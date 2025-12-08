Πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι η τελετή παράδοσης/παραλαβής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Ο Μάριος Χαρτσιώτης από σήμερα διορίζεται Επίτροπος Προεδρίας και παραδίδει το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης στον Κωνσταντίνο Φυτιρή.

Σε δηλώσεις του κατά την τελετή παράδοσης ο Μάριος Χαρτσιώτης συμβούλευσε τον νέο Υπουργό να ακούει την καλοπροαίρετη κριτική και να παραμένει προσηλωμένος στους στόχους της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη.

Πρόσθεσε πως στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ο νέος Υπουργός θα έχει την ευκαιρία να έχει ένα αξιοζήλευτο προσωπικό και τον κάλεσε να υψώσει ασπίδα προστασίας.

«Είπε πως είναι βέβαιος ότι μένοντας αυστηρά προσηλωμένος στους στόχους και στις μεταρρυθμίσεις της Κυβέρνησης θα φέρει εις πέρας όλα όσα ξεκίνησαν αυτά τα χρόνια. Στο επίπεδο των φυλακών έχει επιτελεστεί ένα αξιοζήλευτο έργο, έγιναν αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, δημιουργήθηκε μία νέα ανοικτή φυλακή, κλειστή φυλακή και ένα κέντρο αποκατάστασης. Αυξήθηκε έτσι κατά 30% η χωρητικότητα των φυλακών. Προχωρεί το νομοσχέδιο για το ηλεκτρονικό βραχιολάκι για τους υποδίκους. Έχουμε θεσμοθετήσει νέα διοικητική δομή των διοικητικών δικαστηρίων, θεσπίσαμε τη νομοθεσία για τις παρελάσεις και τις συγκεντρώσεις, έχουμε ολοκληρώσει την προκήρυξη σχεδίων κινήτρων για την πιστοποίηση ISO για τη διαφθορά. Στη δημόσια ασφάλεια καταφέραμε και προχωρούμε στην αναδιοργάνωση της Αστυνομίας, με συντονισμένες επιχειρήσεις σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες που είχαν πολλά θετικά αποτελέσματα. Έχουμε προχωρήσει στην χαρτογράφηση του οργανωμένου εγκλήματος και στην απόφαση της δημιουργίας του δικού μας FBI όπως έχει χαρακτηριστεί. Ενισχύσαμε την υποδιεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος με επίσης αξιόλογα αποτελέσματα», είπε.

Επίσης, σημείωσε πως η ΥΚΑΝ προχώρησε σε κατάσχεση ποσοτήτων ναρκωτικών υπερδιπλάσια από άλλα έτη. Πολύ σημαντική δράση, συνέχισε, ήταν το Κουμπί Πανικού το “Ελπίς”, το οποίο εφαρμόσαμε με έναν αριθμό 180 ατόμων να έχουν εγγραφεί στην εφαρμογή. «Η Αστυνομία έχει στελεχωθεί με 425 άτομα και σύντομα θα προσληφθούν άλλα 160 άτομα. Είχαμε ενίσχυση 272 ατόμων στην Πυροσβεστική». Όσον αφορά τις φυλακές, είπε πως ενδυναμώθηκε ο θεσμός των δεσμοφυλάκων με 92 νέες θέσεις και την αναβάθμιση της σχολής δεσμοφυλάκων όπως και την παροχή επιδόματος. Σύστημα εντοπισμού κινητών τηλεφώνων εγκαταστάθηκε και είναι ήδη σε πιλοτική δράση και φαίνεται ότι έχουμε θετικά αποτελέσματα, ενώ εκσυγχρονίστηκε το σύστημα καμερών εντός του ιδρύματος. Μίλησε ακόμη για τη μεταφορά των φυλακών ανηλίκων στην Μενόγεια, λέγοντας πως οι δυσκολίες ήταν ανυπέρβλητες αφού δεν ήταν εύκολο να βρεθεί επενδυτής. Λήφθηκε μία τελευταία προθεσμία για να λειτουργήσει ο χώρος την 1/1/2027, όπως είπε.

«Στον τομέα της δικαιοσύνης προχωρήσαμε με τον εκσυχρονισμό της Νομικής και Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ενώ ολοκληρώθηκαν και δράσεις που αφορούν στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων. Σημαντική δράση επίσης ήταν η σχολή επιμόρφωσης οδηγών η οποία βρίσκεται στο στάδιο των προσφορών», συνέχισε.

«Δρομολογήθηκε η νέα πτέρυγα της κλειστής φυλακής για 360 άτομα, ενώ ο νέος τροποποιητικός νόμος περί φυλακών βρίσκεται ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας για νομοτεχνικό έλεγχο», πρόσθεσε.

«Καταφέραμε να φέρουμε εις πέρας σημαντικής δουλειά, η οποία εμένα προσωπικά με αφήνει ικανοποιημένο. Είμαι σίγουρος ότι θα προχωρήσετε και σε νέες σοβαρές μεταρρυθμίσεις. Εγώ θα είμαι πάντοτε στη διάθεση σας», κατέληξε.

Ο νέος Υπουργός από πλευράς του ευχήθηκε στον κ. Χαρτσιώτη κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Ευχαρίστησε τον ΠτΔ για την εμπιστοσύνη την οποία έδειξε στο πρόσωπο του. «Καλούμαστε να προχωρήσουμε παραπέρα με τόλμη και όραμα. Αναλαμβάνω σε μία περίοδο μεγάλη προκλήσεις. Η αυκανόμενη ανησυχία της κοινωνίας για την εγκληματικότητα απαιτεί άμεσες δράσεις.

Αναφέρθηκε σε τρεις άξονες πολιτικής:

α) ασφάλεια και καθημερινότητα του πολίτη, με ενίσχυση κρίσιμων υπηρεσιών με προσωπικό και συστήματα νέας τεχνολογίας και στοχευμένη εκπαίδευση με έμφαση στην πρόληψη,

β) επιτάχυνση και εξυγίανση της δικαιοσύνης, στόχος μας είναι η εφαρμογή του e-justice και η κτηριακή αναβάθμιση,

γ) πολιτική προστασία και ανθεκτικότητα του κράτους απέναντι σε κάθε κρίση.

«Πριν από 40 χρόνια έδωσα τον πρώτο όρκο για πίστη στο σύνταγμα και σεβασμό σε όλους τους νόμους, σήμερα δίνω νέο όρκο», κατέληξε.

Ποιος είναι ο νέος Υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Φυτιρής

Ο Κώστας Φυτιρής γεννήθηκε στο Παραλίμνι στις 28 Δεκ 1960. Σπούδασε στην Ανώτατη Στρατιωτική Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και στη διάρκεια της υπηρεσίας του στην Εθνική Φρουρά έκανε και σπουδές Πολιτικού Μηχανικού. Υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά για 40 έτη σε διάφορες καίριες θέσεις. Αφυπηρέτησε από την Εθνική Φρουρά το 2018 με τον Βαθμό του Υποναυάρχου και τον Ιανουάριο 2019 ανέλαβε Διευθυντής της νέας Μαρίνας Αγίας Νάπας.

Τα νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους σήμερα, ακολουθώντας τις αποφάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας για τον ανασχηματισμό του κυβερνητικού σχήματος, οι οποίες ανακοινώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής.

Νωρίτερα διεξήχθη η τελετή διαβεβαίωσης των πέντε νέων Υπουργών του κυβερνητικού σχήματος.