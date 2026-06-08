Η νέα κατάρρευση του Κρίστιαν Έρικσεν στο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία προκάλεσε ξανά σοκ, παρότι ο έμπειρος μέσος είναι -σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις- σε σταθερή κατάσταση και υποβάλλεται σε πλήρη καρδιολογικό έλεγχο. Το περιστατικό άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση γύρω από τον εμφυτευμένο απινιδωτή (ICD) που φέρει από το 2021.
«Σαν να σε κλοτσά άλογο»: Τι λένε οι ειδικοί για τη νέα κατάρρευση του Έρικσεν και τη λειτουργία του απινιδωτή
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