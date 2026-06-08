Σε τροχιά σημαντικής οικονομικής αναβάθμισης εισέρχεται η κυπριακή γεωργία μέσω της υλοποίησης της Στρατηγικής για την Ανάπτυξη του Πρωτογενούς Τομέα (2024–2029). Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία επιστημονικής μελέτης του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο συνολικός προϋπολογισμός επενδύσεων ύψους €106,2 εκατ. αναμένεται να δημιουργήσει συνολική οικονομική παραγωγή ύψους €138,6 εκατ., να συνεισφέρει άμεσα €70,8 εκατ. στο ΑΕΠ της χώρας και να οδηγήσει στη δημιουργία περίπου 1.370 νέων θέσεων εργασίας.

Η εξαιρετική αποδοτικότητα των συγκεκριμένων παρεμβάσεων αποτυπώνεται καθαρά στους επιμέρους δείκτες, καθώς ανά €1 εκατ. επένδυσης παράγονται €1,30 εκατ. οικονομικής Παραγωγής, ενισχύεται το ΑΕΠ κατά €0,67 εκατ. και δημιουργούνται 13 νέες θέσεις εργασίας. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη δυναμική των πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων της αγροτικής επένδυσης.

Τα οφέλη εκτείνονται πολύ πέραν του στενού γεωργικού κλάδου, τονώνοντας τον κατασκευαστικό τομέα, τη μεταποίηση, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, καθώς και τομείς έντασης γνώσης όπως η έρευνα και η επιστημονική υποστήριξη.

Δύο χρόνια μετά την έναρξη της Στρατηγικής, η πρόοδος κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Από τις 11 δράσεις, συνολικού ύψους €109,3 εκατ., οι δύο έχουν ήδη ολοκληρωθεί πλήρως, επτά βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης και οι υπόλοιπες δύο προχωρούν κανονικά με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2029. Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν ήδη αρχίσει να βελτιώνουν την καθημερινότητα των παραγωγών, θέτοντας σταθερές βάσεις για το μέλλον.

Προσαρμογή της κυπριακής γεωργίας στην κλιματική αλλαγή

Παράλληλα, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει προνοήσει την εκπόνηση εξειδικευμένης μελέτης για την προσαρμογή της κυπριακής γεωργίας στα νέα κλιματικά δεδομένα, καθώς η Κύπρος αποτελεί το κράτος-μέλος της Ε.Ε. με τη σοβαρότερη λειψυδρία. Χωρίς τη λήψη μέτρων, η παραγωγή απειλείται με μείωση κατά 15% έως 30% μέχρι το 2050, κάτι που μεταφράζεται σε ετήσιες ζημιές ύψους €97 εκατ. έως €194 εκατ.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ), σε συνεργασία με το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, ξεκίνησε τον Μάιο του 2026 μια νέα μελέτη 9μηνης διάρκειας με τίτλο «Κλιματική Αλλαγή και ο Γεωργικός Τομέας στη Κύπρο: Αποτίμηση Επιπτώσεων και Μέτρα Προσαρμογής». Η ανάλυση θα εστιάσει στον υπολογισμό του κόστους, στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και στη διαμόρφωση αποτελεσματικών μέτρων που θα θωρακίσουν την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα των Κυπρίων αγροτών.

Αναγνωρίζοντας ότι η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί θεμέλιο κοινωνικής συνοχής και σταθερότητας, το ΥΓΑΑΠ προωθεί εντός του 2026 την κατάρτιση ενός Δεκαετούς Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Στόχος είναι η θωράκιση της χώρας απέναντι σε ακραίες συνθήκες διακοπής των διεθνών εφοδιαστικών αλυσίδων, η διασφάλιση της αυτάρκειας και η ταυτόχρονη ενίσχυση των εξαγωγικών δυνατοτήτων της Κύπρου.

Βασικοί Στόχοι του Εθνικού Σχεδίου:

• Καθορισμός δεικτών επισιτιστικής ασφάλειας.

• Πρόβλεψη των αναγκών σε παραγωγικούς πόρους και ιεράρχηση της αξιοποίησής τους με βάση τους δείκτες και τα μοντέλα αναγκών επισιτιστικής ασφάλειας.

• Πρόταση πολιτικών διαχείρισης της επισιτιστικής ασφάλειας με παράλληλη διατήρηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στις διεθνείς αγορές.

Συνολικά, η Στρατηγική συνδυάζει την οικονομική αποτελεσματικότητα με μακροπρόθεσμους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους. Η επιτυχής ολοκλήρωση των έργων εντός του 2026 και η πλήρης ανάπτυξη του πλάνου έως το 2029 αναμένεται να μεταμορφώσουν τον πρωτογενή τομέα σε έναν σύγχρονο, ανθεκτικό και κλιματικά προσαρμοσμένο πυλώνα ανάπτυξης για την Κύπρο.

Μαρία Παναγιώτου: Ο πρωτογενής τομέας αλλάζει την Κύπρο

Κάθε €1 εκατ. επένδυσης φέρνει 13 νέες θέσεις

Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα αποτελεί για την Κυβέρνηση κορυφαία στρατηγική προτεραιότητα και έναν από τους πιο ισχυρούς μοχλούς για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στην κυπριακή ύπαιθρο και την οικονομία μας ευρύτερα, αναφέρει η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου.

Τα αποτελέσματα, σημειώνει, της πρόσφατης επιστημονικής μελέτης του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου επιβεβαιώνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την ορθότητα της πολιτικής μας. Η Στρατηγική Ανάπτυξης του Πρωτογενούς Τομέα (2024–2029) δεν αποτελεί απλώς ένα πρόγραμμα επενδύσεων, αλλά μια πραγματική οικονομική ένεση για τον τόπο μας. Με προϋπολογισμό ύψους €106,2 εκατ., πετυχαίνουμε τη δημιουργία συνολικής οικονομικής παραγωγής €138,6 εκατ., ενισχύουμε άμεσα το ΑΕΠ της χώρας κατά €70,8 εκατ. και, το σημαντικότερο, δημιουργούμε περίπου 1.370 νέες, ποιοτικές θέσεις εργασίας.

«Το γεγονός ότι κάθε ένα εκατομμύριο ευρώ που επενδύουμε στον αγροτικό τομέα επιστρέφει €1,30 εκατ. στην οικονομία και δημιουργεί 13 νέες θέσεις εργασίας, αποδεικνύει την τεράστια πολλαπλασιαστική ισχύ της γεωργίας μας. Τα οφέλη αυτά διαχέονται άμεσα στις κατασκευές, τη μεταποίηση, τις υπηρεσίες και την έρευνα, αποδεικνύοντας ότι η στήριξη του αγρότη είναι στήριξη ολόκληρης της κυπριακής κοινωνίας», υπογραμμίζει η Υπουργός Γεωργίας.

Δύο χρόνια μετά την έναρξη εφαρμογής της Στρατηγικής, η πρόοδος των έργων είναι απόλυτα ικανοποιητική, με τη συντριπτική πλειονότητα των δράσεων να βρίσκεται ήδη σε τροχιά υλοποίησης ή ολοκλήρωσης, αλλάζοντας σταδιακά την καθημερινότητα των παραγωγών μας.

«Ως το κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σοβαρότερη λειψυδρία, δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε. Γνωρίζουμε καλά ότι η κλιματική αλλαγή απειλεί άμεσα το εισόδημα των αγροτών μας και την παραγωγή μας. Για τον λόγο αυτό, πέρα από τα υφιστάμενα μέτρα, ξεκινήσαμε ήδη από τον Μάιο μια νέα, εξειδικευμένη μελέτη 9μηνης διάρκειας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με σκοπό την πλήρη αποτίμηση των επιπτώσεων και τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων προσαρμογής και αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών. Στόχος μας είναι να προλάβουμε ετήσιες ζημιές που θα μπορούσαν να αγγίξουν έως και τα €194 εκατ. μέχρι το 2050», σημειώνει.

Ταυτόχρονα, υπογραμμίζει, θωρακίζουμε τη χώρα μας απέναντι σε τυχόν διεθνείς κρίσεις και διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας. «Εντός του 2026, το Υπουργείο μας προχωρά στην κατάρτιση ενός Δεκαετούς Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Επισιτιστική Ασφάλεια. Με σαφείς δείκτες και ορθολογική διαχείριση των παραγωγικών μας πόρων, διασφαλίζουμε την αυτάρκεια της Κύπρου, διατηρώντας παράλληλα την υψηλή ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας στις διεθνείς αγορές».

Καταλήγοντας, η Υπουργός διαβεβαιώνει τον αγροτικό κόσμο και όλους τους Κύπριους πολίτες ότι η Κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται μεθοδικά, ώστε ο πρωτογενής τομέας της Κύπρου να καταστεί ένας σύγχρονος, πράσινος, ανθεκτικός και κλιματικά προσαρμοσμένος πυλώνας ευημερίας για το μέλλον του τόπου μας.