Το αν το κυπριακό κράτος επενδύσει στον Great Sea Interconnector, δεν αλλάζει κάτι στη διαχείριση ή ιδιοκτησία της εν λόγω γραμμής διασύνδεσης.

Η Βουλή, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), κτλ, δεν έχουν κανένα λόγο, ούτε στο αν θα γίνει ή όχι η εν λόγω διασύνδεση, ούτε από ποια νομική οντότητα.

Και ένα τελευταίο. Με βάση το Άρθρο 103, ο Διαχειριστής της Γραμμής Διασύνδεσης (δηλαδή ο ΑΔΜΗΕ) συνάπτει Πρωτοκόλλα Διασυνδεδεμένου Συστήματος με τον Ιδιοκτήτη Γραμμής Διασύνδεσης (δηλαδή τον ΑΔΜΗΕ), τον ΔΣΜΚ και τους γειτονικούς Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (δηλαδή τον ΑΔΜΗΕ), προωθώντας και εξασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, τη διαλειτουργικότητα των διασυνδεδεμένων συστημάτων και την καλή, ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των ηλεκτρικών γραμμών και των γραμμών διασύνδεσης και με βάση το Άρθρο 110 η ΡΑΕΚ είναι ο αρμόδιος φορέας που παρακολουθεί την εφαρμογή των Πρωτοκόλλων Διασυνδεδεμένου Συστήματος. Όχι η Βουλή. Όχι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

* Καθηγητής, Τμήμα Βιώσιμης Ανάπτυξης, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου