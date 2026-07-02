Σε λίγες μέρες ο κυπριακός ελληνισμός θα τιμήσει για μια ακόμη χρονιά την αντίσταση στην προδοσία του 1974, στην οποία κεντρικό ρόλο διαδραμάτισε η Πάφος. Γι’ αυτό και αποκτά ιδιαίτερη αξία η υπενθύμιση από τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής και εκφωνητή του τότε σταθμού, Γιαννάκη Ομήρου, της δέσμευσης της Πολιτείας για μετατροπή του χώρου του Ελεύθερου Ραδιοσταθμού Πάφου, που λειτούργησε στο πραξικόπημα, σε μουσείο.

Το εμβληματικό ταπεινό εργαστήρι του Νίκου Νικολαΐδη που διέσωσε τον Πρόεδρο Μακάριο την αποφράδα μέρα του πραξικοπήματος και μετέφερε ανά την υφήλιο το μήνυμα ότι ο Εθνάρχης ήταν ζωντανός, παραμένει στη φθορά του χρόνου, παρατηρεί ο κ. Ομήρου, αν και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε εξαγγείλει τη μετατροπή του σε μουσείο.

Καθώς σε λίγες μέρες θα τιμηθεί η αντίσταση του λαού της Πάφου στην προδοσία του 74, θα πρέπει η προεδρική εξαγγελία να προχωρήσει, επιτέλους, προς την υλοποίησή της, επισημαίνει ο κ. Ομήρου.

Ντόρα