Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στη δισκοβολία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Κ20 στο Όρεγκον, η Μαρίνα Χατζηκώστα προχώρησε σε κατάθεση ψυχής, με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η 17χρονη πρωταθλήτρια μίλησε ανοικτά για την καταγωγή και την υιοθεσία της, εξέφρασε την υπερηφάνεια της για την Κύπρο και αποκάλυψε τα απαράδεκτα ρατσιστικά σχόλια που δέχθηκε μετά τις μεγάλες διεθνείς επιτυχίες της.

Με λόγια ώριμα η νεαρή αθλήτρια έστειλε ηχηρό μήνυμα απέναντι στις διακρίσεις, υπογραμμίζοντας πως η ταυτότητα και η αγάπη για την πατρίδα δεν καθορίζονται από το «αίμα» ή το χρώμα του δέρματος. Παράλληλα, κάλεσε την πολιτεία και τις αρμόδιες αρχές να αντιμετωπίσουν αποφασιστικά τον ρατσισμό, ώστε όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να ζουν αρμονικά και χωρίς αποκλεισμούς.

Διαβάστε περισσότερα στο GOAL