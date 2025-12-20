Τρέχουν τώρα να ολοκληρώσουν τις δύο έρευνες που διατάχθηκαν τον περασμένο Απρίλιο όταν είδε το φως της δημοσιότητας η φρικτή υπόθεση κακοποίησης τεσσάρων παιδιών από πατέρα και μητέρα. Οι δύο έρευνες ολοκληρώθηκαν μεν, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο philenews, παρέμειναν δε στα συρτάρια, με την παραδοχή των γονιών να… επισπεύδει τα συμπεράσματα.

Η πρώτη έρευνα ήταν διοικητική και διατάχθηκε από το Υφυπουργείο Πρόνοιας, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν παραλείψεις από λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, που παρακολουθούσαν για χρόνια την οικογένεια. Η δεύτερη ήταν αυτεπάγγελτη και ξεκίνησε από την τέως Επίτροπο Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, που ζήτησε απαντήσεις από τις ΥΚΕ, το σχολείο των παιδιών και την Αστυνομία.

Σημειώνεται πως, όπως αποκάλυψε η ιστοσελίδα μας την περασμένη Τετάρτη, σε δίκη που πραγματοποιείται κεκλεισμένων των θυρών ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας, ο 48χρονος πατέρας, που είναι πατριός για κάποια από τα παιδιά, αλλά και η 42χρονη μητέρα άλλαξαν στάση και παραδέχθηκαν σχεδόν τα πάντα. Συγκεκριμένα, παραδέχθηκαν ενοχή, μεταξύ άλλων, σε κατηγορίες για εκμετάλλευση στην εργασία, πρόκληση ψυχικής βλάβης και επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης. Επιπρόσθετα, ο 48χρονος παραδέχθηκε ενοχή και στην κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης του ενός κοριτσιού. Τονίζεται πως κάποιες από τις κατηγορίες επισύρουν μέχρι και διά βίου φυλάκιση.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, που βάζει πλέον νέα δεδομένα στην πολύκροτη υπόθεση βασανισμού των 4 από τα 5 παιδιά της οικογένειας, απευθυνθήκαμε αμέσως τόσο στο Υφυπουργείο Πρόνοιας όσο και στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, ζητώντας ενημέρωση για το πού βρίσκονται οι έρευνες.

Χθες αργά το απόγευμα από το Γραφείο της νέας υφυπουργού Πρόνοιας, Κλέας Χατζηστεφάνου -Παπαέλληνα μας αναφέρθηκαν τα εξής: «Η υφυπουργός παρέλαβε σήμερα 18.12.25 την διοικητική έρευνα που διενεργήθηκε με εντολή της τέως Υφυπουργού. Θα τη μελετήσει, ώστε να λάβει τις αποφάσεις της για τα επόμενα βήματα».

Στην υποστελέχωση, θέμα που έθεσε επανειλημμένα και η τέως Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, Δέσπω Μιχαηλίδου, αποδίδεται το γεγονός πως έμεινε ανοικτή η δεύτερη έρευνα. Όπως μας ανέφερε η νέα Επίτροπος, Έλενα Περικλέους, δόθηκαν όλες οι απαντήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες εδώ και καιρό. «Είναι η υποστελέχωση που οδήγησε σ’ αυτό. Παρόλο που έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, η οποία, ενόψει και της δίκης, θα γίνει τάχιστα για να μπορέσει ν’ αξιοποιηθεί, επειδή είναι ένα θέμα που απασχολεί την κοινή γνώμη, αλλά μας απασχολούν και όλα τα αυτά τα κενά που υπήρχαν», σημείωσε η κ. Περικλέους. Σύμφωνα με την Επίτροπο, εντός της επόμενης εβδομάδας θα ολοκληρωθεί και η αξιολόγηση.

Υπενθυμίζεται πως πατέρας και μητέρα είχαν συλληφθεί τον περασμένο Μάρτιο από το ειδικό κλιμάκιο για τη βία στην οικογένεια του ΤΑΕ Λάρνακας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ένα από τα παιδιά της οικογένειας εκμυστηρεύτηκε στο σχολείο του τον γολγοθά που βίωναν με τ’ αδέλφια του τα τελευταία χρόνια.