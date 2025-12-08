Πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης/παραλαβής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Ο Γιώργος Παπαναστασίου παρέδωσε το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Ενέργειας στον Μιχάλη Δαμιανό, ο οποίος αποχώρησε από τα ηνία του Υπουργείου Υγείας.

Ο απερχόμενος Υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Παπανστασίου, καλωσόρισε τον Μιχάλη Δαμιανό και τον διαβεβαίωσε πως μπορεί να βασιστεί πλήρως στον ζήλο των υπαλλήλων του Υπουργείου.

Παρά τις προκλήσεις, όλοι ανταποκριθήκαμε. Αγαπητέ Μιχάλη, αναλαμβάνεις σε μια κρίσιμη περίοδο, με σημαντικές αλλαγές και ενώπιον καίριων αποφάσεων. Στο απαιτητικό έργο που αναλαμβάνεις μπορείς να βασιστείς στην εμπειρία όλων των υπαλλήλων του Υπουργείου. Πετύχαμε πολλά. Προχωρήσαμε στην υπογραφή των πρώτων συμφωνιών για την αξιοποίηση του φυσικού αερίου στην ΑΟΖ, έχουν δρομολογηθεί συγκεκριμένες λύσεις για μεγάλα ανοικτά θέματα όπως είναι το τερματικό στο Βασιλικό».

Ευχήθηκε καλή επιτυχία τόσο στον νέο Υπουργό όσο και στον νέο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, ενώ ευχαρίστησε το προσωπικό λέγοντας πως πολλές φορές οι αλλαγές χρειάζονται. «Θα είμαι πάντα δίπλα σας για ό,τι χρειαστείτε. Είμαι πάντοτε ένα τηλεφώνημα μακριά», είπε. «Ο λόγος μου θα συνεχίσει να είναι ευθύς και το μόνο που μπορώ να δηλώσω είναι ότι δεν θα εξαφανιστώ», κατέληξε.

Από την πλευρά του ο Δαμιανός σημείωσε: «Οι γνώσεις του κ. Παπαναστασίου θα παραμείνουν πολύτιμες για το Υπουργείο. Στόχος μας να χτίσουμε πάνω στα όσα έχουν επιτευχθεί. Απαιτείται μια οργανωμένη και προσεκτική προσέγγιση. Η συνεργασία μας με τον Γενικό Διευθυντή και το προσωπικό είναι καθοριστική για την επίτευξη αυτών των στόχων. Ο ρόλος του υπουργείου Ενέργειας είναι κρίσιμος. Το έργο που θα αναλάβουμε θα κριθεί από την καθημερινότητα των πολιτών μας. Δηλώνω την πλήρη μου δέσμευση για τη συνέχιση της δουλείας που έχει ξεκινήσει ο κ. Παπαναστασίου».

Ποιος είναι ο νέος Υπουργός Ενέργειας

αλιός γνώριμος ο μέχρι πρότινος Υπουργός Υγείας, αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Ο κ. Μιχάλης Δαμιανός γεννήθηκε στη Λευκωσία (Αρχάγγελο) με καταγωγή από τον Πολύστυπο και τη Λάρνακα. Είναι δικηγόρος, κάτοχος πτυχίου Nομικής (LLB) με άριστα από το Πανεπιστήμιο του Southampton (κάτοχος βραβείου καλύτερης ακαδημαϊκής επίδοσης από το ίδιο πανεπιστήμιο), κάτοχος μεταπτυχιακού πτυχίου Nομικής (LLM) από το Πανεπιστήμιο του Cambridge με ειδίκευση στο Διεθνές Δίκαιο (κάτοχος βραβείου καλύτερης ακαδημαϊκής επίδοσης από το Fitzwilliam College του Πανεπιστημίου του Cambridge) και κάτοχος του επαγγελματικού τίτλου Solicitor του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αγγλίας & Ουαλίας. Εργάστηκε στους διεθνείς νομικούς οίκους Simmons & Simmons και Hogan Lovells στο Λονδίνο, με εξειδίκευση στα εταιρικά, εμπορικά και ενεργειακά θέματα. Με την επιστροφή του στην Κύπρο εργάστηκε σε δικηγορικό γραφείο της Λευκωσίας και το 2010 ίδρυσε το δικηγορικό γραφείο που φέρει το όνομά του. Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Στροβόλου (2011-2016). Είναι Αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος από το 2018. Είναι νυμφευμένος και έχει δύο παιδιά.

Τα νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους σήμερα, ακολουθώντας τις αποφάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας για τον ανασχηματισμό του κυβερνητικού σχήματος, οι οποίες ανακοινώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής.

Νωρίτερα διεξήχθη η τελετή διαβεβαίωσης των πέντε νέων Υπουργών του κυβερνητικού σχήματος.