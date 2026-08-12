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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε ότι απομακρύνθηκε κρυφά από το Air Force One και επιβιβάστηκε σε διαφορετικό αεροσκάφος κατά την αναχώρησή του από την Τουρκία τον περασμένο μήνα, μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, λόγω πιθανής απειλής.

«Ακολουθώ τις οδηγίες της Μυστικής Υπηρεσίας και του στρατού. Ήθελαν να ταξιδέψω με άλλη πτήση, με άλλο αεροσκάφος», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Απλώς οφείλω να κάνω ό,τι λένε εκείνοι».

Κατά τη διάρκεια της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι είναι ο «υπ’ αριθμόν ένα στόχος» του Ιράν.

Η επιβεβαίωση έρχεται μετά από την αποκάλυψη της Washington Post ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επιβιβάστηκε στο Air Force One στις 8 Ιουλίου, παρουσία τηλεοπτικών καμερών, προτού μεταφερθεί μυστικά σε στρατιωτικό αεροσκάφος χρησιμοποιώντας φορτηγό catering.

Τελικά πέταξε με ένα μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος C-32A, ένα τροποποιημένο Boeing 757 που χρησιμοποιείται συχνά από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, μέχρι τη Βρετανία, όπου επιβιβάστηκε ξανά στο παλιό Air Force One. Δεν είναι σαφές πώς μετακινήθηκε από το C-32A πίσω στο παλιό Air Force One. Ωστόσο, παρουσία του Τύπου θεάθηκε να κατεβαίνει από το αεροσκάφος αφού αυτό προσγειώθηκε στη βάση RAF Mildenhall. Στη συνέχεια, επιβιβάστηκε στο νέο Air Force One, για να επιστρέψει αεροπορικώς στην Ουάσιγκτον.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επιβιβάστηκε επίσης στο C-32A, χρησιμοποιώντας εξωτερική σκάλα, σε μια προσπάθεια να φανεί ότι όλα κυλάνε φυσιολογικά, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Ο Τραμπ είχε φτάσει στην Τουρκία με το νεότερο Boeing 747-8, δωρεά του Κατάρ, αλλά ανακοίνωσε ότι θα αναχωρούσε με το παλιό Air Force One «για χάρη των παλιών καιρών». Στις 8 Ιουλίου, πλάνα τον έδειχναν να επιβιβάζεται στο προεδρικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Άγκυρας.

Αξιωματούχοι δήλωσαν στο CBS News, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν εντοπίσει μια αξιόπιστη ιρανική απειλή για εκτόξευση πυραύλου εναντίον του αεροσκάφους.

Την ίδια ώρα το Air Force One, με επιβαίνοντες αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, προσωπικό ασφαλείας και υποστήριξης, καθώς και δημοσιογράφους, απογειωνόταν από την Τουρκία λειτουργώντας ουσιαστικά ως αντιπερισπασμός. Αξιοσημείωτο είναι μάλιστα ότι όσοι επέβαιναν στο αεροσκάφος δεν γνώριζαν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απομακρυνθεί κρυφά.

Κατά τον Τραμπ πάντως το αεροπλάνο με το οποίο ταξίδεψε μυστικά διέτρεχε «μεγαλύτερο κίνδυνο». «Πιστεύω ότι, στην πραγματικότητα, το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινα διέτρεχε μεγαλύτερο κίνδυνο», είπε χαρακτηριστικά. «Πιστεύω ότι διέτρεχε μεγαλύτερο κίνδυνο, επειδή θεωρώ πως αυτό θα ήταν το αεροπλάνο που θα ήταν πιο πιθανό να βάλουν στο στόχαστρο».

WSJ: Το Ισραήλ είχε δώσει τις πληροφορίες για την απειλή

Το Ισραήλ ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ιρανική απειλή που οδήγησε τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ να απομακρύνει τον Ντόναλντ Τραμπ από το Air Force One και να τον μεταφέρει με φορτηγό τροφοδοσίας σε στρατιωτικό αεροσκάφος, σύμφωνα με τη Wall Street Journal που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο που δεν κατονομάστηκε.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών εκτίμησαν ότι το Ιράν σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει φορητούς αντιαεροπορικούς πυραύλους για να καταρρίψει το αεροπλάνο του Τραμπ.

Υψηλόβαθμα στελέχη του επιτελείου του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, παρέμειναν στο αεροσκάφος παρά την απειλή, ανέφερε η πηγή της WSJ.

Τον περασμένο μήνα, η αμερικανική εφημερίδα ανέφερε ότι οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν ενημερώσει για την ύπαρξη νέου σχεδίου δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου, χωρίς ωστόσο να δώσουν λεπτομέρειες.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει τότε στο ειδησεογραφικό δίκτυο Channel 12 ότι οι πληροφορίες αφορούσαν γενικές συζητήσεις μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων σχετικά με την πιθανότητα δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου, και όχι κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο.

naftemporiki.gr