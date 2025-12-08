Τα νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους τη Δευτέρα, ακολουθώντας τις αποφάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας για τον ανασχηματισμό του κυβερνητικού σχήματος, οι οποίες ανακοινώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής.

Στις 09:00 πραγματοποιήθηκε η τελετή διαβεβαίωσης των πέντε νέων Υπουργών του κυβερνητικού σχήματος. Ακολουθούν οι τελετές παράδοσης/παραλαβής των Υπουργείων.

09:25 – Αντιφώνηση από τον νέο Υπουργό Ενέργειας, Μιχάλη Δαμιανό

«Αναλαμβάνουμε τα νέα μας καθήκοντα με πλήρη συνείδηση των προσδοκιών. Απαιτείται σκληρη δουλειά, επιμονή και αφοσίωση. Στόχος μας να υλοποιησουμε τις μεταρρυθμίσεις.

Με πλήρη επίγνωση, σας διαβεβαιώ ότι θα συνεργαστούμε στενά, στόχος μας είναι η επίτευξη των κοινών μας στόχων.

Κατανοούμε την ευθύνη των νέων μας καθηκόντων. Η κοινωνία απαιτεί από εμάς αποτελέσματα και διαφάνεια. Είμαστε αποφασισμένοι να αναλάβουμε δύσκολες αποφάσεις προς όφελος της χώρας».

09:16 – Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Πέντε οι προτεραιότητες της Κυβέρνησης

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανέφερε πως «έχουμε ένα πρόγραμμα διακυβέρνησής με πέντε προτεραιότητες»:

Εξωστρεφής εξωτερική πολιτική, ισχυρή άμυνα και ασφάλεια

Ανθεκτική και ισχυρή οικονομία

Εκσυγχρονισμός του κράτους

Διαφάνεια, λογοδοσία, αντιμετώπιση της διαφθοράς

Βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών

«Πέραν της πολιτικής πτυχής, η σημερινή τελετή έχει και ανθρώπινη διάσταση, επειδή εκτός του ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο μπαίνουν νέα άτομα, την ίδια ώρα αποχωρίζομαι φίλους και συνεργάτες», ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

«Προτροπή προς τα νέα μέλη του Υπουργικού να εργαστείτε ακούραστα. Σας ζητώ να επιδιώκετε τη συνεργασία με όλους τους θεσμούς του κράτους. Επιθυμώ και αναμένω να έχετε συνεχή επαφή με τους πολίτες, μακριά από λαϊκίστικες προσεγγίσεις. Ζητώ να υπηρετείτε το δημόσιο συμφέρον στη βάση της νομιμότητας».

«Καθημερινός κριτής μας ο κυπριακός λαός, πυξίδα μας το σύνταγμα, όλοι είμαστε υπόλογοι στον κυπριακό λαό και σε κανέναν άλλο».

09:08 – Ορκίστηκαν οι 5 νέοι Υπουργοί, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη

Νέοι Υπουργοί είναι οι ακόλουθοι:

Ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός, ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Φυτιρής, ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης και η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα.

Θα ακολουθήσουν οι τελετές παράδοσης/παραλαβής, στις 10:30 στο Υπουργείο Υγείας, στις 11:00 στο Υπουργείο Εργασίας, και στις 11:30 στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

Στις 12:00 θα γίνει η τελετή παράδοσης/παραλαβής του Υπουργείου Ενέργειας και στις 12:30 η τελετή παράδοσης/παραλαβής του Υπουργείου Δικαιοσύνης.