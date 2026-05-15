Κρίσιμη και ιδιαιτέρως σημαντική για το μέλλον του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας χαρακτηρίζεται από τους φορείς της πόλης η σημερινή συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Αυτό, επειδή εδώ και εβδομάδες η Λάρνακα βρίσκεται σε μετωπική σύγκρουση με το υπουργείο Μεταφορών, με την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας να γεννά ελπίδες για γεφύρωση του χάσματος.

Ο δήμαρχος Λάρνακας, μαζί με τους προέδρους του ΕΒΕΛ και του ΕΟΑΛ, θα σπεύσουν στο Προεδρικό Μέγαρο στις 11 το πρωί και θα επιδιώξουν, όπως ανέφερε στον «Φ» ο Ανδρέας Βύρας, να λάβουν συγκεκριμένες απαντήσεις για έργα στις δύο υποδομές, καθώς και τους χερσαίους χώρους.

«Εμείς θέλουμε συγκεκριμένο πλάνο, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και απαντήσεις για το ποιος θα χρηματοδοτήσει τα έργα σε λιμάνι και μαρίνα», σημείωσε. Από πλευράς του ο πρόεδρος του ΕΒΕΛ, δρ Νάκης Αντωνίου εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη συνάντηση, την οποία χαρακτήρισε καθοριστική.

«Εμείς αισιοδοξούμε η συνάντηση με τον Πρόεδρο να είναι η αρχή του τέλους, ώστε να προχωρήσουν τα έργα», υπέδειξε, προσθέτοντας πως θα ζητηθούν χρονοδιαγράμματα.

Το κύριο σημείο τριβής της Λάρνακας με το Υπουργείο Μεταφορών, που έλαβε αποφάσεις για αναπτύξεις στη βάση μελέτης του Ελληνικού Υπερταμείου και ξένων εμπειρογνωμόνων, είναι η ανάπτυξη των χερσαίων χώρων στις δύο υποδομές.

Οι αντιδράσεις ήταν σφοδρές και προέρχονταν από όλα τα κόμματα και τους φορείς της πόλης, όταν στις 20 Φεβρουαρίου παρουσιάστηκε η μελέτη του Υπερταμείου και δεν έγινε αναφορά στους χερσαίους χώρους. Αυτές εντάθηκαν όταν ακολούθως μπήκε μπλόκο στην απόφαση της Αρχής Λιμένων να παρουσιάσει πρόταση για αναπτύξεις από την ίδια, που θα περιλάμβαναν και τους χερσαίους χώρους.

Τότε, είχε λεχθεί δημόσια από τον υπουργό Μεταφορών, πως αυτοί οι χώροι πρέπει να καθοριστούν από μελέτη του Υπερταμείου, να προηγηθεί πολιτική απόφαση και έπειτα η Αρχή Λιμένων να παρουσιάσει προτάσεις.

Έπειτα από αυτή την εξέλιξη η Επιτροπή Ανάπτυξης Λάρνακας αποφάσισε ομόφωνα όπως προχωρήσει σε εκδήλωση διαμαρτυρίας, η οποία πραγματοποιήθηκε έξω από το λιμάνι στις 29 Απριλίου.

Ακολούθησε, πριν από λίγες ημέρες, επιστολή του υπουργού Μεταφορών προς τον Δήμο Λάρνακας, στην οποία ανέφερε πως μία εβδομάδα μετά τη δημόσια παρουσίαση της μελέτης του Υπερταμείου,(20/2/26), το Τμήμα Δημοσίων Έργων απέστειλε στις υπηρεσίες του δήμου τα σχέδια που περιλάμβαναν χώρο 50.000 τ.μ. για χερσαίες αναπτύξεις με την ένδειξη «Passenger, Tourism και Urban Interface Uses».

Η επιστολή προκάλεσε οργή στον δήμο, που απάντησε σε σκληρή γλώσσα στον κ. Βαφεάδη, επικαλούμενος δημόσιες δηλώσεις του ίδιου (εντός Απριλίου), πως αυτοί οι χώροι θα καθοριστούν μέχρι το τέλος Απριλίου, έπειτα από νέα μελέτη του Υπερταμείου.

Το θέμα αυτό θα τεθεί πάντως στη σημερινή σύσκεψη, υπό τον Νίκο Χριστοδουλίδη και θα ζητηθούν διευκρινίσεις, σύμφωνα με τον κ. Βύρα.

«Μας είπαν πως έχουν καθορίσει χερσαίο χώρο 50.000 τ.μ. Εμείς θα ζητήσουμε διευκρινίσεις και γι’ αυτό και πρέπει να μας εξηγήσουν τι εννοούν κι εάν αυτός ο χώρος είναι δίπλα από τον χώρο που θα επισκευάζονται σκάφη», σημείωσε ο δήμαρχος Λάρνακας.