Πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης/παραλαβής στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

Η Μαριλένα Ευαγγέλου παρέδωσε τη σκυτάλη στην Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα.

Σε δηλώσεις της η κ. Ευαγγέλου ευχαρίστησε τον ΠτΔ για την τιμή που της έκανε να τη διορίσει σε ένα από τα πιο δύσκολα χαρτοφυλάκια. Φεύγει, όπως ανέφερε γεμάτη εμπειρίες. «Νιώθω περήφανη για το έργο που παραδίδω στη νέα Υφυπουργό την οποία συγχαίρω για τον διορισμό της», είπε.

Σας παραδίδω τις ΥΚΕ με την αναδιάρθρωση να έχει πλέον ορατά αποτελέσματα. Αναφέρθηκε στον θεσμό του Κοινωνικού Λειτουργού της γειτονιάς, είπε ότι οι έφηβοι έχουν μία δεύτερη οικογένεια στο Κέντρο Ημέρας το οποίο δημιουργήθηκε με θεαματικά αποτελέσματα. Είπε για τον χρόνο εξέτασης των αιτήσεων ΕΕ στις 60 μέρες, αντί μήνες ή και χρόνο όπως ήταν προηγουμένως. Περαιτέρω, σημείωσε πως το νομοσχέδιο για το επίδομα τέκνου για να καλύπτει τη μεσαία τάξη είναι έτοιμο για κατάθεση, ενώ μίλησε και για το Κόκκινο Κουμπί.

Ευχαρίστησε τους συνεργάτες της στο Υφυπουργείο και τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα της. «Κυρία Παπαέλληνα», ανέφερε, «η πολιτική είναι σκληρό πεδίο μάχης, εύχομαι για εσάς να είναι πιο ομαλό. Όσο για μένα ανυπομονεί η οικογένεια μου να κερδίσει τον χαμένο χρόνο αυτών των χρόνων».

Καλή δουλειά και καλή επιτυχία, ευχήθηκε κλείνοντας.

Με τη σειρά της η νέα Υφυπουργός είπε πως είναι ιδιαίτερη τιμή να αναλαμβάνει τα καθήκοντα Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας και ευχαρίστησε τον ΠτΔ. Ευχαρίστησε επίσης την απερχόμενη Υφυπουργό για τη συνεισφορά της και για όσα πέτυχε. «Να είσαι βέβαιη, πως θα συνεχίσουμε το έργο σου και δεν θα διστάσουμε να ζητήσουμε τη βοήθεια σου όπου χρειαστεί», της είπε.

«Θέλουμε να εγγυηθούμε ότι κανείς δεν θα μείνει μόνος, ιδιαίτερα οι πιο ευάλωτοι. Όραμα μας είναι μία κοινωνία συμπεριληπτική όπου όλοι έχουν τη δυνατότητα να ζουν με αξιοπρέπεια. Καλώ όλους τους φορείς να συνεργαστούμε για ένα κοινό στόχο για ένα κράτος πρόνοιας που αξίζει σε κάθε πολίτη», συνέχισε.

Ποια είναι η νέα Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας

Είναι μόνιμο μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο γνωστικό αντικείμενο Φυσική Αγωγή και είναι μέλος του Συμβουλίου Αθλητισμού του Πανεπιστημίου. Βασικές σπουδές (Β.Α.) στο Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας Μπέρκλεϋ (Berkeley) της Αμερικής στη Φυσική Αγωγή (1984-1988). Απέκτησε τον τίτλο Master of Arts στη Φυσική Αγωγή από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας Chico της Αμερικής μετά διακρίσεως (1989-1990). Τέλος πήρε το διδακτορικό της με Άριστα από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στη Φυσική Αγωγή ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδας (1992-1996). Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ασχολείται με θέματα Ολυμπισμού, Ολυμπιακής Παιδείας και Διοίκησης Αθλητισμού. Έχει μακροχρόνια εθελοντική συμμετοχή στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και ήταν Γενική Συντονίστρια του Γραφείου «Αθήνα 2004» της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής με επίκεντρο τον Εθελοντισμό, την Λαμπαδηδρομία, την Πολιτιστική Ολυμπιάδα και την Ολυμπιακή Παιδεία. Ήταν επίσης μέλος της Επιτροπής «Γυναίκα και Αθλητισμός» της ΚΟΕ και εκπροσώπησε την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή σε διεθνή συνέδρια ως σύνεδρος και ως ομιλήτρια. Διετέλεσε μέλος της Επιτροπής «Τεχνική Συνεργασία και Ανάπτυξη του Αθλητισμού» των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών και της Επιτροπής «Γυναίκα και Ισότητα στον Αθλητισμό» του ίδιου φορέα. Διετέλεσε Υπεύθυνη του προγράμματος Προώθησης Κληρονομιάς και Πολιτισμού της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων. Το 2003 διορίστηκε από τον ΚΟΑ «Πρέσβειρα του Fair Play» για το έτος 2004. Με αυτή την ιδιότητα εκπροσώπησε την Κύπρο στο Συμβούλιο της Ευρώπης και δραστηριοποιήθηκε έντονα σε τοπικό επίπεδο με στόχο την προώθηση του μηνύματος του «ευ αγωνίζεσθαι» στην πράξη. Διετέλεσε μέλος του ΔΣ της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακού Αθλητισμού και της Εθνικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ολυμπιάδας. Διετέλεσε Πρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Κ.Ο.Α.), Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, Βοηθός Κοσμήτορας της Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου και Υπεύθυνη Ολυμπιακής Παιδείας της ΚΟΕ. Ήταν επίσης η Ολυμπιακή Ακόλουθος της Κυπριακής Αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας και υπήρξε μέλος σε πολλές αποστολές. Είναι Επίτιμο Μέλος της Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος και Αντεπιστέλλον Μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αθλητιατρικής.

Τα νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους σήμερα, ακολουθώντας τις αποφάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας για τον ανασχηματισμό του κυβερνητικού σχήματος, οι οποίες ανακοινώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής.

Νωρίτερα διεξήχθη η τελετή διαβεβαίωσης των πέντε νέων Υπουργών του κυβερνητικού σχήματος.