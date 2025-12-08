Αλλαγή σκυτάλης στο Υπουργείο Υγείας πραγματοποιήθηκε σήμερα με την τελετή παράδοσης/παραλαβής μεταξύ του τέως και του νέου Υπουργού Υγείας.

Ο Μιχάλης Δαμιανός παρέδωσε τα ηνία του Υπουργείου Υγείας στον Νεόφυτο Χαραλαμπίδη, ενώ ο ίδιος αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Ενέργειας.

Σε ομιλία του ο απερχόμενος Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός καλωσόρισε τον νέο Υπουργό, τονίζοντας πως η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της πορείας του στο Υπουργείο Υγείας και ταυτόχρονα τη μετάβασή του στο Υπουργείο Ενέργειας. Ευχαρίστησε τους συνεργάτες του, ενώ αναφέρθηκε στις προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει στο Υπουργείο Υγείας, αλλά και στις μεταρρυθμίσεις που κατάφεραν να υλοποιήσουν.

«Ολοκληρώσαμε το νομοθετικό πλαίσιο του Συνήγορου του Ασθενούς, καταθέσαμε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις πανεπιστημιακές κλίνες, μεταφέραμε την εποπτεία του ΓεΣΥ στο Υπουργείο, βελτιώσαμε το πλαίσιο για τις μεταμοσχεύσεις επεκτείνοντας τη συνεργασία μας με την Ελλάδα, προχωρήσαμε στη νομοθετική κατακύρωση των κέντρων αποκατάστασης, προχωρήσαμε στην κατασκευή και τη λειτουργία του νέου Κέντρου Αίματος, λειτουργήσαμε τα ιατρεία ταχείας διακίνησης, δημιουργήσαμε το ΤΑΕΠ παίδων στη Λεμεσό», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Αναφέρθηκε επίσης σε έργα τα οποία δρομολογούνται το επόμενο διάστημα όπως η έναρξη ελέγχου για τον καρκίνο του προστάτη, του καρκίνου της μήτρας και του αυτιστικού φάσματος.

Ο Μιχάλης Δαμιανός, αναφερόμενος σε άλλες δράσεις του υπουργείου Υγείας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην υπογραφή συμφωνίας για την ανέγερση νέου παιδοογκολογικού τμήματος: «Υπογράψαμε τη συμφωνία δωρεάς για το νέο Κέντρο Παιδιατρικής Ογκολογίας Κλεάνθους. Μια δωρεά σταθμό για την Κύπρο. Μια δωρεά άνω των δέκα εκατομμυρίων από τον Κώστα Κλεάνθους, τον οποίο για μία ακόμα φορά ευχαριστούμε από καρδιάς».

«Φεύγω από το Υπουργείο υγείας με βαθιά εκτίμηση προς όλους σας. Ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια σε όλους», είπε κλείνοντας.

Με τη σειρά του ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, ευχαρίστησε τον ΠτΔ για την τιμητική επιλογή, λέγοντας πως θα αφιερώσει το άπαν των δυνάμεων του για να ανταποκριθεί. «Προτεραιότητα μας δεν μπορεί να είναι άλλη από την ομαλή λειτουργία του ΓεΣΥ. Αναλαμβάνω το Υπουργείο με σεβασμό προς τους ανθρώπους που το υπηρετούν αλλά κυρίως σε όσους το χρειάζονται», πρόσθεσε. «Συνεχίζουμε πάνω στο έργο με σεβασμό σε ό,τι έχουν κτίσει. Συνεχίζουμε με καθαρή στόχευση, με απτά αποτελέσματα πάντοτε προς όφελος του κόσμου», κατέληξε.

Ποιος είναι ο νέος Υπουργός Υγείας

Ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1978. Είναι κάτοχος πτυχίου νομικής και μεταπτυχιακού τίτλου Masters στη Νομική. Το 2003 αναγορεύτηκε σε Barrister από το Gray’s Inn. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του διετέλεσε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναγέννησης Ηνωμένου Βασιλείου. Εντάχθηκε στο Κυπριακό Δικηγορικό Σώμα το 2004 και έκτοτε ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου στη δικηγορική Εταιρεία των κ.κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., στη Λεμεσό. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Δικηγορικού Συλλόγου Αγγλίας και Ουαλίας (BAR COUNCIL) και του Συλλόγου Δικηγόρων Προσωπικών Τραυματισμών του Ηνωμένου Βασιλείου (APIL). Διετέλεσε Μέλος της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού για 2 συνεχόμενες θητείες. Ταυτόχρονα με τις επαγγελματικές του δραστηριότητες, έχει αναπτύξει έντονη πολιτική και κομματική δράση, αρχικά ως Οργανωτικός Γραμματέας της ΝΕ.ΔΗ.Κ Λεμεσού (2005-2008) και στη συνέχεια ως Πρόεδρος της ΝΕ.ΔΗ.Κ Λεμεσού (2008-2011). Διετέλεσε μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕ.ΔΗ.Κ (2005-2011) και τον Μάρτιο του 2009 εξελέγη στην Κεντρική Επιτροπή του Δημοκρατικού Κόμματος.

Τον Φεβρουάριο του 2014 επανεξελέγη στην Κεντρική Επιτροπή του Δημοκρατικού Κόμματος και εξελέγη στην Επαρχιακή Επιτροπή ΔΗ.ΚΟ Λεμεσού, και στις δύο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης. Στις Δημοτικές Εκλογές του 2011 εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Λεμεσού, θέση στην οποία επανεξελέγη το 2016. Διετέλεσε Πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής και επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗ.ΚΟ στον Δήμο Λεμεσού. Είναι πρώτος επιλαχών Βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος στη Λεμεσό. Τον Ιούνιο του 2021 εξελέγη Αντιδήμαρχος Λεμεσού και τον Ιούλιο του 2021 Αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος. Είναι νυμφευμένος με τη Στάλω Κοκκονή με την οποία έχουν αποκτήσει δύο θυγατέρες, τη Μαρία και τη Στυλιάνα-Αγάπη.

Τα νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους σήμερα, ακολουθώντας τις αποφάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας για τον ανασχηματισμό του κυβερνητικού σχήματος, οι οποίες ανακοινώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής.

Στις 09:00 πραγματοποιήθηκε η τελετή διαβεβαίωσης των πέντε νέων Υπουργών του κυβερνητικού σχήματος, ενώ ακολουθούν οι τελετές / παράδοσης των Υπουργείων.

