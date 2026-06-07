Ευελπιστεί οι επαφές της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν σε Κύπρο και εκτός, να οδηγήσουν στην επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών, δήλωσε την Κυριακή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Οι επαφές Ολγκίν, που θα πραγματοποιηθούν εκτός Κύπρου, είναι «καθοριστικής σημασίας», είπε.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους μετά το Ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο των Ηρώων της Κοινότητας Έμπας, που έγινε το πρωί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα, και ερωτηθείς για την αυριανή συνάντησή του με την κ. Ολγκίν, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι είναι «μια πολύ σημαντική συνάντηση».

«Μια συνάντηση, η οποία είναι συνέχεια πολλών άλλων συναντήσεων που έγιναν εδώ και καιρό και ξεκίνησαν όλα από την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Τουρκία, και τη συζήτηση που είχε με τον Τούρκο Πρόεδρο και ακολούθως τη συνάντησή μας και όσα συζητήσαμε στις Βρυξέλλες τον Μάρτιο», πρόσθεσε.

Άρα, συνέχισε, «η κ. Ολγκίν έρχεται να δούμε πού βρισκόμαστε, πώς θα δοθεί περαιτέρω ώθηση, έτσι ώστε να πετύχουμε τον στόχο της σύγκλησης μιας διευρυμένης διάσκεψης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί επανέναρξη των συνομιλιών». «Άρα προσβλέπω στην αυριανή συνάντηση, ευελπιστώ να υπάρξουν αποτελέσματα», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η κ. Ολγκίν θα μείνει μια εβδομάδα στην Κύπρο και ότι θα επισκεφθεί ακολούθως κι άλλες χώρες, «αντιλαμβάνεστε σε ποιες αναφέρομαι και ευελπιστώ να δημιουργηθούν τέτοια δεδομένα που θα μας οδηγήσουν στην επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών».

Επανέλαβε ότι, όπως ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, τον έχει ενημερώσει τον Μάρτιο, «έχει ένα πολύ συγκεκριμένο σχεδιασμό, με τον οποίο συμμερίζομαι τις προσεγγίσεις και τις απόψεις του». «Η προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι το σκεπτικό του Γενικού Γραμματέα να μετουσιωθεί σε κάτι πολύ συγκεκριμένο που, επαναλαμβάνω, θα οδηγήσει στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών».

Σε ερώτηση αν η άλλη πλευρά έχει κάποια περιθώρια να προσεγγίσει, είπε, «δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους της άλλης πλευράς, ούτε είναι ορθό να μιλήσω εκ μέρους της άλλης πλευράς». «Κρατώ τη συνομιλία, ως μου μεταφέρθηκε του Γενικού Γραμματέα με τον Τούρκο Πρόεδρο, που ήταν, αν θέλετε, το σημείο που οδήγησε τον Γενικό Γραμματέα να ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια», πρόσθεσε.

«Μια νέα προσπάθεια, η οποία, επαναλαμβάνω, ευελπιστώ να οδηγήσει θετικά αποτελέσματα. Είμαστε έτοιμοι από δικής μας πλευράς. Όλο αυτό το διάστημα έγιναν αρκετές επαφές με τα στελέχη της διαπραγματευτικής μας ομάδας και ευελπιστώ αύριο να έχουμε μια συζήτηση, η οποία στη συνέχεια και της συνάντησης που θα έχει και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη το απόγευμα, αλλά και τις επαφές που θα γίνουν εκτός Κύπρου, που είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθοριστικής σημασίας, να οδηγηθούμε στην επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών», είπε.

Σε ερώτηση για ενδεχόμενο ανασχηματισμό, ο Πρόεδρος είπε ότι οι ανασχηματισμοί δεν ανακοινώνονται, απλά εκτελούνται.

Ένδειξη αναγνώρισης αναβαθμισμένου ρόλου της ΚΔ η επίσκεψη στο Καζακστάν

Η επίσημη επίσκεψη στο Καζακστάν είναι ένδειξη της αναγνώρισης του αναβαθμισμένου ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας, είπε σε άλλο σημείο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ήταν «σημαντική» η επίσκεψη στο Καζακστάν, σημείωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, κληθείς από δημοσιογράφο να σχολιάσει το “άνοιγμα” της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Κεντρική Ασία, μετά το ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο των Ηρώων της Κοινότητας Έμπας.

«Είναι, αν θέλετε, ένδειξη της αναγνώρισης του αναβαθμισμένου ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας, της εξωτερικής μας πολιτικής που φέρνει πολύ συγκεκριμένα θετικά αποτελέσματα», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. «Μια εξωτερική πολιτική η οποία είναι άμεσα συνυφασμένη και με τις εξελίξεις στο εσωτερικό», είπε, υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος ταξίδεψε στο Καζακστάν με την πρώτη απευθείας πτήση μεταξύ της Κύπρου με το Καζακστάν. «Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στην προσέλκυση τουριστών, στην προσέλκυση επενδύσεων», είπε.

Σημείωσε ότι συνοδευόταν από ισχυρή επιχειρηματική αποστολή. «Έγιναν αρκετές συναντήσεις, υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς του Καζακστάν. Άρα έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο, ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό και στην εσωτερική πολιτική που είναι άμεσα συνυφασμένα, και χαίρομαι για την ανταπόκριση που βλέπουμε για την αναγνώριση της χώρας μας, της υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι ήταν η πρώτη επίσκεψη Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας «σε μια χώρα στις Τουρκογενείς, αν θέλετε περιοχές», και ότι, με απόφαση του Προέδρου του Καζακστάν, του απονεμήθηκε «μια σημαντική τιμή την οποία αποδέχθηκα εκ μέρους του κυπριακού λαού, και συνεχίζουμε να χτίζουμε». «Ήταν η Ινδία, ήταν το Καζακστάν, έρχονται και άλλα τα οποία αναβαθμίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία, βοηθούν στη μεγάλη προσπάθεια στο εσωτερικό και την ίδια στιγμή», είπε, «ενισχύουν και τη διαπραγματευτική μας φαρέτρα σε σχέση με τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού».

Τι ανέφερε στο επιμνημόσυνο λόγο του

Την ελπίδα ότι το αναβαθμισμένο ενδιαφέρον του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα, ανοίγοντας τον δρόμο για ουσιαστική διαπραγμάτευση και επίλυση του Κυπριακού, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε επιμνημόσυνο λόγο του στο μνημόσυνο των 11 πεσόντων Ηρώων και Αγνοουμένων της Κοινότητας Έμπας, που τελέστηκε το πρωί της Κυριακής, στον Ιερς Ναό Αποστόλου Ανδρέα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε συγκεκριμένα, «και πραγματικά, ευελπιστώ ότι το αναβαθμισμένο ενδιαφέρον του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα, ανοίγοντας τον δρόμο για ουσιαστική διαπραγμάτευση και επίλυση του Κυπριακού».

Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε, «προσβλέπω στην αυριανή συνάντησή μου με την κα Ολγκίν, που αποτελεί συνέχεια μιας ουσιαστικής προσπάθειας που ξεκίνησε εδώ και λίγες βδομάδες ως αποτέλεσμα της επίσκεψής του ΓΓ των ΗΕ στην Τουρκία, των συζητήσεών του με τον κ. Ερντογάν και, αργότερα, με τους Επικεφαλής των Θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συνάντηση που είχα μαζί του τον Μάρτιο, στις Βρυξέλλες».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε παράλληλα ότι παράλληλα με τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, «εργαζόμαστε με σοβαρότητα, με συγκεκριμένο πλάνο και σχεδιασμό για την ενδυνάμωση όλων των παραγόντων ισχύος της χώρας μας, εσωτερικών και εξωτερικών».

Στο εσωτερικό, σημείωσε, «ασταμάτητη είναι η προσπάθειά μας για μια ισχυρή και ανθεκτική οικονομία, για τολμηρές και συνεχείς μεταρρυθμίσεις, για εκσυγχρονισμό των θεσμών, για αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, για αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύος της πατρίδας μας και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας σε όλους τους τομείς».

Σε διεθνές επίπεδο, είπε ο ΠτΔ, «η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία ασκεί περήφανα την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βαδίζει τον δρόμο της ευθύνης, και αναλαμβάνει ενεργό ρόλο ως πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή».

Πρόσθεσε ότι «με τις ενέργειές μας ενισχύουμε το διπλωματικό αποτύπωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και αντικρίζουμε κάθε προκλήσεις, όχι παθητικά, όχι μοιρολατρικά, ούτε μίζερα, αλλά με αισιοδοξία, με αυτοπεποίθηση και με τη βεβαιότητα που αντλούμε από τα διδάγματα που κληρονομήσαμε από τους ήρωες που τιμούμε σήμερα».

Αναφερόμενος στους ήρωες, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι είναι ελάχιστο καθήκον και χρέος να τους τιμούμε, γιατί σε αυτούς οφείλουμε την ελευθερία μας, σε αυτούς οφείλουμε την ύπαρξή μας, σε αυτούς λογοδοτούμε και σε κανέναν άλλο.

Οφείλουμε και έχουμε υποχρέωση, συνέχισε, να αναγνωρίζουμε την προσφορά και τη θυσία τους για την πατρίδα μας και μέσα από την καθημερινότητα και την πορεία μας, να αποδεικνύουμε στην πράξη, όχι μόνο την ευγνωμοσύνη και τον σεβασμό μας, αλλά και της συνέχισης της πορείας και του αγώνα τους.

Είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας του ότι «από τα χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, του θρυλικού έπους της ΕΟΚΑ του 1955-΄59, στα χρόνια της Τουρκοανταρσίας του 1963-‘64 και της μάχης της Τηλλυρίας, μέχρι τα τραγικά χρόνια της τουρκικής εισβολής του 1974, η Έμπα δήλωνε πάντα παρούσα, συμμετέχοντας ενεργά και ποτίζοντας με τα αίματα των γόνων της τα χώματα της Κύπρου, αφήνοντας έτσι τη δική της ανεξίτηλη σφραγίδα».

Αναφέρθηκε στη συνέχεια ονομαστικά στους ήρωες που μνημόνευε η Εμπα. Ο Χαράλαμπος Παπαθεοχάρους, ο εθελοντής στρατιώτης της βρετανικής αποστολής στην Ελλάδα κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, έκτοτε αγνοείται.

Ο Γεώργιος Χριστοφόρου μετά από έντονη δράση στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ, υποκύπτει από τα βασανιστήρια των Άγγλων αποικιοκρατών χωρίς να προδίδει τίποτα και κανέναν.

Το 1964 ο Νικόλαος Έλληνας, ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ και μετέπειτα πολεμιστής κατά των Τούρκων στα χρόνια της Τουρκοανταρσίας, πληγώνεται θανάσιμα από δολοφονικές σφαίρες, μαζί με τον κουνιάδο του, Ναπολέοντα Νικηφόρου.

Η Αριάδνη Νικολάου και η Χρυστάλλα Χριστοφή δολοφονούνται άνανδρα από Τούρκους εξτρεμιστές.

Ο 16χρονος Γεώργιος Νεάρχου και ο 18χρονος Ευριπίδης Χαραλάμπους χάνουν τη ζωή τους στις μάχες της Τηλλυρίας, ενώ, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς ο Νεόφυτος Μεταξάς δολοφονείται καθοδόν προς τη δουλειά του.

Μερικά χρόνια αργότερα, ο Ανδρέας Αλεξίου χάνει τη ζωή του εκτελώντας διατεταγμένη υπηρεσία στην Τηλλυρία.

Ακολουθεί ο 17χρονος Ανδρέας Μακαρίου, που δολοφονείται από τους πραξικοπηματίες.

Ο Χριστόδουλος Πολυδώρου πέφτει ηρωικά στο χωριό Τζιάος.

Ο Χρύσανθος Ευριπίδου πληγώνεται από πυρά Τούρκων στρατιωτών στον Κουτσοβέντη και έκτοτε αγνοείται η τύχη του και ο Ανδρέας Τούλουπος μεταβαίνει στο Πέντε Μίλι ως έφεδρος καταδρομέας στην 33η Μοίρα Καταδρομών και έκτοτε αγνοείται η τύχη του.

Η Έμπα, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δικαιούται να νιώθει περήφανη και τιμημένη, δικαιούται να καυχιέται για το παρελθόν και την ιστορία της, για να τονίσει ότι «οι ήρωες της Έμπας, μαζί με όλους τους αγωνιστές της πατρίδας μας μάς στέλνουν ένα ηχηρό και ξεκάθαρο μήνυμα: Μας στέλνουν το μήνυμα ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται».

Ως Πρόεδρος, ως διακυβέρνηση του τόπου, σημείωσε, «αναλάβαμε με απόλυτη σοβαρότητα, συναίσθηση και υπευθυνότητα την αποστολή μας και καταβάλλουμε το άπαν των δυνάμεών μας για την απελευθέρωση, τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της πατρίδας μας».