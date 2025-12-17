Έπειτα από επτά μήνες που ξεκίνησε η δίκη πατέρα και μητέρας ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας, για τη σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης 4 παιδιών, οι δύο κατηγορούμενοι παραδέχθηκαν ενοχή για το μεγαλύτερο μέρος του βαρύτατου κατηγορητηρίου. Πρόκειται για υπόθεση που προκάλεσε συγκλονισμό ανά το παγκύπριο όταν αποκαλύφθηκε τον περασμένο Μάρτιο, αλλά και σφοδρές αντιδράσεις κατά των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ο 48χρονος, που είναι πατριός για κάποια από τα παιδιά, καθώς και η 42χρονη μητέρα αντιμετωπίζουν πάνω από 60 κατηγορίες, κάποιες εκ των οποίων επισύρουν μέχρι και διά βίου φυλάκιση. Η δίκη ξεκίνησε τον περασμένο Μάιο και διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών για σκοπούς προστασίας των παιδιών, που βίωσαν έναν απίστευτο Γολγοθά. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, οι δύο παραδέχθηκαν ενοχή, μεταξύ άλλων, σε κατηγορίες εκμετάλλευσης στην εργασία, πρόκλησης ψυχικής βλάβης και επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης. Επιπρόσθετα, ο 48χρονος παραδέχθηκε ενοχή και στην κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης του ενός κοριτσιού, του οποίου είναι πατριός του. Σημειώνεται πως κάποιες από τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο αφορούν στο 2009 και φτάνουν μέχρι το 2025. Η υπόθεση ορίστηκε για τις 30 Ιανουαρίου για γεγονότα και αγορεύσεις για μετριασμό της ποινής. Ακολούθως οι δύο κατηγορούμενοι θα ακούσουν την ποινή τους.

Υπενθυμίζεται πως οι δύο είχαν συλληφθεί τον περασμένο Μάρτιο από το ειδικό κλιμάκιο για τη βία στην οικογένεια του ΤΑΕ Λάρνακας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ένα από τα παιδιά της οικογένειας εκμυστηρεύτηκε στο σχολείο του όσα φρικτά βίωνε με τα αδέλφια του τα τελευταία χρόνια. Έτσι κινήθηκαν οι διαδικασίες και λήφθηκαν καταθέσεις από τα παιδιά, κάποια εκ των οποίων είναι σήμερα ανήλικα.

Ανάμεσα σ’ αυτά που καταγγέλθηκαν είναι πως ο 48χρονος εξανάγκαζε τα τέσσερα από τα πέντε παιδιά της οικογένειας να εργάζονται σε χωράφια και κτηνοτροφικά υποστατικά, ενώ κάποια εξ αυτών κατήγγειλαν πως ασκούσε βία εναντίον τους. Καταγγελίες για κακοποίηση έγιναν και σε βάρος της μητέρας. Το ένα παιδί, εξάλλου, κατήγγειλε και σεξουαλική κακοποίηση του από τον 48χρονο. Όπως διαπιστώθηκε, η οικογένεια διέμενε, υπό άθλιες συνθήκες, σε παράγκες, ανάμεσα στα κτηνοτροφικά υποστατικά, που έγιναν παρανάλωμα του πυρός λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, αφού οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, παρακολουθούσαν την οικογένεια και γνώριζαν για χρόνια για τις συνθήκες διαβίωσης των πέντε παιδιών της οικογένειας.