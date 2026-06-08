Η απομάκρυνση των τσιμεντομπλόκ από τον πλατειακό χώρο του Κάστρου στο λιμανάκι Κάτω Πάφου, θέμα το οποίο έχουν ανοίξει πρόσφατα ο Δήμος Πάφου και άλλοι παράγοντες της πόλης, δεν θα υλοποιηθεί άμεσα. Οι σοβαρότατες και αιφνιδιαστικές εξελίξεις που απασχολούν από τις αρχές του χρόνου τον Δήμο Πάφου μετά την υπόθεση Φαίδωνος και πλέον η επικείμενη μεγάλη εκδήλωση με την όπερα της Πάφου, καθιστούν εκτός προγράμματος την οποιαδήποτε προώθηση του θέματος αυτού εντός του 2026 και οι όποιες αποφάσεις πλέον μεταφέρονται για το καλοκαίρι του 2027.

Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες του «Φ», παρά το ότι τα αρμόδια κρατικά τμήματα είχαν γίνει λήπτες αιτήματος των τοπικών αρχών. Θέση των αρμοδίων τότε ήταν ότι δεδομένης της χειμερινής σεζόν που πέρασε τα τσιμεντομλόκ θα έπρεπε να παραμείνουν και τους επόμενους μήνες στη θέση τους για να διασφαλεισθεί η καλή λειτουργία του λιμενίσκου τους χειμερινούς μήνες και η μετακίνηση τους, αν επισημοποιηθεί τέτοια απόφαση, να γινόταν απρόσκοπτα φέτος το καλοκαίρι. Ωστόσο ο σεισμός που προκάλεσε στην τοπική αρχή η εξέλιξη με τον εν αργία Δήμαρχο άφησε στο περιθώριο πολλά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και αυτό.

Παράλληλα, ο ερχομός της τουριστικής περιόδου και πλέον και η δρομολόγηση του φετινού Pafos Aphrodite Festival στις αρχές Σεπτεμβρίου ακυρώνουν εκ των πραγμάτων οποιαδήποτε κίνηση και συνεπώς το θέμα μεταφέρεται προς το καλοκαίρι του 2027.

Το θέμα των τσιμεντομπλόκ που προστετεύουν την περιοχή του Κάστρου της Κάτω Πάφου άνοιξε μετά την αντίστοιχη απομάκρυνση των υλικών αυτών από τους χώρους του αεροδρομίου Πάφου, όπου είχαν τοποθετηθεί για λόγους ασφαλείας τα τελευταία χρόνια. Με αφορμή την απομάκρυνση εκείνη, Δήμος Πάφου και άλλοι φορείς τόνισαν ότι τα τσιμεντομπλόκ στο λιμανάκι της Πάφου έχουν ζωή πολλαπλάσια από τα μετακινηθέντα του αεροδρομίου, αφού εδώ και πέραν των 20 χρόνων τοποθετήθηκαν πάνω στον τοίχο που εκτείνεται κατά μήκος του χερσαίου χώρου, προκειμένου να προστατεύουν την πλατεία του Κάστρου από τον κυματισμό της ανοιχτής θάλασσας πίσω του. Ζητούν δε την απομάκρυνση τους, προβάλλοντας το αντιαισθητικό της ύπαρξης των τεράστιων αυτών όγκων δίπλα από ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και μέσα σε ένα ευρύτερο φυσικό περιβάλλον μοναδικού κάλλους.

Η δημοτική αρχή τόνισε στις παραστάσεις της ότι τα τσιμεντομπλόκ δημιουργούν αρνητικές εντυπώσεις και σχολιασμό από τις χιλιάδες των καθημερινών επισκεπτών στην περιοχή και τονίζει ότι ακόμη και τους καλοκαιρινούς μήνες, που δεν υπάρχει θέμα με τον κυματισμό, δεν απομακρύνονται όπως είχε αρχικά συμφωνηθεί όταν πρωτοτοποθετήθηκαν.

Η Πάφος ζητά την οριστική απομάκρυνση τους και την εκπόνηση μελετών από τις αρμόδιες κρατικές αρχές για την λήψη άλλων, πιο ενδεδειγμένων μέτρων προστασίας του χερσαίου χώρου του Κάστρου από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Το να συνεχίζουν να παραμένουν εκεί οι τσιμεντένιοι όγκοι, επισημαίνεται, απλώς μειώνει την μοναδική φυσική καλλονή και την προβολή του ίδιου του Κάστρου, ενώ παρεμποδίζει και τους επισκέπτες από το να έχουν άπλετη θέα προς το ανοιχτό πέλαγος.

Πλέον το ναι ή το όχι των αρμοδίων κρατικών φορέων, θα δοθεί ούτως ή άλλως από το 2027 και μετά.