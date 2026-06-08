Οι αυξήσεις στους τιμοκαταλόγους στα καταστήματα εστίασης, ταβέρνες και εστιατόρια και καφέ φαίνεται ότι είναι σύνηθες φαινόμενο, μια κατάσταση που δεν ξεκίνησε φέτος, αλλά έγινε πιο έντονη, καθώς προηγήθηκαν συνεχόμενες αυξήσεις το 2022 και 2021.

Τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας είναι αποκαλυπτικά για το πόσο έχουν ακριβύνει οι τιμές αν θέλει κάποιος να βγει έξω από το σπίτι του και να απολαύσει μερικά πράγματα, για τα οποία μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν απασχολούσαν που βρίσκονταν οι τιμές τους. Άλλωστε αποτελεί και θέμα συζήτησης μεταξύ των καταναλωτών, καθώς η ακρίβεια έχει περιορίσει τις εξόδους ειδικά αν πρόκειται για οικογένειες.

Κατά κοινή ομολογία ο λόγος των ανατιμήσεων οφείλεται στο κόστος των πρώτων υλών, στις τιμές της ενέργειας, με το βάρος των ανατιμήσεων να περνά αναπόφευκτα στον καταναλωτή. O δείκτης τιμών εστιατορίων και παρόμοια καταστήματα – πλήρους εξυπηρέτησης, αυξήθηκε τον Μάϊο 4% σε ετήσια βάση ενώ πέρυσι ήταν 5%. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αυξήσεις ήταν συνεχόμενες τα τελευταία χρόνια, καθώς το 2024 η αύξηση ήταν 6,4%, το 2023 ήταν 3,9% ενώ το 2022 ήταν 7,3% και το 2021 στο 0,6%.

Οι τιμές στις καντίνες και κυλικεία τον Μάϊο σημείωσαν αύξηση 2,9% ενώ τον Μάϊο 2025 ήταν 4,4%. Και σε αυτή την κατηγορία, οι αυξήσεις τιμών είναι συνεχόμενες κάθε χρόνο. Το 2024 ήταν 3,7%, το 2023 ήταν 3% ενώ το 2022 ήταν 7,3%. Αντίθετα το 2021 υπήρξε υποχώρηση 1,3% στο δείκτη τιμών.

Ο δείκτης τιμών στα αλκοολούχα ποτά αυξήθηκε 1,5% τον Μάϊο σε ετήσια βάση. Πιο αναλυτικά, η τιμή του οίνου αυξήθηκε 1% σε ετήσια βάση ενώ πέρυσι είχε σημειωθεί μείωση 3,8%. Το 2024 η αύξηση της τιμής ήταν 0,4% και το 2023 έφθασε 7,6%. Ο δείκτης τιμών της μπύρας παρουσιάζει αρκετές αυξομειώσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας τον Μάϊο 2026 σημείωσε αύξηση 1,65%, το 2024 και το 2023 υποχώρηση 2,7% και 2,9% αντίθετα. Αντίθετα τον Μάϊο 2022 η άνοδος στην τιμή ήταν 9,1% και το 2021 στο 0,7%. Οι αυξήσεις χτύπησαν και τις τιμές των αναψυκτικών. Ο δείκτης τιμών τον Μάϊο παρουσίασε αύξηση 5,8%, το 2024 ενώ το 2023, το 2022 και το 2021 ήταν 5,9%, 13,2% και 7,7% αντίστοιχα.