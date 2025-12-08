Πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης/παραλαβής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο Γιάννης Παναγιώτου παρέδωσε τα ηνία του Υπουργείου Εργασίας στον Μαρίνο Μουσιούττα.

Σε ομιλία του ο απερχόμενος Υπουργός, Γιάννης Παναγιώτου ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Ως Υπουργός Εργασίας υπηρέτησα με αφοσίωση. Η στελέχωση του Υπουργικού αποτελεί συνταγματική αρμοδιότητα. Επιθυμώ να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Διαμορφώσαμε συνθήκες πλήρους απασχόλησης μετά από χρόνια, βελτιώσαμε την αγορά εργασίας και ενισχύσαμε την οικονομία. Παραλάβαμε την ανεργία στο 6.6% και παραδίδουμε στο 4.1%. Βελτιώσαμε την ανταπόκριση στους πολίτες, επιταχύναμε τον χρόνο εξέτασης για αιτήματα εργοδότησης αλλοδαπών. Ό,τι και αν κάνουμε για τους εργαζόμενους δεν είναι αρκετό, όπως παρέλαβα τη σκυτάλη έτσι την παραδίδω στον Μαρίνο Μουσιούττα. Η συμβολή του σε αρκετά από αυτά που πετύχαμε ήταν σημαντική. Είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθεί επάξια. Αγαπητέ, Μαρίνο, εύχομαι καλή επιτυχία και είμαι σίγουρος ότι τα αποτελέσματα θα είναι εξαιρετικά και η συνεργασία με τους συναδέλφους άριστη».

Με τη σειρά του ο Μαρίνος Μουσιούττας ευχαρίστησε τόσο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τον διορισμό του, αλλά και τον απερχόμενο Υπουργό Γιάννη Παναγιώτου για τη συνεργασία, λέγοντάς του ότι θα συνεχίσει να αναζητά τις συμβουλές του.

«Αναλαμβάνω ένα γνώριμο Υπουργείο. Επικεντρώνουμε άμεσα τις δυνάμεις μας σε τρία σημεία: Στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, στη βελτίωση του κατώτατου μισθού, της εξυπηρέτησης του πολίτη, του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στην αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας.

Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας και οι στόχοι μπροστά μας. Σε αυτή την πορεία καλώ όλους να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με σταθερότητα και συνέπεια. Θα ήθελα α ευχαριστήσω τον Νίκο Χριστοδουλίδη που με εμπιστεύτηκε με αυτό το χαρτοφυλάκιο. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Γιάννη Παναγιώτου. Η καρέκλα αυτή είναι δανική, σου δίνει την ευκαιρία να προσφέρεις. Σας ευχαριστώ, ξεκινούμε δουλειά».

Το who is who του Μαρίνου Μουσιούττα

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Μαρίνος Μουσιούττας αναλαμβάνει τα ηνία του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Γεννήθηκε στο Καϊμακλί, το 1964. Γονείς του ο Νίκος Μουσιούττας, γνωστός αγωνιστής της ΕΟΚΑ, ιδρυτικό μέλος και ηγετικό στέλεχος του ΔΗΚΟ και η Νίνα Κοιλαρά. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο State University of New York. Κατέχει μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης. Εργάστηκε στο Υπ. Οικονομικών, Υπ. Εργασίας και στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Διετέλεσε Δημοτικός Γραμματέας στο Δήμο Λευκωσίας και διαχειρίστηκε χρηματοδοτικά προγράμματα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Υπήρξε αξιωματούχος και Βουλευτής του ΔΗΚΟ. Διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και μέλος άλλων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Είναι Πρόεδρος του ΔΣ του αθλητικού σωματείου «Αχιλλέας Καϊμακλίου». Τον Ιούλιο του 2020 αποχώρησε από το ΔΗΚΟ λόγω πολιτικών διαφωνιών και ίδρυσε μαζί με άλλα στελέχη, την πολιτική πλατφόρμα «Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων». Είναι παντρεμένος με την Θεοδώρα Μιχαήλ, από την Αμμόχωστο και έχουν τρία παιδιά.

Τα νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους σήμερα, ακολουθώντας τις αποφάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας για τον ανασχηματισμό του κυβερνητικού σχήματος, οι οποίες ανακοινώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής.

Νωρίτερα διεξήχθη η τελετή διαβεβαίωσης των πέντε νέων Υπουργών του κυβερνητικού σχήματος.