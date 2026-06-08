Η νέα κατάρρευση του Κρίστιαν Έρικσεν στο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία προκάλεσε ξανά σοκ, παρότι ο έμπειρος μέσος είναι -σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις- σε σταθερή κατάσταση και υποβάλλεται σε πλήρη καρδιολογικό έλεγχο. Το περιστατικό άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση γύρω από τον εμφυτευμένο απινιδωτή (ICD) που φέρει από το 2021.

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