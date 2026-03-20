Με βολές κατά ριπάς από βουλευτές ξεκίνησε σήμερα η έκτακτη συνεδρία της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εργασίας.

Αναφέρθηκαν σε εγκύκλιο βάσει της οποίας απαγορεύεται σε διευθυντές και λειτουργούς του Υφυπουργείου Πρόνοιας να δέχονται στα γραφεία τους ή να απαντούν σε βουλευτές και κατήγγειλαν ότι «οι πολίτες υποχρεώνονται να απευθύνονται σε εμάς επειδή κανένας δεν τους απαντά για την πορεία των αιτήσεων τους, που μπορεί να καθυστερούν για έξι ή και περισσότερους μήνες».

Η επίθεση ήταν καθολική αφού σχετικά τοποθετήθηκαν, σε ψηλούς μάλιστα τόνους σε κάποιες περιπτώσεις, βουλευτές όλων των κομμάτων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αλλαγή της κατάστασης.

«Καλούμαστε εμείς να κάνουμε τους διαμεσολαβητές διότι οι πολίτες δεν παίρνουν απαντήσεις και υποχρεώνονται να αποταθούν σε εμάς για να μάθουν πού βρίσκονται οι αιτήσεις τους», ανέφερε ο πρόεδρος της επιτροπής Ανδρέας Καυκαλιάς σημειώνοντας την ύπαρξη της εγκυκλίου που «δεν επιτρέπει την επαφή με βουλευτές».

Ο βουλευτής Δημήτρης Δημητρίου χαρακτήρισε το γεγονός ότι οι πολίτες υποχρεώνονται να αποταθούν στους βουλευτές «ψυχοφθόρο και μη υγιές» ενώ η βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου επεσήμανε ότι «δεν είναι δουλειά του βουλευτή να κάνει τον διαμεσολαβητή για να δοθούν απαντήσεις σε ανθρώπους που ανήκουν στις πλέον ευάλωτες ομάδες».

Η Υφυπουργός Κλέα Παπαέλληνα παραδέχθηκε ότι παλαιότερη εγκύκλιος του Υφυπουργείου δεν επιτρέπει την είσοδο βουλευτών στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων, απορρίπτοντας ωστόσο την αναφορά σε απαγόρευση επικοινωνίας ή επίσκεψης βουλευτών σε γραφεία λειτουργών ή διευθυντών τμημάτων του Υφυπουργείου της.

Η τοποθέτηση της αυτή προκάλεσε νέα αντίδραση βουλευτών οι οποίοι επικαλέστηκαν ακόμα και τον γενικό διευθυντή του Υφυπουργείου προκειμένου να στηρίξουν τις καταγγελίες τους,

«Θα σας παρακαλούσα να ξεκαθαρίσετε αυτό το ζήτημα διότι εμάς οι λειτουργοί και οι διευθυντές σας μας είπαν ότι απαγορεύεται να μας απαντούν», υπέδειξε ο βουλευτής Ανδρέας Αποστόλου.

Η κ. Παπαέλληνα δεσμεύτηκε να ξεκαθαρίσει το συγκεκριμένο ζήτημα ώστε να βρεθεί ένας «σωστός τρόπος επικοινωνίας». «Σε καμία περίπτωση όμως δεν απαγορεύετε να μιλάτε είτε με λειτουργούς είτε με διευθυντές του Υφυπουργείου», είπε.